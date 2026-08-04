ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ

Τα συνδικάτα ανεβάζουν στροφές για να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη

Εξορμήσεις και περιοδείες, αλλά και οργάνωση της μετακίνησης χιλιάδων εργαζομένων από όλη τη χώρα

Με περιοδείες στους χώρους δουλειάς, εξορμήσεις και άλλες δράσειςμε σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!».

Στους δύο κόσμους που βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση αναφέρεται το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής με αφορμή τις εξελίξεις και δείχνει τον δρόμο της οργάνωσης, γιατί «στις ζωές των εργαζομένων δεν χωρούν τα κέρδη και οι πόλεμοί τους!».

Από τη μία, τονίζει, «οι εργαζόμενοι χάνουν τις ζωές και τις περιουσίες τους σε φωτιές και εργατικά δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και από την άλλη η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι πανηγυρίζουν για τα έσοδά τους και τα κέρδη τους. Δύο κόσμοι, δύο πραγματικότητες... Η πραγματικότητα αυτών που μετράνε κέρδη και ζημιές, και η πραγματικότητα των εργαζομένων που μετράνε ανθρώπινες ζωές».

Από τη μία «δεν υπάρχουν λεφτά για να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ελλείψεις σε μέσα, εξοπλισμό και υποδομές, αφού τα "κοστολογημένα" προγράμματα δεν αφήνουν περιθώρια, αλλά από την άλλη φτάνουν και τους περισσεύουν για να ταΐζουν επιχειρηματικούς ομίλους, για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς και πολέμους».

Δίπλα στα εργατικά «ατυχήματα», πολλά θανατηφόρα, και στις πυρκαγιές «έρχονται να προστεθούν για τους εργαζόμενους οι καθηλωμένοι μισθοί στα όρια του κατώτατου, η ακρίβεια με τις πολεμικές ανατιμήσεις που εξαϋλώνουν ακόμα πιο γρήγορα το πενιχρό λαϊκό εισόδημα, η υψηλή φορολογία που πληρώνουν, με την κυβέρνηση μάλιστα να ανακοινώνει ότι σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε φορολογικά έσοδα και πρωτογενές πλεόνασμα», και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να εμφανίζουν αυξημένη κερδοφορία και να λαμβάνουν κρατική στήριξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύκλος εργασιών στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών έφτασε τα 21,8 δισ. ευρώ το 2024, αυξημένος κατά 26% τα τελευταία χρόνια. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 7,4 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 51,9% από το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 996 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 55% για το ίδιο διάστημα!

«Αλλοι λοιπόν παράγουν όλο τον πλούτο σε αυτόν τον κόσμο και άλλοι τον καρπώνονται. Αυτός ο σάπιος κόσμος όμως είναι η μία πλευρά. Υπάρχει και η άλλη... Ηδη οι ελπιδοφόρες αγωνιστικές διεργασίες του κλάδου τον τελευταίο καιρό δείχνουν τον δρόμο! Η λύση βρίσκεται στην οργανωμένη πάλη των εργαζομένων για μέτρα υγείας και ασφάλειας, αυξήσεις μισθών, σταθερή εργασία και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης».

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης μέσα από τις συζητήσεις στους χώρους δουλειάς αναδεικνύει στους εργαζόμενους ότι οι απεργιακοί αγώνες που ξεδιπλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα - Ποτά, σε Επισιτισμό - Τουρισμό, στο Δημόσιο, στο Εμπόριο, η απεργία για το εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο, οι απεργίες και οι στάσεις εργασίας μέσα σε χώρους δουλειάς, αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχεια, ώστε το μεγάλο ποτάμι των εργατών, των μικρών αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών και της νεολαίας να στείλει ηχηρό μήνυμα στα προεκλογικά «μπαλκόνια» που θα στηθούν στη ΔΕΘ. Να εκφράσει την απόφαση για κλιμάκωση της πάλης για την υπεράσπιση της ζωής τους, ενάντια στο σάπιο σύστημα.

Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Καβάλας καλεί τους εργαζόμενους στις Κατασκευές τις λύσεις που έχουν ανάγκη να τις επιβάλουν με τον αγώνα τους. «Τώρα είναι ώρα ευθύνης, ώρα κλιμάκωσης του αγώνα. Είναι ώρα η φωνή μας να ακουστεί πολύ δυνατά. Να φοβίσει την κυβέρνηση, τη μεγαλοεργοδοσία και τους υποστηρικτές τους σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο.

Ο οργανωμένος λαός που αγωνίζεται και διεκδικεί μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Μπορεί να καταγράψει νίκες που θα ανακουφίζουν τη ζωή μας σήμερα και θα ανοίγουν νέους, πραγματικά ελπιδοφόρους δρόμους για το μέλλον των οικογενειών και των παιδιών μας. Οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές προετοιμάζουμε από τώρα τη μαζική μας συμμετοχή. Συγκεντρώνουμε συμμετοχές και ενώνουμε τις φωνές μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους των άλλων κλάδων, με τους νέους, τους φοιτητές, τους συνταξιούχους, διεκδικώντας όσα έχουμε ανάγκη.

Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη το εργατικό - λαϊκό ποτάμι θα στείλει μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε και να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα που βιώνουμε. Διαδηλώνουμε μαζικά και στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν συμβιβαζόμαστε», αναφέρει.

Αναχωρήσεις λεωφορείων

Τα Σωματεία της Μακεδονίας και της Θράκης οργανώνουν μετακίνηση για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων, με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από:

Αλεξανδρούπολη, στις 11 π.μ. από το Επιμελητήριο.

Καβάλα, στη 1 μ.μ. από τον Δημοτικό Κήπο.

Δράμα, στις 2.15 μ.μ. από το σνακ μπαρ «Μιχάλης».

Κοζάνη, στη 1.30 μ.μ. από την κεντρική πλατεία.

Πτολεμαΐδα, στη 1 μ.μ. από το δημαρχείο.

Από την Μπάρα Σιάτιστας στη 1.30 μ.μ.

Γρεβενά, στη 1 μ.μ. από την πλατεία Λαχαναγοράς.

Καστοριά, στις 12.30 μ.μ. από το πάρκινγκ της λαϊκής αγοράς.