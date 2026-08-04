ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Ακήρυχτος πόλεμος για τα κέρδη της εργοδοσίας

Ακόμα ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς. Ενας 35χρονος ηλεκτρολόγος έπαθε ηλεκτροπληξία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 31/7, σε εργασίες συντήρησης σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος δούλευε για την εργολαβική εταιρεία «Raggio Solare» που αναλαμβάνει υπεργολαβίες συντήρησης σε φωτοβολταϊκά πάρκα και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Το πάρκο στο οποίο έχασε τη ζωή του διαχειρίζεται η «Green Line Energy», η οποία κατασκευάζει, συντηρεί, παρακολουθεί την απόδοση και φυλάει περίπου 400 φωτοβολταϊκά πάρκα στη Βόρεια Ελλάδα.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας καταγγέλλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα, διαμηνύει ότι «δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η απώλεια συναδέλφων καθημερινή είδηση» και καλεί σε κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9 το πρωί στα γραφεία της «Raggio Solare».

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Το περιστατικό προστίθεται σε μια ατέλειωτη αλυσίδα εργατικών δυστυχημάτων που συγκλονίζουν τη χώρα και ιδιαίτερα τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο (...) Δεν είναι η κακιά στιγμή! Οσο η Υγεία και η Ασφάλεια αντιμετωπίζονται ως κόστος, όσο η πρόληψη υποχωρεί μπροστά στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, στην εντατικοποίηση και στη λογική της μείωσης του κόστους, τα εργοδοτικά εγκλήματα θα επαναλαμβάνονται».

Τραυματίστηκε οικοδόμος

Τα χειρότερα γλίτωσε 51χρονος οικοδόμος όταν χθες το πρωί - ενώ δούλευε σε οικοδομή στην Καλαμάτα - έπεσε από σκαλωσιά ύψους τριών μέτρων με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του. Σύμφωνα με καταγγελίες, στη συνέχεια έπεσε μέσα σε υπόγειο χώρο, στον οποίο δεν υπήρχε πρόσβαση και χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Μεσσηνίας καταγγέλλει ότι «δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός από το κράτος για την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ο κλάδος μας θρηνεί 2 οικοδόμους κάθε μήνα. Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα την ώρα που η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι υπάρχει εργασιακή κανονικότητα και όλα λειτουργούν ρολόι».

Το Συνδικάτο απαιτεί «μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις σε μεροκάματα, μισθούς και συντάξεις, να σταματήσει το κλέψιμο των ενσήμων μας και να αποδοθούν στους οικοδόμους τα υπέρ - αγνώστων ένσημα που θα δώσουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν μεγαλύτεροι σε ηλικία συνάδελφοι».

Στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Τον σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου τεχνικού από «σκάσιμο» ροόμετρου μεγάλης φορητής φιάλης οξυγόνου μέσα σε θάλαμο με 5 ασθενείς, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας. Η συγκεκριμένη φιάλη μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, είχε μεταφερθεί για τις ανάγκες του πρόσθετου, πέμπτου κρεβατιού που είχε τοποθετηθεί στον θάλαμο.

Το σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν «σε νοσηλευτικό θάλαμο όπου νοσηλεύονταν πέντε ασθενείς, δίπλα στο πρόσθετο κρεβάτι όπου είχε τοποθετηθεί μεγάλη φιάλη οξυγόνου, "έσκασε" το ροόμετρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο συνάδελφος τεχνικός».

Το σωματείο τονίζει ότι είχε «επανειλημμένα επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούνται από την προσθήκη επιπλέον κλινών σε θαλάμους χωρίς τις αναγκαίες υποδομές και από την τοποθέτηση μεγάλων φορητών φιαλών οξυγόνου στους χώρους νοσηλείας».

Στο πλαίσιο αυτό απαιτεί από κάθε αρμόδια αρχή τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό «ατύχημα», τις αιτίες που το προκάλεσαν και την απόδοση ευθυνών, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας κάνει γνωστό ότι μετά το σοβαρό εργατικό «ατύχημα», τον τραυματισμό του εργαζόμενου, και την άμεση παρέμβαση του Συλλόγου, οι φορητές φιάλες οξυγόνου απομακρύνθηκαν από τα νοσηλευτικά τμήματα.