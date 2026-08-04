ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η προσπάθεια τρομοκράτησης έπεσε στο κενό!

Η επιλεκτική «ανικανότητα» του επιτελικού κράτους να προστατέψει τους εργαζόμενους από το σακάτεμα και τον θάνατο στους χώρους δουλειάς, και τις κατοικίες του λαού από τις πυρκαγιές, τους σεισμούς και τις πλημμύρες,

Ετσι, την ώρα που καίγονταν σπίτια και περιουσίες του λαού σε Βοιωτία, Αττική και άλλες περιοχές, και ενώ οι εργαζόμενοι μετρούσαν 9 νεκρούς συναδέλφους μέσα σε 6 μέρες, την Παρασκευή η αστυνομία συνέλαβε τον Γιάννη Σκόκα, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας (ΕΚΛ), επειδή συμμετείχε σε αφισοκόλληση για την προπαγάνδιση του συλλαλητηρίου των σωματείων στη ΔΕΘ!

Η σύλληψή του προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από συνδικάτα, ενώ έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας βρέθηκαν αμέσως μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και άλλοι συνδικαλιστές, απαιτώντας να αφεθεί ελεύθερος, όπως και έγινε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με προσχηματικές και απαράδεκτες κατηγορίες, που επιβεβαιώνουν ότι το περιστατικό εντάσσεται στην επιχείρηση τρομοκρατίας και καταστολής του εργατικού - λαϊκού κινήματος προκειμένου να υλοποιείται ανενόχλητα η αντιλαϊκή πολιτική.

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει», βροντοφώναζαν οι συγκεντρωμένοι, ενώ ο Γ. Σκόκας εξερχόμενος από την Αστυνομική Διεύθυνση σημείωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια, που αξιοποιώντας προσχήματα στρέφεται ενάντια στο εργατικό - λαϊκό κίνημα της περιοχής.

Τόνισε πως «εντάσσεται στη σωρεία διώξεων σε βάρος λαϊκών αγωνιστών, που στοχεύουν να τρομοκρατήσουν το εργατικό - λαϊκό κίνημα. Σε μια περίοδο που δυναμώνει η επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματά μας, σε μια περιοχή που την έχουν μετατρέψει σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο για να εξυπηρετηθεί η συμμετοχή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

Χαρακτήρισε προσχήματα τα περί «επώνυμων καταγγελιών» για το περιστατικό, εξηγώντας παράλληλα ότι υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι όταν πρόκειται να ενεργοποιηθούν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Υπογράμμισε δε πως «είναι όλοι τους γελασμένοι αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα και τη διάθεση του λαού και των εργαζομένων της πόλης».

Πρόσθεσε ότι το ΕΚΛ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην πάλη του λαού της πόλης, και κάλεσε να δοθεί ηχηρή απάντηση με οργάνωση στα σωματεία, με μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ και στις υπόλοιπες μάχες.

Καταγγέλλουν τη σύλληψη

Καταγγέλλοντας τη σύλληψη, το ΕΚΛ σχολίασε μεταξύ άλλων: «Είναι αξιοσημείωτα τα επιλεκτικά αντανακλαστικά αυτού του κράτους! Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εν ριπή οφθαλμού, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί του απέναντι στον "εχθρό λαό", οργανώνοντας την προσπάθεια καταστολής σε βάρος πρωτοπόρων αγωνιστών του κινήματος !

(...) Η περιοχή μας έχει γευτεί κατά κόρον αυτήν την επιλεκτική "ευαισθησία"! Τρία χρόνια μετά τον "Daniel", ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις, εκκρεμούν όλα τα αναγκαία μεγάλα έργα, και πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, σεισμοπαθείς όπως στην περιοχή του Τυρνάβου παραμένουν "ξεκρέμαστοι", ζώντας μέσα σε κοντέινερ!

Είναι προκλητική ακόμα η επίκληση περί "αφισοκόλλησης", όταν η πόλη και περιοχή έχουν "βουλιάξει" από χιλιάδες banner, αφίσες κάθε είδους εκδηλώσεων (...) Η αλήθεια είναι ότι με κάθε αφορμή ενεργοποιείται το αντιδραστικό οπλοστάσιο που έχουν χτίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις!».

Το ΠΑΜΕ επίσης κατήγγειλε τη σύλληψη και απαίτησε να αφεθεί ελεύθερος ο πρόεδρος του ΕΚΛ. Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι η σύλληψη αυτή «είναι ένας ακόμη κρίκος στην ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού, που βαδίζουν χέρι - χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική και τις θυσίες που απαιτούνται από το λαό για την πολεμική προετοιμασία και εμπλοκή.

(...) Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένας ακόμα κρίκος στη "φάμπρικα" διώξεων, κρατικής καταστολής και τρομοκρατίας σε βάρος πρωτοπόρων εργαζομένων και συνδικαλιστών».

Και κάλεσε Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα να καταδικάσουν τη νέα αυτή πρόκληση της κυβέρνησης της ΝΔ, και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Γ. Σκόκα και στο ΕΚΛ.

Τη σύλληψη καταδίκασαν ακόμα τα Εργατικά Κέντρα Αρτας, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Τρικάλων, Λέσβου και Σάμου, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, το Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας «Μήτσος Παπαρήγας» κ.ά.