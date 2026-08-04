Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
CHAMPIONS LEAGUE
Για το πρώτο βήμα πρόκρισης ο Ολυμπιακός

Υποδέχεται απόψε τη Ναϊμέχεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο

Το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα πλέι οφ των προκριματικών του Champions League θέλει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την ολλανδική Ναϊμέχεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21.00 - Cosmote Sport 1) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούνται το φαβορί του ζευγαριού αλλά το έργο τους μόνο εύκολο δεν αναμένεται, καθώς η Ναϊμέχεν εντυπωσίασε κατά την περσινή σεζόν του ολλανδικού πρωταθλήματος, όπου τερμάτισε στην 3η θέση, αφήνοντας από κάτω της, μεταξύ άλλων, το μεγαθήριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που λέγεται Αγιαξ. Το πέτυχε αυτό μάλιστα παίζοντας ένα στιλ ποδοσφαίρου που συζητήθηκε σε όλη την Ευρώπη για τη φουλ επιθετική νοοτροπία της ομάδας, καθώς είχε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ολλανδία με 77 γκολ, πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν. Εκεί που ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει το πάνω χέρι είναι σε ό,τι αφορά το επίπεδο της ευρωπαϊκής εμπειρίας, καθώς η ολλανδική ομάδα είναι αρκετά άπειρη συγκριτικά, με μετρημένες στα δάχτυλα ευρωπαϊκές συμμετοχές στην ιστορία της.

Στην αποψινή προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» να πάρουν νίκη με σκορ που θα τους φέρει σε θέση ισχύος ενόψει του επαναληπτικού στην Ολλανδία την επόμενη βδομάδα (στις 11 Αυγούστου) ο τεχνικός τους, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εσε και Σιπιόνι.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ενα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια για την Εθνική ομάδα
 Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ
Χρυσό μετάλλιο για την Εθνική κορασίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ