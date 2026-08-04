Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΕΡΒΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Περικοπές στην παραγωγή Ενέργειας λόγω ξηρασίας
Κάντε τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
προτιμώμενη πηγή

Επιπτώσεις στην παραγωγή Ενέργειας προκαλεί, ανάμεσα στα άλλα, η μείωση της στάθμης των νερών του Δούναβη «σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

Χτες η Σερβία αποφάσισε να περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο 20% της δυναμικότητάς του.

Η παρατεταμένη λειψυδρία και οι επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσαν έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη στο Βελιγράδι, προκειμένου να εξεταστούν πιθανοί τρόποι για την ενεργειακή επάρκεια. Παράλληλα οι σερβικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, όπως τα κλιματιστικά.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ρουμανία, που και εκεί η στάθμη του Δούναβη έχει μειωθεί στο ένα τρίτο του μέσου όρου των δεδομένων για τη θερινή περίοδο.

Οι ρουμανικές αρχές αφενός έθεσαν εκτός λειτουργίας έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της Τσερναβόντα, αφετέρου άφησαν τον δεύτερο να λειτουργεί με μειωμένη ισχύ για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Επιπλέον, δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού πυροδότησαν χτες ελεγχόμενη έκρηξη με τη χρήση 180 κιλών εκρηκτικών σε βραχώδη περιοχή κοντά στο κανάλι Μπάλα, στο κάτω τμήμα του Δούναβη, ώστε να εκτρέψουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κοίτη του ποταμού και προς τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που παραμένει σε λειτουργία.

Επίσης οι αρμόδιες αρχές στο Βουκουρέστι έχουν κηρύξει ευρύτερη κατάσταση «επιφυλακής» σε ό,τι αφορά τον τομέα της Ενέργειας, αναγκάζοντας μεγάλες βιομηχανίες, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες «Dacia» και «Ford», να αναστείλουν την παραγωγή τους το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου ώστε να εξοικονομηθούν περίπου 200 MW. Εξίσου σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της λειψυδρίας στην αγροτική παραγωγή και στις μεταφορές μέσω του δικτύου του Δούναβη και των παραποτάμων του.

Διακόπτεται η λειτουργία και του πυρηνικού σταθμού στην Ουγγαρία

Θα σταματήσει να λειτουργεί ο πυρηνικός σταθμός Paks στην Ουγγαρία, λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος διευκρίνισε ότι χθες και σήμερα ο σταθμός μπορεί να λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα.

Ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο οποίος παράγει μεγάλο μέρος της Ενέργειας που καταναλώνει η χώρα, τις επόμενες μέρες θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια, καθώς η στάθμη των νερών του Δούναβη αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, καθιστώντας επισφαλή τη λειτουργία ψύξης των αντιδραστήρων του σταθμού.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Επιθέσεις σε πλοία και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας
 Ζόρια για τις ΗΠΑ, ενώ διαψεύδονται τα περί νέας διαπραγμάτευσης
Στάχτη δάση και εκατοντάδες σπίτια στην πολιτεία Ουάσιγκτον
Καταστολή στη Θέουτα από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση
Ενισχύει τον στρατό της με εξελιγμένη τεχνολογία
Το Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές καταπατώνας κάθε συμφωνία
 Εγκρίθηκαν νόμοι στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αγοράς
 Ενάντια στον ρατσισμό και την εκμετάλλευση, ενότητα της εργατικής τάξης
 Αρχισε να εφαρμόζεται η 11μηνη στρατιωτική θητεία
 Εκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο κέντρο της Μόσχας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ