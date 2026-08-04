ΚΟΥΒΑ

Εγκρίθηκαν νόμοι στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αγοράς

Οι οικονομικοί μετασχηματισμοί και τα μέτρα (συνολικά 176 διατάξεις που είχαν ανακοινωθεί στα τέλη του Ιούνη) από την κουβανική ηγεσία, παίρνουν και νομοθετική μορφή με βάση τους εφαρμοστικούς νόμους που εγκρίθηκαν από την Εθνοσυνέλευση στη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι τα μέτρα που ενισχύουν μηχανισμούς της αγοράς και τις εμπορευματικές σχέσεις εμφανίζονται ως μέσο κατανομής πόρων και απάντηση στην πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο βάρβαρος υπερεξηντάχρονος αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, και ειδικά ο ενεργειακός αποκλεισμός που εφαρμόζεται από φέτος τον Γενάρη.

Σε ό,τι αφορά τους νόμους που εγκρίθηκαν, χαρακτηριστικός είναι αυτός για τον νέο Κώδικα Εργασίας που προβλέπει τον ετήσιο καθορισμό του κατώτατου μισθού, καταργεί την απαιτούμενη διοικητική άδεια για την κατοχή πολλαπλών θέσεων εργασίας σε ορισμένα επαγγέλματα και δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες στις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα εργατικά συνδικάτα, να διαπραγματεύονται μειωμένες ώρες εργασίας, δίνει δηλαδή «δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας». Τα επίπεδα μισθών θα εξαρτώνται από την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα κάθε εταιρείας.

Αλλος ένας νόμος που εγκρίθηκε είναι αυτός που έχει σχέση με τη στέγαση και την αντιμετώπιση των ελλείψεων διαθέσιμων σπιτιών. Εκεί παρότι λέγεται ότι παραμένει η ευθύνη του Κράτους στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατασκευής για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ελλείμματος και την προστασία των ευάλωτων ατόμων μέσω πολιτικών επιδοτήσεων και άλλων παροχών, ο τομέας ανοίγεται στον ιδιωτικό τομέα, στεγαστικούς συνεταιρισμούς και μικρές, μεσαίες και εταιρείες ακινήτων, ενώ η τιμή των ακινήτων θα καθορίζεται από την κτηματολογική τους αξίας. Επιπλέον, όπως λέγεται «η χρήση των κερδών από οικονομικές οντότητες ρυθμίζεται για τη χρηματοδότηση αρχιτεκτονικών έργων και τη συμβολή στην πληρωμή κατοικιών που έχουν διατεθεί από δημοτικά συμβούλια σε εργαζόμενους ή κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί από τις ίδιες τις οντότητες για τη σταθεροποίηση του εργατικού δυναμικού τους».

Επίσης, αποφασίστηκαν αλλαγές στην Κεντρική Κρατική Διοίκηση με σύμπτυξη κάποιων υπουργείων και υπηρεσιών.