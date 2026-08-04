ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ερώτηση για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες

Eurokinissi

Τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις ευθύνες της ευρωενωσιακής νομοθεσίας αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Κώστας Παπαδάκης.

Το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο διανομέα της «Wolt» έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των εργατικών δυστυχημάτων στον κλάδο των ταχυμεταφορών και των ψηφιακών πλατφορμών. Τα τραγικά αυτά γεγονότα συνιστούν εργοδοτικά εγκλήματα καθώς είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας, της πίεσης για διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας, των εξαντλητικών ωραρίων, της επέκτασης των ζωνών διανομής, της έκθεσης σε ακραίες καιρικές συνθήκες και της ελλιπούς εφαρμογής μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες επεκτείνουν μορφές εργασίας που μεταφέρουν το κόστος της εργασίας και την ευθύνη προστασίας του εργαζομένου στον ίδιο τον εργαζόμενο. Χιλιάδες διανομείς εργάζονται ως δήθεν «αυτοαπασχολούμενοι» ή μέσω εργολάβων, ενώ στην πράξη η εργασία τους οργανώνεται και ελέγχεται πλήρως από τις ίδιες τις πλατφόρμες μέσω αλγορίθμων που καθορίζουν τον χρόνο εργασίας, το εισόδημα, την αξιολόγησή τους και, τελικά, το αν θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, δηλαδή αν θα έχουν δουλειά. Παράλληλα, η εργολαβική εργασία αξιοποιείται για τη συμπίεση των μισθών, τη διάσπαση της ενότητας των εργαζομένων και τη μεταφορά της εργοδοτικής ευθύνης.

Η παραπάνω κατάσταση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στρατηγική που διαχρονικά υλοποιείται από τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών και στηρίζεται από τις πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση. Την ώρα που η ΕΕ και οι κυβερνήσεις επικαλούνται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» και τη «σταθερότητα», για να δικαιολογήσουν τη συνεχή ένταση της αντεργατικής επίθεσης και τη διάθεση ολοένα και περισσότερων πόρων για την πολεμική οικονομία, χιλιάδες εργαζόμενοι διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) με ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους.

Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν επίμονα και μαχητικά τον αγώνα ενάντια στον πρόσφατο νόμο για τις ΣΣΕ που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επικύρωσε την απαράδεκτη «Κοινωνική Συμφωνία» κυβέρνησης, εργοδοσίας και ηγεσίας της ΓΣΕΕ, ενισχύοντας την επιρροή των εργοδοτών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και περιορίζοντας τη δυνατότητα ουσιαστικής διεκδίκησης των εργαζομένων. Δεν εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε ευρωπαϊκές Οδηγίες και ρυθμίσεις που δεν αμφισβητούν το εκμεταλλευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται αυτές οι μορφές εργασίας. Αλλωστε, ακόμη και η Οδηγία (ΕΕ) 2024/2831 για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες διαμορφώθηκε υπό την πίεση που άσκησαν οι μεγάλες κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη - μέλη, όπως οι αγώνες των διανομέων της «e-food», της «Wolt» και άλλων πλατφορμών. Οι εργαζόμενοι στηρίζονται στη δική τους οργάνωση και συλλογική δράση για την κατάκτηση σταθερής εργασίας, ουσιαστικών αυξήσεων και πλήρων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ρωτάει πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεγονός ότι:

- Η Οδηγία 2024/2831, παρά τις διακηρύξεις περί «βελτίωσης των συνθηκών εργασίας» δεν καταργεί το καθεστώς της ψευδεπίγραφης αυτοαπασχόλησης και της εργολαβικής εργασίας, ούτε κατοχυρώνει καθολικά τη σταθερή σχέση εξαρτημένης εργασίας και τα πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, αφήνοντας στα κράτη - μέλη τη δυνατότητα προσαρμογής του πλαισίου αυτού στις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων;

- Η πολιτική της ΕΕ για την «ευελιξία» της εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνεται και στις ρυθμίσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες, έχει συμβάλει στην υπονόμευση των ΣΣΕ και στη διαιώνιση μορφών απασχόλησης χωρίς σταθερότητα και πλήρη δικαιώματα;

- Ο πρόσφατος νόμος στην Ελλάδα για τις ΣΣΕ εντάσσεται στο ίδιο αντεργατικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την «ανταγωνιστικότητα» και την «ευελιξία» της αγοράς εργασίας, όπως αυτές αποτυπώνονται μεταξύ άλλων στις Οδηγίες 2022/2041 για τους λεγόμενους «επαρκείς κατώτατους μισθούς» και 2019/1152 για τους «διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην ΕΕ»;