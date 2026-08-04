ΔΑΝΙΑ

Αρχισε να εφαρμόζεται η 11μηνη στρατιωτική θητεία

Ξεκίνησε χθες να εφαρμόζεται η 11μηνη στρατιωτική θητεία στη Δανία με 1.600 νεοσύλλεκτους, καθώς η Κοπεγχάγη επιταχύνει την πολεμική προετοιμασία της, εν μέσω σφοδρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού στην Ευρώπη, πρωτίστως στο μέτωπο της Ουκρανίας και στη Γροιλανδία.

Η Δανία ανακοίνωσε το 2024 ότι θα επεκτείνει τη στράτευση, ώστε να συμπεριλάβει για πρώτη φορά και τις γυναίκες, και θα αυξήσει τη διάρκεια της βασικής θητείας από τέσσερις σε 11 μήνες, ενώ ο αριθμός των στρατεύσιμων αναμένεται να αυξηθεί από 5.000 σε 7.500 ετησίως έως το 2033.

Η νέα ομάδα νεοσυλλέκτων φτάνει την ώρα που η Δανία ετοιμάζεται να στείλει για πρώτη φορά στρατιώτες που υπηρετούν την υποχρεωτική τους θητεία στη Γροιλανδία αργότερα αυτό τον μήνα, με μια διμοιρία άνω των 100 στρατιωτών να αναλαμβάνει για έναν μήνα επιχειρησιακά καθήκοντα από επαγγελματίες στρατιώτες.

Η ανάπτυξη αυτή γίνεται ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Δανίας - ΗΠΑ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα είπε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας «αλλά και του δικού μας».

Οι νεοσύλλεκτοι θα παρακολουθήσουν αρχικά 5μηνη βασική εκπαίδευση και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η υπόλοιπη 6μηνη θητεία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι δανέζικες ένοπλες δυνάμεις εισάγουν επίσης νέα προγράμματα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, μεταξύ των οποίων και μια μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Διοικητήριο Ειδικών Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα της σκανδιναβικής χώρας προβλέπει σύστημα κλήρωσης για όλους τους υγιείς νέους ενήλικες που συμπληρώνουν τα 18 έτη, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός εθελοντικά.

Οι σκανδιναβικές γειτονικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία) όπως και οι χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) έχουν επίσης υποχρεωτική στρατιωτική θητεία βάσει υποχρεωτικής στράτευσης.