CHAMPIONS LEAGUE

Για το πρώτο βήμα πρόκρισης ο Ολυμπιακός

Το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα πλέι οφ των προκριματικών του Champions League θέλει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την ολλανδική Ναϊμέχεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21.00 - Cosmote Sport 1) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούνται το φαβορί του ζευγαριού αλλά το έργο τους μόνο εύκολο δεν αναμένεται, καθώς η Ναϊμέχεν εντυπωσίασε κατά την περσινή σεζόν του ολλανδικού πρωταθλήματος, όπου τερμάτισε στην 3η θέση, αφήνοντας από κάτω της, μεταξύ άλλων, το μεγαθήριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που λέγεται Αγιαξ. Το πέτυχε αυτό μάλιστα παίζοντας ένα στιλ ποδοσφαίρου που συζητήθηκε σε όλη την Ευρώπη για τη φουλ επιθετική νοοτροπία της ομάδας, καθώς είχε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ολλανδία με 77 γκολ, πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν. Εκεί που ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει το πάνω χέρι είναι σε ό,τι αφορά το επίπεδο της ευρωπαϊκής εμπειρίας, καθώς η ολλανδική ομάδα είναι αρκετά άπειρη συγκριτικά, με μετρημένες στα δάχτυλα ευρωπαϊκές συμμετοχές στην ιστορία της.

Στην αποψινή προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» να πάρουν νίκη με σκορ που θα τους φέρει σε θέση ισχύος ενόψει του επαναληπτικού στην Ολλανδία την επόμενη βδομάδα (στις 11 Αυγούστου) ο τεχνικός τους, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εσε και Σιπιόνι.