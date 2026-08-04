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Σύμφωνα με το CNN, τρεις πυρκαγιές στην πόλη Σποκέιν και στα περίχωρα αποτέφρωσαν περισσότερα από 21.800 στρέμματα, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας το πρακτορείο ΑΡ μετέδωσε πως η συνολική έκταση που αποτεφρώθηκε φτάνει τα 32 τ.χλμ.
Η μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές που είναι γνωστή ως «Old Trails Fire» πέρασε τον ποταμό Σποκέιν το Σάββατο το απόγευμα, αφού μπήκε στην πόλη των περίπου 230.000 κατοίκων. Οι τοπικές αρχές δεν αναφέρθηκαν σε θύματα ωστόσο δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει, λόγω της μεγάλης έκτασης των καταστροφών.
Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται εδώ και περίπου 10 μέρες και σε άλλες δυτικές αμερικανικές πολιτείες όπως το Ορεγκον, το Αϊντάχο και η Γιούτα.