ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ

Χτες πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της UEFA για τα ζευγαρώματα στα πλέι οφ των τριών διοργανώσεών της, δηλαδή τους τελευταίους προκριματικούς γύρους πριν από τις κύριες φάσεις (League Phase) σε Champions League, Europa League και Conference League. Στην κλήρωση πήραν μέρος οι πέντε ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή συμμετοχή στη νέα σεζόν, μαθαίνοντας έτσι τους πιθανούς αντιπάλους τους στα πλέι οφ, εφόσον καταφέρουν να βρεθούν εκεί και οι πέντε.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη παρουσία στα πλέι οφ για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Εκεί ο αντίπαλός της θα είναι ο νικητής του ζευγαριού του 3ου προκριματικού γύρου Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν). Η κλήρωση θεωρείται ευνοϊκή για την «Ενωση», αφού και οι δύο αυτές ομάδες είναι στα μέτρα της.

Αν η ελληνική ομάδα δεν τα καταφέρει στα προκριματικά του Champions League, θα συμμετάσχει στη League Phase του Europa League.

Ο 2ος της σεζόν 2025 - 2026, Ολυμπιακός, διεκδικεί την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League αρχίζοντας από την αναμέτρησή του στον 3ο προκριματικό γύρο με την ολλανδική Ναϊμέχεν (βλ. σχετικό θέμα). Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» τα καταφέρουν, στα πλέι οφ θα παλέψουν για μια θέση στη League Phase του Champions League με αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού του 3ου γύρου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία). Κατά γενική ομολογία το έργο του Ολυμπιακού είναι σαφώς πιο δύσκολο απ' αυτό της ΑΕΚ.

Σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» αποκλειστούν από το Champions League, είτε στον 3ο γύρο από τη Ναϊμέχεν είτε στα πλέι οφ, θα βρεθούν κι αυτοί στη League Phase του Europa League.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη παρουσία στα πλέι οφ για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η τύχη χαμογέλασε στους Ηρακλειώτες, καθώς απέφυγαν στην κλήρωση ισχυρές ομάδες που ήταν πιθανό να βρουν στον δρόμο τους - κυρίως την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας - και αντ' αυτών θα αντιμετωπίσουν στα πλέι οφ τον νικητή του ζευγαριού του 3ου προκριματικού γύρου Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία). Επιπρόσθετα, ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή φέτος, καθώς αν αποκλειστεί από το Europa League θα τοποθετηθεί στη League Phase του Conference League.

Ο ΟΦΗ θα δώσει το πρώτο ματς για τα πλέι οφ στο Ηράκλειο στις 20 Αυγούστου και τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 27 Αυγούστου.

Ο 3ος της περσινής σεζόν ΠΑΟΚ έχει ήδη περάσει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, αποκλείοντας στον 2ο γύρο την ουκρανική Ντιναμό Κιέβου με δύο νίκες (3-2, 2-0). Στον 3ο γύρο αντιμετωπίζει τη βελγική Αντερλεχτ και εφόσον καταφέρει να προκριθεί στα πλέι οφ, θα διεκδικήσει μια θέση στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τον χαμένο της αναμέτρησης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ανάμεσα στη Λέφσκι Σόφιας και στην Καϊράτ Αλμάτι. Με άλλα λόγια, από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα προκύψουν οι αντίπαλοι και των δύο «Δικεφάλων», της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τους Βέλγους, θα έχει μια τελευταία ευκαιρία για συμμετοχή σε ευρωπαϊκή League Phase συμμετέχοντας στα πλέι οφ του Conference League, με αντίπαλο τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη νορβηγική Μπραν και στον Απόλλωνα Λεμεσού, με το πρώτο ματς στις 20 Αυγούστου στην Τούμπα και τη ρεβάνς στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας. Αν περάσει την Αντερλεχτ αλλά αποκλειστεί στα πλέι οφ του Europa League, θα τοποθετηθεί στη League Phase του Conference League.

Τέλος, ο 4ος της περσινής σεζόν Παναθηναϊκός διεκδικεί την παρουσία του στη League Phase του Conference League. Στον 2ο προκριματικό γύρο οι «πράσινοι» απέκλεισαν - πιο δύσκολα απ' όσο θα μπορούσαν - την ουγγρική Πάκσι με μία νίκη (2-1) και μία ισοπαλία (2-2) και στον 3ο γύρο έχουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 (διαφορετικής ομάδας από την πιθανή αντίπαλο του ΟΦΗ). Εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει στα πλέι οφ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League ανάμεσα στην τουρκική Μπεσίκτας και στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε (πρώτο ματς 20/8 ΟΑΚΑ, δεύτερο 27/8 εκτός έδρας). Με βάση τα προγνωστικά η πιθανότερη αντίπαλος του «τριφυλλιού» είναι η δεύτερη, που βεβαίως είναι στα μέτρα της ελληνικής ομάδας, ενώ η αποστολή του Παναθηναϊκού θα δυσκολέψει κατά πολύ αν γίνει η έκπληξη στο εν λόγω ζευγάρι και πέσει στον δρόμο του η Μπεσίκτας.

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος από τους πέντε εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν έχει «μαξιλαράκι» και αν αποκλειστεί σε οποιονδήποτε από τους δύο εναπομείναντες προκριματικούς γύρους δεν θα αγωνιστεί φέτος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.