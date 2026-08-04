ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Στο όριο η λειτουργία του, αδύνατον να καλυφθούν οι εφημερίες

Το κυβερνητικό αφήγημα για «το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ», το «περισσότερο προσωπικό στις δημόσιες μονάδες Υγείας» και την «πλήρη κάλυψη των κενών στα νησιά», καταρρίπτεται και στοΤο νοσοκομείο δεν έχει καθόλου παθολόγους άρα δεν υφίσταται Παθολογική Κλινική, Νευροχειρουργούς, Ψυχιάτρους, Οφθαλμίατρους, ΩΡΛ, Ογκολόγους, Ενδοκρινολόγους, ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Εχει μόνο από έναν Καρδιολόγο, Εντατικολόγο, Ακτινοδιαγνώστη, Παιδίατρο, Ουρολόγο, Νευρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο.

Οι κάτοικοι του νησιού έχουν χορτάσει από υποσχέσεις. Οπως ότι «μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024 θα προκηρύσσονταν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου», ότι «μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 θα προμηθευόταν μαγνητικό τομογράφο» και «μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα εγκαθίστατο στεφανιογράφος».

«Η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά συνεχώς επιδεινώνεται», σημειώνει στο κείμενο υπογραφών ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, τονίζοντας πως όλα τα παραπάνω καθιστούν «αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την πλήρη κάλυψη των εφημεριών».

Δραματική είναι η κατάσταση και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, όπου το προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής του, εργαζόμενο υπό συνθήκες εντατικοποίησης, με συνέπεια τη σωματική και ψυχική εξουθένωση. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία, σχεδόν σε όλα τα τμήματα, λειτουργεί οριακά, με έναν νοσηλευτή ή μία νοσηλεύτρια ανά βάρδια, ενώ η διοίκηση οφείλει εκατοντάδες ημέρες κανονικών αδειών και ρεπό.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, μόνο η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια, καθώς και το φιλότιμο του προσωπικού, κρατούν τις δημόσιες δομές υγείας του νησιού ανοιχτές.

Η κυβέρνηση νομοθετεί συνεχώς σε βάρος των πολιτών, οδηγώντας τους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο αντί να προχωρά σε ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Επιπλέον, έχει θεσμοθετήσει τη λειτουργία απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων επί πληρωμή», ενώ προ ολίγων εβδομάδων διαφήμιζε την προκήρυξη 13 θέσεων ιατρών ως «η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ», τη στιγμή που είναι κενές 44 θέσεις γιατρών.

Για το υπόλοιπο προσωπικό όχι μόνο δεν γίνεται συζήτηση, «αντίθετα, συνεχίζεται η εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες, όπως συμβαίνει με την καθαριότητα. Για τους ιδιώτες φαίνεται να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, ενώ για μόνιμες προσλήψεις όχι».

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, εργατικά σωματεία και φορείς, με αλλεπάλληλες, μεγάλες κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα και σήμερα με το κείμενο συλλογής υπογραφών, απαιτούν:

Δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλο τον λαό και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Αμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη, με σύντομες διαδικασίες και γενναία κίνητρα, όλων των κενών οργανικών θέσεων. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Την πλήρη στελέχωση του ΕΚΑΒ, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλου του νησιού. Στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας, του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την αποκατάσταση. Ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τους χρόνιους πάσχοντες, με ενίσχυση των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.