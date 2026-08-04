ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές καταπατώνας κάθε συμφωνία

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Στη σκιά του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και της συμφωνίας αφοπλισμού της Χαμάς που ανακοινώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε το Σαββατοκύριακο και

Μόνο την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε συνολικά 17 άτομα. Ο αριθμός αυτός μαζί με τα θύματα των επιθέσεων του Σαββάτου ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες είναι δεκάδες. Ο συνολικός αριθμός θυμάτων από τις 7 Οκτώβρη 2023 στη Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται σε τουλάχιστον 73.3565 νεκρούς και τους τραυματίες σε τουλάχιστον 174.185.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, έγινε γνωστό από δηλώσεις στελεχών της οργάνωσης πως αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα Γάζας. Σε αυτό εναντιώνεται σθεναρά ο ισραηλινός στρατός, με αποτέλεσμα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να ανακοινώνει χτες πως γνωστοποίησε τις διαφωνίες με το σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς, όπως αυτό ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντ. Τραμπ. Ο Ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ντόρον Σπίλμαν, δήλωσε πως «το Ισραήλ διαβίβασε στους Αμερικανούς ομολόγους τα σχόλια και τις ανησυχίες του για το προτεινόμενο πλαίσιο», τονίζοντας πως η εκδοχή που έχει δημοσιοποιηθεί «δεν αντανακλά τη θέση του Ισραήλ». Κατέληξε δε πως «κάθε μέτρο που δεν καταλήγει σε πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, αφήνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει εκ νέου το Ισραήλ».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας, Ελι Κοέν, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει στη Χαμάς «την ευκαιρία να αφοπλιστεί» προσθέτοντας πως ο ίδιος είναι «πολύ επιφυλακτικός» εάν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είπε επίσης ότι θεωρεί απαραίτητο το Ισραήλ «να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας», εάν η Χαμάς δεν αποστρατιωτικοποιηθεί.

Ο Νετανιάχου προβάλλει ξανά τον διωγμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Στο πλαίσιο ομιλίας του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε χτεσινή εκδήλωση, πρότεινε (ξανά) τον διωγμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα για «ανθρωπιστικούς λόγους» λέγοντας πως «μόνο στη Γάζα και στη Βόρεια Κορέα απαγορεύεται στους ανθρώπους να φύγουν».

Με περιττό θράσος και ξεχνώντας πως πάνω από μιάμιση δεκαετία το Ισραήλ έχει επιβάλει ασφυκτικό αποκλεισμό από αέρος, θαλάσσης και εδάφους στη Γάζα, πρόσθεσε: «Και ρωτώ: Τι γίνεται με τη βοήθεια στους Γαζιώτες; Γιατί δεν έχουν το ίδιο βασικό δικαίωμα που έχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο; Την ελευθερία κίνησης;».

Κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων σημειώνεται και στη Δυτική Οχθη, ενώ παράλληλα παρατηρείται αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ, Ισραελ Κατς, και τον στρατηγό Αβί Μπλουθ. Ο τελευταίος αποπέμφθηκε το βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο εμφάνισής του στον τηλεοπτικό σταθμό «Κανάλι 13», επειδή αγνόησε τις εντολές του υπουργού και δεν ήρε τους περιορισμούς κατά του έποικου Ταλ Γινόν Νταρντίκ, ο οποίος πραγματοποιεί επί 22 μέρες απεργία πείνας επειδή τον έβαλαν σε φυλακή της Ιερουσαλήμ για βίαιες επιθέσεις κατά Παλαιστινίων. Αποκορύφωμα της εγκληματικής δράσης του Νταρντίκ ήταν η επίθεση που έκανε τον Μάρτιο σε βάρος Παλαιστίνιου στο χωριό Χιρμπέρτ Χούμσα, όπου αφού τον ξεγύμνωσε, τον διαπόμπευσε σε όλο το χωριό. Η κράτησή του έγινε με απόφαση δικαστηρίου, την οποία ήρε διά τηλεοράσεως ο υπουργός Αμυνας, με αποτέλεσμα χτες να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ «για λόγους υγείας».

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Χτες, παραμονή του νέου γύρου συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου που αναμένεται σήμερα και έως τις 6/8 στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, πέντε Λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από έκρηξη αντικειμένου στην κοινότητα Κάφρα του νότιου Λιβάνου. Αρχικά, ο στρατός ανέφερε ότι στρατιωτικό όχημα δέχθηκε ισραηλινή επίθεση κατά τη συνοδεία κατοίκων της περιοχής, ωστόσο σε μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρίνισε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από έκρηξη ύποπτου αντικειμένου. Το συμβάν σημειώνεται ενώ ο λιβανικός στρατός συνεχίζει την ανάπτυξη δυνάμεων στις περιοχές από τις οποίες αναδιατάσσονται οι ισραηλινές δυνάμεις εισβολής στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας - πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ ΗΠΑ, Λιβάνου και Ισραήλ στις 26 Ιουνίου.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν το τελευταίο τριήμερο εκτεταμένες εκρήξεις στην περιοχή Μιντ Τζμπέιλ, στοχεύοντας κατοικίες και κτίρια αλλά και εμπρησμούς ελαιώνων με αιωνόβια δέντρα στο χωριό Γιαρούν του Νοτίου Λιβάνου που έχει ιστορία περίπου 3.000 ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει από τις 2 Μαρτίου πάνω από 4.600 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες.

Σε αυτό το φόντο, παραμονές της επετείου της καταστροφικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου 2020 που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 220 ανθρώπων και πάνω από 6.000 τραυματίες, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κάλεσε το δικαστικό σώμα της χώρας να δημοσιοποιήσει την απαγγελία κατηγοριών κατά συγκεκριμένων προσώπων που ενέχονται στην υπόθεση. Εξι χρόνια μετά το συμβάν κανείς δεν έχει καταδικαστεί για την καταστροφική έκρηξη ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι των χιλιάδων θυμάτων ζητούν «δικαιοσύνη».