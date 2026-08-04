Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΚΙΝΑ
Ενισχύει τον στρατό της με εξελιγμένη τεχνολογία

Ενα από τα δύο νέα αεροπλανοφόρα της Κίνας
Ενα από τα δύο νέα αεροπλανοφόρα της Κίνας
Η Κίνα, στο πλαίσιο του σφοδρού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ που κλιμακώνεται σε διάφορα μέτωπα (από τον Περσικό Κόλπο και την Ουκρανία μέχρι τον Ινδοειρηνικό, τους εμπορικούς δρόμους και τις νέες τεχνολογίες) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει «έναν ριζικό μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεών της με στόχο να αποκτήσει έναν πιο τεχνολογικά προηγμένο, αυτόνομο στρατό, καλύτερα προετοιμασμένο για μελλοντικές συγκρούσεις». Μάλιστα μπαίνει και χρονοδιάγραμμα το 2027, που θα γιορταστεί η εκατονταετία από την ίδρυση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Αυτό αποφασίστηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της ηγεσίας με επικεφαλής τον Σι Τσινπίγκ, που τόνισε την «ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης "έξυπνων" ενόπλων δυνάμεων». Γίνεται λόγος για ενσωμάτωση νέων συστημάτων ικανών να αναλύουν πληροφορίες, να συντονίζουν επιχειρήσεις και να λαμβάνουν τακτικές αποφάσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα μη επανδρωμένα οχήματα και αεροσκάφη (drones), τα ρομποτικά συστήματα και τα δίκτυα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων εξελίξεων είναι η προσθήκη μαχητικών αεροσκαφών stealth J-35 , αεροσκαφών J-15T και αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης KJ-600 στο δυναμικό του κινεζικού στρατού. Αυτά τα αεροσκάφη αποτελούν μέρος των νέων αεροπορικών δυνατοτήτων με βάση τα νέα αεροπλανοφόρα που έχουν κατασκευαστεί.

Τα αεροπλανοφόρα πλοία «Liaoning» και «Shandong» πραγματοποίησαν πρόσφατα κοινές επιχειρήσεις στον Δυτικό Ειρηνικό. Αυτός ο σχεδιασμός συμπληρώνεται και με την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η Κίνα, επίσης, επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα της ως εγγυήτριας δύναμης της διεθνούς ασφάλειας, όντας η χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή στρατευμάτων μεταξύ των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις λεγόμενες ειρηνευτικές αποστολές.

    

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