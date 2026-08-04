ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ

Ενα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια για την Εθνική ομάδα

Την καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών πέτυχε ηστοανδρών - γυναικών που ολοκληρώθηκε στο Βαρέζε της Ιταλίας, με πέντε μετάλλια και συγκεκριμένα ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα.

Το χρυσό το κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών με χρόνο 6.50.92. Είναι το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το πέμπτο του συνεχόμενο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας στην 3η θέση στον τελικό του σκιφ, με χρόνο 6.40.97, πίσω από τον Γερμανό Ζάιντλερ (6.36.39) και τον Λευκορώσο Ζάλατι (6.39.94). Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν από το ξεκίνημα του τελικού στην πρώτη τριάδα και στο φινάλε έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, που είναι το πέμπτο του ευρωπαϊκό μετάλλιο από το 2022 και μετά, επιτυχία που κανείς από τους αντιπάλους του δεν έχει καταφέρει.

Ακόμα ένα μετάλλιο κέρδισε η Γαβριέλα Λιόλιου, τερματίζοντας στην 3η θέση του σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών με χρόνο 7.39.14. Επίσης η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μαζί με την Λίλα Μουρατίδου στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών.

Το Σάββατο η Ελλάδα πανηγύρισε ένα ακόμα ασημένιο μετάλλιο, στο διπλό σκιφ των γυναικών με τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μηλένα Κοντού.

Με αυτά τα πέντε μετάλλια η Ελλάδα πήρε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ανήκει στις κορυφές της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κωπηλασίας.