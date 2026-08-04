Αυτό αποφασίστηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της ηγεσίας με επικεφαλής τον Σι Τσινπίγκ, που τόνισε την «ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης "έξυπνων" ενόπλων δυνάμεων». Γίνεται λόγος για ενσωμάτωση νέων συστημάτων ικανών να αναλύουν πληροφορίες, να συντονίζουν επιχειρήσεις και να λαμβάνουν τακτικές αποφάσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα μη επανδρωμένα οχήματα και αεροσκάφη (drones), τα ρομποτικά συστήματα και τα δίκτυα Τεχνητής Νοημοσύνης.
Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων εξελίξεων είναι η προσθήκη μαχητικών αεροσκαφών stealth J-35 , αεροσκαφών J-15T και αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης KJ-600 στο δυναμικό του κινεζικού στρατού. Αυτά τα αεροσκάφη αποτελούν μέρος των νέων αεροπορικών δυνατοτήτων με βάση τα νέα αεροπλανοφόρα που έχουν κατασκευαστεί.
Τα αεροπλανοφόρα πλοία «Liaoning» και «Shandong» πραγματοποίησαν πρόσφατα κοινές επιχειρήσεις στον Δυτικό Ειρηνικό. Αυτός ο σχεδιασμός συμπληρώνεται και με την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και όπλων μεγάλου βεληνεκούς.
Η Κίνα, επίσης, επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα της ως εγγυήτριας δύναμης της διεθνούς ασφάλειας, όντας η χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή στρατευμάτων μεταξύ των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις λεγόμενες ειρηνευτικές αποστολές.