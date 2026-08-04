ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Ενάντια στον ρατσισμό και την εκμετάλλευση, ενότητα της εργατικής τάξης

Για τα γεγονότα της περασμένης Πέμπτης και Παρασκευής και την είσοδο χιλιάδων ανθρώπων - πολλοί από αυτούς ανήλικοι - από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στην Αφρική, το Κομμουνιστικό Κόμμα Εργατών Ισπανίας, σε ανακοίνωσή του το περασμένο Σάββατο, αναφέρεται στις βαθύτερες αιτίες. Σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Αυτά τα γεγονότα μπορούν να ερμηνευθούν ως μια τακτική πίεσης από το μαροκινό καθεστώς στις σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, που συμπίπτει με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Μαρόκου και του άξονα ΗΠΑ - Ισραήλ και τη νέα φάση προσέγγισης μεταξύ Ισπανίας και Αλγερίας. Η κυβέρνηση συνασπισμού, από την πλευρά της, έχει αποδώσει την κατάσταση αποκλειστικά στο οργανωμένο έγκλημα, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των όσων συνέβησαν και των διπλωματικών, πολιτικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων στην περιοχή.

Υπό το φως των όσων συνέβησαν στη Θέουτα, τα οποία οι πιο αντιδραστικοί τομείς έφτασαν στο σημείο να αποκαλέσουν "εισβολή", καταγγέλλουμε ότι αν μπορούν να συμβούν τέτοιου είδους καταστάσεις, αυτό οφείλεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται μεγάλα τμήματα του μαροκινού λαού, τα οποία μπορούν εύκολα να χειραγωγηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε διαμάχες μεταξύ κυβερνήσεων και καπιταλιστικών κρατών».

Σημειώνεται ακόμα στην ανακοίνωση: «Καταγγέλλουμε ότι όσα συνέβησαν αυτές τις μέρες προσφέρουν την ευκαιρία στα πιο αντιδραστικά τμήματα της ισπανικής κοινωνίας να ανεβάσουν τον τόνο της εκστρατείας τους για ξενοφοβία, ρατσισμό και στρατιωτικοποίηση της ζωής στη χώρα μας, μια πτυχή που συνδέεται στενά με τη γενική αύξηση της κρατικής βίας, όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ ανταγωνιστικών δυνάμεων αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ώστε να χειραγωγείται η εργατική τάξη και να διατηρείται όσο το δυνατόν πιο διχασμένη.

Οι μετανάστες είναι τμήμα της εργατικής τάξης δεν μπορεί να είναι αποδιοπομπαίος τράγος: Οι αιτίες των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εργατική πλειοψηφία στην Ισπανία βρίσκονται στον καπιταλισμό και στις κυβερνήσεις που τον διαχειρίζονται.

Σε όσους επιδιώκουν να φέρουν σε αντιπαράθεση τους εργάτες που γεννήθηκαν στην Ισπανία με εκείνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, διατρανώνουμε ότι τα συμφέροντά μας είναι κοινά. Δεν υπάρχει ευνοϊκό αποτέλεσμα για την εργατική τάξη με βάση τον ρατσισμό, την ξενοφοβία ή τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργατών, παρά μόνο μέσω της οργάνωσης και του συλλογικού αγώνα ενάντια σε εκείνους που επωφελούνται από την εκμετάλλευσή μας.

Απορρίπτουμε τη στρατιωτική ανάπτυξη, την καταστολή, τις επιστροφές χωρίς εγγυήσεις ή τη σκλήρυνση των συνόρων που μετατρέπουν τη Μεσόγειο και τις περιοχές γύρω από τη Θέουτα και τη Μελίγια σε μαζικό τάφο ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση. Απαιτούμε σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, αξιοπρεπή φροντίδα για τους ανηλίκους και διερεύνηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτούς τους θανάτους.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε τη χρήση του μεταναστευτικού πληθυσμού ως μέσου πολιτικής πίεσης από τη μαροκινή κυβέρνηση, καθώς και την ευθύνη της ισπανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, των οποίων οι οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις συμβάλλουν στη διαιώνιση της φτώχειας, της εξάρτησης και της έλλειψης προοπτικών που ωθούν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Καλούμε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να μην επηρεάζονται από την αντιδραστική προπαγάνδα. Αντιμέτωποι με τον ρατσισμό, τη στρατιωτικοποίηση και τη διαίρεση, πρέπει να οικοδομήσουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη και την ενότητα όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την εθνικότητά τους.

Ενάντια στον ρατσισμό, τον πόλεμο και την εκμετάλλευση, ενότητα της εργατικής τάξης!».