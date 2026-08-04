ΚΑΪΡΟ.- Σεισμός 5,6 Ρίχτερ ανησύχησε εκατομμύρια Αιγύπτιους χτες, λίγο πριν τις 3 π.μ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή περίπου 38 χλμ. από το Σουέζ και εστιακό βάθος 10 χλμ. Ο ασυνήθιστος για τα δεδομένα της Αιγύπτου σεισμός προκάλεσε έντονη ανησυχία, αλλά όχι τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

ΡΩΜΗ.- 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, από σεισμό 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ιταλία, στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από 30 μετασεισμικές δονήσεις τις επόμενες ώρες.

ΠΕΚΙΝΟ.- Τουλάχιστον 25 είναι οι νεκροί από την ξαφνική πλημμύρα την περασμένη βδομάδα σε τουριστικό θέρετρο στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μετέδωσε χθες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων «Xinhua». Η πλημμύρα, από την οποία τραυματίστηκαν άλλοι 23 άνθρωποι, σάρωσε στις 26 Ιούλη την τουριστική περιοχή Σουανγκσιμέν, έναν πολύ δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία και κάμπινγκ στις ορεινές περιοχές του νότιου Γκανσού, σε απόσταση περίπου 1.200 χλμ. νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Στις αρχές Ιούλη 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, επίσης στην επαρχία Γκανσού.

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΑΡΙΣΙ.- Η «Shell» ανακοίνωσε χτες ότι συμφώνησε να πουλήσει την ευρωπαϊκή της μονάδα χερσαίων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη γαλλική «TotalEnergies», στο πλαίσιο συμφωνίας που περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία και έργα σε Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΑΜΠΑΛΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ.- Η κυβέρνηση της Ουγκάντας έστησε άγαλμα προς τιμήν του Γιονατάν Νετανιάχου, μεγαλύτερου αδελφού του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος είχε σκοτωθεί πριν 50 χρόνια σε επιχείρηση διάσωσης ομήρων στο Εντέμπε. Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα έγιναν χτες από τον αρχηγό του στρατού της Ουγκάντας, στρατηγό Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα.

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ.- 11 άνθρωποι πνίγηκαν και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατίδιο της Κεράλα της Ινδίας, μετά από σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες σε εκτενείς νότιες περιοχές το Σαββατοκύριακο. Επιπλέον προκλήθηκε κατολίσθηση που προκάλεσε τον θάνατο άλλων τριών ατόμων στο παρακείμενο κρατίδιο Καρνάτακα.