ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΕΥΡΩΠΗΣ

Νέα διεθνιστική πρωτοβουλία ενάντια στον πόλεμο και για τα δικαιώματα των εργαζομένων

RIZOSPASTIS

Νέα κοινή διεθνή δράση προετοιμάζουν τα συνδικάτα λιμενεργατών και εργαζομένων στα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, «».

Σε κοινό δελτίο, που υπογράφουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις CGT FNPD (Γαλλία), ΕΝΕΔΕΠ (Ελλάδα), LAB (Χώρα των Βάσκων), LIMAN-Is (Τουρκία), ODT (Μαρόκο), ORSA Porti (Ιταλία), USB (Ιταλία) σημειώνουν ότι τα συνδικάτα που συμμετείχαν στην 3η Διεθνή Συνάντηση Συνδικάτων Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 2026, αποφάσισαν την πραγματοποίηση κοινής Διεθνούς Ημέρας Δράσης στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η κινητοποίηση «βασίζεται στη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τις συμμετέχουσες οργανώσεις και πλέον υποστηρίζεται πλήρως και από την ORSA Porti του Gioia Tauro της Ιταλίας, που εντάχθηκε στο διεθνές μας δίκτυο».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση, βρέθηκαν στο επίκεντρο «ο αγώνας ενάντια στους πολέμους, τη γενοκτονία και τις στρατιωτικές επιθέσεις, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιμενεργάτες και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, όπως οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, τα σχέδια αυτοματοποίησης και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία».

Οι παραπάνω οργανώσεις εκπροσωπούν εργαζόμενους σε περισσότερα από 40 λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης. Καλούν τους λιμενεργάτες και όλους τους εργαζόμενους στα λιμάνια να κινητοποιηθούν από κοινού στις 30 Οκτωβρίου 2026 και να διεκδικήσουν:

- Αμεσο τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού και αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους από τη διεθνή κοινότητα, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

- Τερματισμό των πολέμων και των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και κατά του Ιράν. Πλήρη αλληλεγγύη στους λαούς της Κούβας, της Βενεζουέλας και του Σουδάν και στήριξη του δικαιώματος όλων των λαών να αντιστέκονται στην κατοχή και να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον τους.

- Τα λιμάνια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού ή στρατευμάτων με προορισμό εμπόλεμες ζώνες. Δεν είναι βάσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ ή της ΕΕ, ούτε εργαλεία των εφοπλιστών και των μονοπωλιακών ομίλων.

- Οχι στην πολεμική οικονομία, στα κυβερνητικά σχέδια επανεξοπλισμού και στα σχέδια της ΕΕ για τη στρατιωτικοποίηση των λιμανιών και των στρατηγικών υποδομών. Οι δημόσιοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των λαών και όχι για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα εγγυώνται πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, σταθερή και ασφαλή εργασία, μείωση του χρόνου εργασίας και δίκαια συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, «στις 30 Οκτωβρίου, όλες οι δράσεις θα ενωθούν σε έναν κοινό διεθνή αγώνα για να σταματήσουν οι πόλεμοι, η γενοκτονία και η στρατιωτικοποίηση των λιμανιών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, και ταυτόχρονα για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Κάθε συνδικάτο θα αποφασίσει την καταλληλότερη μορφή κινητοποίησης, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα του, με πρώτο όπλο την απεργία και με κοινή δέσμευση να μπλοκάρουμε τα φορτία του θανάτου. Τα συνδικάτα που υπογράφουν τη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης καλούν ΟΛΑ τα συνδικάτα λιμενεργατών και εργαζομένων στα λιμάνια να συμμετάσχουν στη διεθνή κινητοποίηση.

Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με οργανωμένες ομάδες λιμενεργατών και εργαζομένων από κάθε άλλο λιμάνι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτόν τον κοινό αγώνα».