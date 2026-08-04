Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Χρυσό μετάλλιο για την Εθνική κορασίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16

Ο ελληνικός αθλητισμός πανηγυρίζει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στην υδατοσφαίριση, με την Εθνική ομάδα κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16 που ολοκληρώθηκε στο Ζάγκρεμπ. Το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε εμφατικά της Ισπανίας στον τελικό με σκορ 11-7 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε από την αρχή, με την αρχηγό Αφροδίτη Μπιτσάκου να ηγείται επιθετικά, πετυχαίνοντας δύο γκολ, και την τερματοφύλακα Ανδριάνα Κοντάκου να πραγματοποιεί κρίσιμες αποκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός πέναλτι. Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτριες του Θεοδωρόπουλου ανέβασαν την άμυνά τους και με σερί 4-0 ξέφυγαν 8-3, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η διαφορά έφτασε στο +6 (9-3) στο τρίτο εξάλεπτο, με την Ισπανία να μειώνει απλά σε 9-5 και 10-6, χωρίς όμως να απειλήσει.

Πρώτη σκόρερ της Εθνικής αναδείχθηκε η Μπιτσάκου με 2 γκολ, ενώ από 2 πέτυχαν οι Τσίγκα, Μανουσάκη και Λαμπροπούλου.

Η Ελλάδα μετρά πλέον δύο μετάλλια (ένα χρυσό και ένα ασημένιο) στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί από το 2022, όταν καθιερώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ολλανδία, που νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στα πέναλτι στον μικρό τελικό.


    

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