ΠΡΩΗΝ ΨΝΑ

Κυβερνητικές αθλιότητες σε βάρος των εργαζομένων που έδωσαν μάχη για να σώσουν ασθενείς από τη φωτιά

Απειλές για ΕΔΕ και ποινές από τον υπουργό εμπορίου της Υγείας, επειδή κατήγγειλαν τις τεράστιες ελλείψεις ακόμα και σε στοιχειώδη μέτρα πυροπροστασίας του Νοσοκομείου

Την ώρα που ο λαός της Δυτικής Αττικής βλέπει το βιος του να γίνεται στάχτη,

Η φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Ποικίλο Ορος, έφερε στην πύλη του πρώην ΨΝΑ (Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής) για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τον υπουργό Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, στον οποίο οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν με αγανάκτηση ότι σ' ένα νοσοκομείο με εκατοντάδες ασθενείς, που νοσηλεύονται ακόμα και σε ράντζα, δεν υπάρχει καν πυροσβεστικός κρουνός στον χώρο!

Ο υπουργός Υγείας το μόνο που δεν ζήτησε είναι να του πουν κι «ευχαριστώ» επειδή ακύρωσε την προγραμματισμένη φιέστα σ' άλλο νοσοκομείο για να πάει στο πρώην ΨΝΑ. Σε ανάρτησή του ισχυρίστηκε ότι είχε «εκπονήσει σχέδιο δράσης και αρχίσαμε την υλοποίηση της μερικής εκκένωσης του Νοσοκομείου», με αναφορά στον γνωστό συνοδοιπόρο και της σημερινής κυβέρνησης πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκο.

Υποστήριξε ότι έπεσε θύμα «λεκτικού προπηλακισμού εν ώρα υπηρεσίας» και απείλησε ότι «θα ζητήσω να εφαρμοστεί ο νόμος», επειδή οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων «δεν είναι ανεκτές» την «ώρα της εκκένωσης των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα». Τα λέει αυτά ο ξεδιάντροπος υπουργός για εργαζόμενους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή την ώρα της φωτιάς για την προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, ενώ καλούνται να λειτουργήσουν με ελάχιστο προσωπικό και μέσα, κάτω από όλες τις συνθήκες, έκτακτες και «κανονικές»!

Αμεση και πληρωμένη απάντηση

«Προκλητική και απαράδεκτη» χαρακτηρίζει την κυβερνητική εντολή για πειθαρχικές ποινές ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου και προσθέτει: «Ο υπουργός με τις απειλές του για διώξεις των ίδιων των εργαζομένων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή όταν η πυρκαγιά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο το νοσοκομείο, τους ασθενείς και τους κατοίκους της περιοχής, το μόνο που καταφέρνει είναι να υποδαυλίζει εκ νέου τη δικαιολογημένη οργή που αντικειμενικά υπάρχει από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ως συνέπεια των κυβερνητικών επιλογών χρόνων.

Είναι βέβαιο ότι δεν ευθυνόμαστε ο εργαζόμενοι που δεν υπήρχε πυροσβεστικός κρουνός στον χώρο του νοσοκομείου, που σε περίπτωση εκκένωσης ένας και μόνο τραυματιοφορέας πρέπει να συμβάλει στη μεταφορά περίπου 300 ασθενών, που σε πολλές κλινικές αντιστοιχούν ένας ή δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς, που το πρώην ΨΝΑ λειτουργεί με το 50% των ελλείψεων σε μια σειρά από ειδικότητες, ενώ σε κάποιες ξεπερνά αυτό το ποσοστό σε οργανικές θέσεις, βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού του 1989.

Οι εργαζόμενοι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το καθήκον τους, όπως κάνουν καθημερινά. Από την πρώτη στιγμή, ακόμη και συνάδελφοι που δεν εφημέρευαν έσπευσαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στην προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων».

Ψάχνουν χειροκροτητές της βαρβαρότητας

Η πραγματική αιτία της απειλής των διώξεων είναι προφανής: Ο υπουργός εμπορίου της Υγείας, που έχει βάλει τη σφραγίδα του στο κλείσιμο εκατοντάδων δομών δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, στη διάλυση της δημόσιας ψυχικής υγείας και απεξάρτησης και στην άθλια κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας, ο υπουργός που δεν έχει πατήσει όλα αυτά τα χρόνια το πόδι του στο νοσοκομείο, που έχει αρνηθεί επανειλημμένως να συναντήσει τον σύλλογο εργαζομένων, επιχείρησε να παρουσιάσει το γνωστό αφήγημα ότι «όλα λειτουργούσαν καλά» και «υπήρχε σχέδιο», τη στιγμή που η φωτιά βρισκόταν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το νοσοκομείο.

Αλλά, δεν του βγήκε. Οι εργαζόμενοι δεν σιώπησαν μπροστά στις τεράστιες ελλείψεις και στους κινδύνους που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ολα αυτά, σε πλήρη αντίθεση με την κατάπτυστη στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, που έσπευσε να βάλει πλάτη στην κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Ημέρα ανοιχτής εφημερίας για το πρώην ΨΝΑ, υπήρχε μόνο ένας τραυματιοφορέας για ολόκληρο το Νοσοκομείο και δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς σε κάθε κλινική. Αναφορικά με τα μέτρα πυροπροστασίας είναι ενδεικτικό ότι οι ελλείψεις στην τεχνική υπηρεσία ξεπερνούν κατά πολύ το 50% των οργανικών θέσεων, ενώ στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, με τα ξερόχορτα και τα άκοπα δέντρα να δημιουργούν ένα επικίνδυνο τοπίο για ασθενείς και εργαζόμενους.

Αναρωτιόμαστε πώς θα γινόταν εκκένωση των 9 κλινικών με 31 ασθενείς η καθεμία, καθώς και από τα άλλα τμήματα του πρώην ΨΝΑ, ενώ ερωτήματα γεννά η πλήρης ανυπαρξία του ΕΟΠΑΕ για τα προγράμματα απεξάρτησης που ακόμα φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο», απαντάει η πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων, Ειρήνη Γκιτάκου.

Κύμα αντιδράσεων

Η προκλητική επίθεση της κυβέρνησης σε εργαζόμενους και συνδικαλιστές έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων. Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει την κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας ότι «αφού έσπευσαν στο νοσοκομείο για τις κάμερες, τώρα απειλούν τους εργαζομένους με διώξεις και με την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιχειρεί να βαφτίσει πειθαρχικά παραπτώματα τη δημόσια έκφραση διαμαρτυρίας και την αποκάλυψη προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων. Καθείς εφ' ω ετάχθη».

Απαιτεί να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία πειθαρχικής δίωξης σε βάρος εργαζομένων και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας και ασφαλούς εκκένωσης του νοσοκομείου.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων και Ψυχολόγων Δημόσιων Δομών Υγείας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στην πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων του Νοσοκομείου, σημειώνοντας πως «η δημόσια ανάδειξη πραγματικών κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα. Αντιθέτως, αποτελεί θεσμική, επιστημονική και ηθική υποχρέωση κάθε επαγγελματία Υγείας (...)

Η προστασία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων από διώξεις που συνδέονται με τη συνδικαλιστική τους δράση αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική κατάκτηση και κατοχυρώνεται ρητά από τον Ν. 1264/1982. Η άσκηση συνδικαλιστικών καθηκόντων και η δημόσια διατύπωση τεκμηριωμένης κριτικής για ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας των δημόσιων δομών Υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πειθαρχικά κολάσιμη συμπεριφορά».