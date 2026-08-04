Μακελειό στις επιχειρήσεις μεταποίησης Πέλλας - Ημαθίας

Ενας νεκρός εργάτης και 7 ακόμα εργατικά «ατυχήματα» είναι ο απολογισμός μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες, στις επιχειρήσεις μεταποίησης σε Πέλλα και Ημαθία, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ημαθίας - Πέλλας.

Συγκεκριμένα: Ενας μετανάστης εργάτης γης από την Αλβανία βρέθηκε νεκρός στο χωράφι που δούλευε στον Σταυρό Ημαθίας. Μια εργάτρια γης, επίσης μετανάστρια από την Αλβανία, έπαθε θερμοπληξία και νοσηλεύτηκε στην εντατική. Δύο εργαζόμενοι στο εργοστάσιο «ΚΡΟΝΟΣ» στην Σκύδρα, κατέληξαν με κατάγματα μετά από πτώση. Ενας εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά όταν τενεκεδένιο κουτί τον χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα στον λαιμό, στο εργοστάσιο «ΑΣΠΙΣ» στο Ζερβοχώρι. Στον συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ στη Νάουσα, ένας εργαζόμενος υπέστη ακρωτηριασμό χάνοντας δύο δάχτυλα του χεριού του και δύο ακόμα λιποθύμησαν.

«Τη στιγμή που ο κλάδος της μεταποίησης των τροφίμων βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της κερδοφορίας, με κύκλο εργασιών 26 δισ. ευρώ και το 15% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στον κλάδο πανελλαδικά, με τα καθαρά κέρδη των βιομηχάνων μόνο στην Ημαθία να αγγίζουν τα 60 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι ζουν μια κόλαση! (...) Τα απανωτά εργατικά ατυχήματα έχουν να κάνουν με την πίεση που ασκεί η εργοδοσία για να βγει η δουλειά, την εντατικοποίηση, τις υπερωρίες, τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και την έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας», καταγγέλλει το συνδικάτο και καλεί σε οργανωμένη πάλη.