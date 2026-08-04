ΣΕΡΒΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Περικοπές στην παραγωγή Ενέργειας λόγω ξηρασίας

Επιπτώσεις στην παραγωγή Ενέργειας προκαλεί, ανάμεσα στα άλλα, η μείωση της στάθμης των νερών του Δούναβη «σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

Χτες η Σερβία αποφάσισε να περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο 20% της δυναμικότητάς του.

Η παρατεταμένη λειψυδρία και οι επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσαν έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη στο Βελιγράδι, προκειμένου να εξεταστούν πιθανοί τρόποι για την ενεργειακή επάρκεια. Παράλληλα οι σερβικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, όπως τα κλιματιστικά.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ρουμανία, που και εκεί η στάθμη του Δούναβη έχει μειωθεί στο ένα τρίτο του μέσου όρου των δεδομένων για τη θερινή περίοδο.

Οι ρουμανικές αρχές αφενός έθεσαν εκτός λειτουργίας έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της Τσερναβόντα, αφετέρου άφησαν τον δεύτερο να λειτουργεί με μειωμένη ισχύ για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Επιπλέον, δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού πυροδότησαν χτες ελεγχόμενη έκρηξη με τη χρήση 180 κιλών εκρηκτικών σε βραχώδη περιοχή κοντά στο κανάλι Μπάλα, στο κάτω τμήμα του Δούναβη, ώστε να εκτρέψουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κοίτη του ποταμού και προς τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που παραμένει σε λειτουργία.

Επίσης οι αρμόδιες αρχές στο Βουκουρέστι έχουν κηρύξει ευρύτερη κατάσταση «επιφυλακής» σε ό,τι αφορά τον τομέα της Ενέργειας, αναγκάζοντας μεγάλες βιομηχανίες, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες «Dacia» και «Ford», να αναστείλουν την παραγωγή τους το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου ώστε να εξοικονομηθούν περίπου 200 MW. Εξίσου σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της λειψυδρίας στην αγροτική παραγωγή και στις μεταφορές μέσω του δικτύου του Δούναβη και των παραποτάμων του.

Διακόπτεται η λειτουργία και του πυρηνικού σταθμού στην Ουγγαρία

Θα σταματήσει να λειτουργεί ο πυρηνικός σταθμός Paks στην Ουγγαρία, λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος διευκρίνισε ότι χθες και σήμερα ο σταθμός μπορεί να λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα.

Ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο οποίος παράγει μεγάλο μέρος της Ενέργειας που καταναλώνει η χώρα, τις επόμενες μέρες θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια, καθώς η στάθμη των νερών του Δούναβη αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, καθιστώντας επισφαλή τη λειτουργία ψύξης των αντιδραστήρων του σταθμού.