ΗΠΑ

Στάχτη δάση και εκατοντάδες σπίτια στην πολιτεία Ουάσιγκτον

2026 The Associated Press. All

Πάνω από 600 σπίτια και άλλα κτίρια κάηκαν και χιλιάδες δέντρα έγιναν στάχτη από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην αμερικανική βορειοδυτική πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις τοπικές αρχές να υπολογίζουν τους πυρόπληκτους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε πάνω από 60.000 άτομα. Στη μητρόπολη του καπιταλισμού τέτοιες μεγάλες φωτιές επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, καθώς όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει επιστήμονες δεν λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, ενώ το προσωπικό και τα μέσα δεν επαρκούν.

Σύμφωνα με το CNN, τρεις πυρκαγιές στην πόλη Σποκέιν και στα περίχωρα αποτέφρωσαν περισσότερα από 21.800 στρέμματα, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας το πρακτορείο ΑΡ μετέδωσε πως η συνολική έκταση που αποτεφρώθηκε φτάνει τα 32 τ.χλμ.

Η μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές που είναι γνωστή ως «Old Trails Fire» πέρασε τον ποταμό Σποκέιν το Σάββατο το απόγευμα, αφού μπήκε στην πόλη των περίπου 230.000 κατοίκων. Οι τοπικές αρχές δεν αναφέρθηκαν σε θύματα ωστόσο δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει, λόγω της μεγάλης έκτασης των καταστροφών.

Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται εδώ και περίπου 10 μέρες και σε άλλες δυτικές αμερικανικές πολιτείες όπως το Ορεγκον, το Αϊντάχο και η Γιούτα.