ΡΩΣΙΑ

Εκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο κέντρο της Μόσχας

Εκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με τουλάχιστον 3 νεκρούς και 21 τραυματίες κοντά σε ένα πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας. Η Εθνική Επιτροπή κατά της Τρομοκρατίας ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα που δεν έχει αναγνωριστεί κι έφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, όταν τη σταμάτησε ένας φρουρός ασφάλειας. Η γυναίκα, ο φρουρός κι ένας πελάτης του ιταλικού εστιατορίου «Balzi Rossi» σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη που ακολούθησε.

Η τηλεόραση «REN TV» επικαλέστηκε μία πηγή ότι δύο άνθρωποι, που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, χωρίς ωστόσο η εξέλιξη αυτή να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η ίδια τηλεόραση μετέδωσε ότι έξι άτομα παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση.