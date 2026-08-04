ΙΣΠΑΝΙΑ

Καταστολή στη Θέουτα από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση

Εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών στα γεωπολιτικά παιχνίδια των ιμπεριαλιστών | Στους 83 ανέρχονται οι νεκροί κατά τη διάρκεια μαζικής εισόδου από το Μαρόκο

2026 The Associated Press. All

Σε τουλάχιστον 83 είχαν ανέλθει μέχρι χθες οιπου την περασμένη Πέμπτη προσπάθησαν να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα (απέναντι από το Γιβραλτάρ), με τους ξεριζωμένους να εργαλειοποιούνται από όλες τις πλευρές για γεωπολιτικούς και άλλους σκοπούς. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, με 11 θανάτους να καταγράφονται στη μαροκινή πλευρά.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα, σε μια πρωτόγνωρα μαζική έλευση μεταναστών που άρχισε την Πέμπτη σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στον θύλακα Μελίγια.

Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες επέστρεψαν «οικειοθελώς» στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες τις τελευταίες τέσσερις μέρες, ενώ περίπου 5.000 έχουν παραμείνει και χθες εκατοντάδες έστησαν καταυλισμό σε μια παραλία. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Θέουτα, με τις αρχές να αναζητούν ανθρώπους που πιθανώς πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν σε έδαφος της ΕΕ κολυμπώντας.

Η απάντηση της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης ήταν στρατιωτικοποίηση και καταστολή. Στη Φνιντέκ, πόλη του Μαρόκου στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον των μεταναστών στην προσπάθεια να εμποδίσουν το πέρασμά τους στον ισπανικό θύλακα.

2026 The Associated Press. All

Οι τοπικές αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχτούν έως και 200 πτώματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Pais». Χθες ισπανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι «επικρατούσε ηρεμία στις ακτές της Θέουτα».

Στο μεταξύ, το Σάββατο ξεκίνησαν εργασίες για να στηθεί ένα πλωτό φράγμα, μήκους 500 μέτρων, το οποίο η αστυνομία άρχισε να τοποθετεί στα σύνορα με το Μαρόκο. Το φράγμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξέχει 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτή, ενώ ένας διάδρομος θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτικής Φρουράς να περιπολούν στην περιοχή.

Γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και εργαλειοποίηση

Η ισπανική κυβέρνηση υπαινίχθηκε την ύπαρξη σχεδίου «υβριδικής επίθεσης» κατά της Ισπανίας, κατηγορώντας κυκλώματα διακινητών.

Το μαροκινό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες μαζικές διελεύσεις προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τροφοδοτήθηκαν από την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και από την παρερμηνεία μιας απόφασης ανώτατου ισπανικού δικαστηρίου που απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών που συλλαμβάνονται στη θάλασσα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το μακελειό κατά των μεταναστών (που προέρχονται από το Μαρόκο και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής) συνέβη με φόντο τη γεωπολιτική αντιπαράθεση Ισπανίας - Ισραήλ αλλά και Μαρόκου - Αλγερίας, τις αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, κυρίως μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, και τις διαφωνίες μέσα στην ΕΕ μεταξύ των κρατών - μελών για το ποια θα σηκώσουν το κύριο βάρος της μετανάστευσης και ποια θα επωφεληθούν από αυτή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισροή μεταναστών στη Θέουτα από το 2021, όταν πάνω από 10.000 μετανάστες εισήλθαν σε διάστημα δύο ημερών, λόγω χαλάρωσης των συνοριακών ελέγχων από τη Ραμπάτ, σε απάντηση προς την υποδοχή από την Ισπανία, για ιατρική φροντίδα, του ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο της Δυτικής Σαχάρας, που διεκδικεί αυτονομία από το Μαρόκο. Τελικά το 2022 η Ισπανία εξέφρασε υποστήριξη στο μαροκινό σχέδιο για τη Δυτική Σαχάρα, η οποία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο και αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα στη Ραμπάτ και στο Μέτωπο Πολισάριο, που υποστηρίζεται από την Αλγερία. Η ισπανική υποστήριξη προς το μαροκινό σχέδιο προκάλεσε διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και στο Αλγέρι. Να σημειωθεί δε ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ επισκέφτηκε την Αλγερία στις 20 Ιούλη.

«Κουτί» ήρθε στην ΕΕ το μακελειό των μεταναστών

Από την πλευρά της η ΕΕ βρήκε την ευκαιρία να εφαρμόσει πιο αποφασιστικά το βάρβαρο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο και να προχωρήσει τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών του μπλοκ για σήμερα. Η Ισπανία και στη συνέχεια μια ομάδα 22 χωρών, μετά από πρωτοβουλία της Ιταλίας και της Δανίας, ζήτησαν διαδοχικά τη σύγκληση των υπουργών.

Ο Π. Σάντσεθ ζήτησε κι άλλα κράτη - μέλη να «βάλουν πλάτη» για την καταστολή της μετανάστευσης, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι, μετά το «πυροτέχνημα» για παύση της ισχύος του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, επέμεινε αντίστοιχα ότι «η υπεράσπιση των εξωτερικών συνόρων της Ενωσης δεν αποτελεί συμφέρον μίας μόνο χώρας, αλλά κοινή ευθύνη όλης της ΕΕ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών η Ιταλία πρόκειται να ζητήσει τη δημιουργία κέντρων της ΕΕ για τον επαναπατρισμό «παράτυπων» μεταναστών, κυρίως σε αφρικανικές χώρες, όπως η Ρουάντα, η Σενεγάλη, η Τυνησία, η Λιβύη και η Αίγυπτος, αλλά και σε χώρες όπως η Αρμενία, το Ουζμπεκιστάν και το Μαυροβούνιο.

Παράλληλα η Ρώμη θα επιμείνει στην αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου βάσει του οποίου οι Βρυξέλλες από το επόμενο έτος θα εφαρμόζουν ευνοϊκούς εμπορικούς δασμούς σε χώρες υπό ανάπτυξη οι οποίες θα δείχνουν ουσιαστική διάθεση συνεργασίας για να επαναπατρίζονται οι πολίτες τους από την Ευρώπη.

«Πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία», τόνισε χθες και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τον Ισπανό πρωθυπουργό. Μεταξύ των «λύσεων» που προτείνει είναι «αυξημένη εποπτεία και - εφόσον είναι απαραίτητο - χρησιμοποίηση φυσικών φρακτών».