ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Ζόρια για τις ΗΠΑ, ενώ διαψεύδονται τα περί νέας διαπραγμάτευσης

Συνεχίζονται οι εδώ και 6 μήνες αξεπέραστες δυσκολίες των ΗΠΑ να κάμψουν την αντίσταση του Ιράν ώστε να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν ξεκινήσει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος περνούσε πάνω από το 25% της παγκόσμιας μεταφοράς Ενέργειας. Η σύγκρουση στο Ιράν είναι μέρος του γεωπολιτικού «παζλ» που στη «μεγάλη εικόνα» του βρίσκεται η σφοδρή αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα, η οποία αμφισβητεί ανοιχτά την πρωτοκαθεδρία τους στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει σταθερά τις αντιφατικές δηλώσεις, παίρνοντας πίσω τις τελευταίες φοβέρες για μαζικές και ισοπεδωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σε μια νέα προσπάθεια δημιουργίας κλίματος «διπλωματικής αποσυμπίεσης». Η ανάκληση των σχεδίων μαζικής επίθεσης φαίνεται ότι επήλθε έπειτα από πιέσεις πλούσιων χωρών του Περσικού Κόλπου με πρώτη τη Σαουδική Αραβία, που προέτρεψαν τον Τραμπ να αποκλιμακώσει την κατάσταση, καθώς δεν ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν ξανά τον «λογαριασμό» μιας νέας κλιμάκωσης κατά του Ιράν.

Ετσι, ο Τραμπ εμφανίστηκε την Κυριακή να δηλώνει ψευδώς ότι «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ» και ότι θα υπάρξει και για την «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν, αφού ΗΠΑ και Ιράν «ξαναρχίζουν» τη διαπραγμάτευση. Το ίδιο διάστημα το CNN αποκάλυψε ότι το Πεντάγωνο ζήτησε από ανώτερους στρατιωτικούς να προτείνουν «δημιουργικές και μη συμβατικές» ιδέες «για να τιμωρήσουν» το Ιράν.

Οι πιέσεις και οι ισχυρισμοί Τραμπ συνεχίστηκαν και χτες, όταν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social» χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «διπρόσωπη», επειδή - όπως υποστήριξε - ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια διέψευσε πως γίνεται διαπραγμάτευση. «Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση», ανέφερε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνία άνω των 3 δισ. δολαρίων με τα πολεμικά μονοπώλια «Lockheed Martin» και «Northrop Grumman» για την αύξηση της παραγωγής εξαρτημάτων για πυραύλους τύπου Patriot και THAAD, καθώς οι συγκρούσεις σε Ιράν και Ουκρανία εξαντλούν τα αποθέματα.

Το Ιράν διαψεύδει τα περί «διαπραγμάτευσης»

Οι ισχυρισμοί Τραμπ περί διαπραγμάτευσης διαψεύστηκαν χτες από τον Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Μπαγκαεΐ διέψευσε και αυτήν τη φορά τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας πως δεν γίνονται συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αλλά μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, για μια «προσωρινά ασφαλή διαδρομή» διέλευσης πλοίων. Πρόσθεσε δε ότι στόχος είναι μια «μονή διαδρομή» που θα καθοριστεί από κοινού, υπογραμμίζοντας πως αυτό δεν αρκεί για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λόγω του συνεχιζόμενου αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά της χώρας του. Ο Μπαγκαεΐ είπε ακόμα ότι όλοι οι Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στο Ιράν εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που πραγματοποιεί προσκύνημα στο Ιράκ.

Λίγη ώρα μετά, οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν άλλο ένα πανάκριβο (πάνω από 30 εκατ. δολάρια) αμερικανικό drone MQ-9 πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Νεκρός Ιρανός στρατιώτης κοντά στα σύνορα με το Ιράκ

Ενας Ιρανός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε χτες, στη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Mehr», η σύγκρουση των Ιρανών έγινε με ένοπλη ομάδα στην παραμεθόρια περιοχή Μαριβάν, στα δυτικά της χώρας.

Οι δυτικές και βορειοδυτικές παραμεθόριες περιοχές του Ιράν, ιδιαίτερα εκείνες που συνορεύουν με το ιρακινό Κουρδιστάν, αποτελούν συχνά πεδίο συγκρούσεων μεταξύ των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας και κουρδικών ένοπλων αντιπολιτευόμενων οργανώσεων.

Σε αυτό το φόντο, χτες πραγματοποιήθηκε στη Δαμασκό συνάντηση του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ Αλ Σαράα με τον πρόεδρο του αυτόνομου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, Νετσερβάν Μπαρζανί. Σύμφωνα με τη συριακή προεδρία, συζήτησαν τις «περιφερειακές εξελίξεις» και την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε Δαμασκό και Ερμπίλ, ενώ ο Μπαρζανί ανέφερε ότι εξέφρασε «την υποστήριξή του σε μια σταθερή και ενιαία Συρία, όπου θα διαφυλάσσονται τα δικαιώματα όλων των εθνικών και θρησκευτικών συνιστωσών».

Επίσημη συριακή πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίσκεψη του Μπαρζανί είχε στόχο την ώθηση συμφωνίας για εφαρμογή μέτρων ενσωμάτωσης των Κούρδων και Αράβων μαχητών των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) στη συριακή κυβέρνηση.

Συνεχίζεται το εμπάργκο των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Μέσα σε όλα αυτά, οι Υεμενίτες αντικαθεστωτικοί Χούθι συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Χτες ανακοινώθηκε ότι 6 υπερδεξαμενόπλοια με σημαία Σαουδικής Αραβίας έκαναν αναστροφή στον Κόλπο του Αντεν, με κατεύθυνση τη Νότια Αφρική, έπειτα από τις απειλές των Χούθι ότι θα στοχοποιούν σαουδαραβικά πλοία.