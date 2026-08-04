Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ερμηνευτής Λάκης Χαλκιάς

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας σπουδαίος ερμηνευτής της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, ο οποίος ερμήνευσε τραγούδια για τους πόθους και τις αγωνίες του λαού μας.

Ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε στα Γιάννενα στις 30 Αυγούστου του 1943. Ανήκε σε οικογένεια που είχε παράδοση στη δημοτική μουσική και συνέχισε επάξια αυτήν την παράδοση, καθώς ασχολήθηκε από πολύ μικρός με τη μουσική.

Σε ηλικία 18 ετών ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους στην «Columbia», με δημιουργίες του Θεόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου.

Τη δεκαετία του 1960 συνεργάστηκε με κορυφαίους τραγουδιστές όπως η Σωτηρία Μπέλλου, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ενώ συνυπήρξε με ρεμπέτες όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Τη δεκαετία του 1970 η πορεία του σημαδεύτηκε από τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, όπου ερμήνευσε εμβληματικά τραγούδια. Εκείνη την περίοδο πραγματοποίησε συναυλίες στο εξωτερικό, στο πλευρό του Νίκου Ξυλούρη και του Χαράλαμπου Γαργανουράκη.

Πάντοτε ήταν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, στο πλευρό των αγώνων του λαού μας. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.

Στις εκλογές του 2012, την εποχή των μνημονίων, με δήλωσή του στον «Ριζοσπάστη» καλούσε σε «δυνάμωμα του ΚΚΕ με την ψήφο μας και με την παρουσία μας, στις τάξεις του εργατικού κινήματος, γιατί χωρίς διεκδικήσεις, θυσίες και αγώνες, ποτέ τίποτε δεν χαρίζεται».

Επίσης, σε δήλωσή του για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ είχε ευχηθεί

Αποχαιρετώντας έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής όπως αναφέρει, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (ΠΜΣ) χαρακτηρίζει τον Λάκη Χαλκιά έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη «που υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, την ανέδειξε δημιουργικά και τη συνέδεσε με τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες του λαού μας στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης».

Μεταξύ άλλων ο ΠΜΣ σημειώνει: «Το έργο ζωής του, "2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική", αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την Ιστορία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Για τον Λάκη Χαλκιά η μουσική παράδοση δεν ήταν ένα μουσειακό έκθεμα, αντίθετα τη θεωρούσε ζωντανό, δυναμικό έργο που ενώνει τις γενιές και τροφοδοτεί τη σύγχρονη δημιουργία. Με αφοσίωση στάθηκε δίπλα στη νέα γενιά των καλλιτεχνών, ως δάσκαλος, ερευνητής και συνδικαλιστής, υπερασπιζόμενος τα εργασιακά και πνευματικά δικαιώματά τους. (...)

Το έργο του, τα τραγούδια του και το παράδειγμά του αποτελούν μια ανεξίτηλη πολιτιστική παρακαταθήκη, θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη και τη συνείδηση των επόμενων γενιών.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική, στον Πολιτισμό και στους αγώνες του λαού μας.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του».

ΚΚΕ: «Θα μείνει στις καρδιές όλου του λαϊκού κόσμου»

Σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον συναγωνιστή μας Λάκη Χαλκιά, έναν σπουδαίο ερμηνευτή, μουσικό, ερευνητή της ελληνικής μουσικής και πνευματικό άνθρωπο. Εναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη που υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, την ανέδειξε δημιουργικά και τη συνέδεσε με τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες της εποχής. Η διαδρομή του υπήρξε πολύχρονη και πολυδιάστατη.

Από πολύ μικρός μυήθηκε στη δημοτική και λαϊκή μουσική, στην οποία βρίσκεται η βαθιά ρίζα του τόπου του, τα Γιάννενα, και της οικογένειάς του, της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων. Γρήγορα ακολούθησε τον δρόμο του επαγγελματία μουσικού, ως πολυοργανίστας και ερμηνευτής, και στάθηκε επάξια δίπλα σε κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής: Τον πατέρα του, τον "τρανό" κλαρινίστα Τάσο Χαλκιά, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και την Σωτηρία Μπέλλου.

Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του Λάκη Χαλκιά ταυτίστηκε με τους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του λαού μας. Οντας ο ίδιος μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη γνώρισε από πρώτο χέρι τις διώξεις, γεγονός που τον οδήγησε στη φυγή στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967. Με την επιστροφή του, το 1971, γνώρισε τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η ορμή της φωνής του συναντήθηκε με τη δύναμη της μουσικής του μεγάλου συνθέτη, σε μια ιστορική στιγμή που η Τέχνη αποτέλεσε τη συλλογική έκφραση αντίστασης και ελπίδας. Ετσι γεννήθηκαν οι αξέχαστες ερμηνείες που ύμνησαν τον εργάτη, τον μετανάστη, τον βιοπαλαιστή της πόλης και του χωριού στους εμβληματικούς δίσκους "Θητεία", "Μετανάστες" και "Θεσσαλικός Κύκλος". Ακολούθησαν συνεργασίες με τους κορυφαίους Ελληνες συνθέτες, μουσικούς, ποιητές και στιχουργούς.

Ο Λάκης Χαλκιάς δεν συνόδευσε απλώς με τη φωνή και τη μουσική του τους λαϊκούς αγώνες. Υπήρξε οργανικό κομμάτι τους. Διαδήλωσε τραγουδώντας στις συναυλίες για την ειρήνη, την αλληλεγγύη σε λαούς που δοκιμάζονται, για τα εργατικά δικαιώματα, στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, αλλά και στις μεγάλες πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις του ΚΚΕ. Για περισσότερα από 50 χρόνια υπήρξε μία από τις σταθερές φωνές του Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή", χαρίζοντας με τις ερμηνείες του δημοτικά, λαϊκά και επαναστατικά τραγούδια που συντρόφευσαν γενιές αγωνιστών.

Υπηρέτησε με πάθος την έρευνα, τη διάσωση και τη διάδοση της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Το έργο ζωής του, "2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική", αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την Ιστορία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Για τον Λάκη Χαλκιά η μουσική παράδοση δεν ήταν ένα μουσειακό έκθεμα, αντίθετα τη θεωρούσε ζωντανό, δυναμικό έργο που ενώνει τις γενιές και τροφοδοτεί τη σύγχρονη δημιουργία. Με την ίδια αφοσίωση στάθηκε δίπλα στη νέα γενιά των καλλιτεχνών, ως δάσκαλος, ερευνητής και συνδικαλιστής, υπερασπιζόμενος τα εργασιακά και πνευματικά δικαιώματά τους.

Η κληρονομιά που παρέλαβε από τον πατέρα του και τη μεγάλη οικογένεια των Χαλκιάδων δεν ήταν μόνο μουσική, ήταν βαθιά κοινωνική και αγωνιστική. Η οικογένεια βίωσε τη φτώχεια και τις κακουχίες, την εκμετάλλευση και την αδικία. Οι Χαλκιάδες εμψύχωναν τους αντάρτες στα βουνά με τα κλέφτικα και τα ηπειρώτικα τραγούδια τους. Με αυτήν την κληρονομιά προικίστηκε ο Λάκης Χαλκιάς. Ετσι, η απόφασή του να στρατευτεί με την Τέχνη του στο πλευρό του λαού ήταν μια βαθιά συνειδητή επιλογή, ταιριαστή στην κοινωνική καταγωγή του.

Για το ΚΚΕ ο Λάκης Χαλκιάς δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Υπήρξε ένας πραγματικός συναγωνιστής, ένας σύντροφος. Υπήρξε σταθερός συνοδοιπόρος του Κόμματος από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στις μεγάλες στιγμές, αλλά και στις δύσκολες περιόδους για το Κόμμα, το διεθνές κομμουνιστικό και το εργατικό κίνημα, συνέβαλε στην προσπάθεια να κρατηθεί ψηλά η σημαία της ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο. Πλούτισε με την Τέχνη του αλλά και τον λόγο του τη δράση του ΚΚΕ. Τίμησε τα ψηφοδέλτια του Κόμματος, στήριξε με τη δημόσια στάση και τις παρεμβάσεις του τον αγώνα του ΚΚΕ και της νέας γενιάς των κομμουνιστών, της ΚΝΕ, και έθεσε το κύρος και την Τέχνη του στην υπηρεσία του αγώνα της εργατικής τάξης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Γνήσιος και συνεπής καλλιτέχνης, ολοκληρωμένος δημιουργός και άνθρωπος της πρώτης γραμμής των κοινωνικών αγώνων, παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του ακούραστα ενεργός. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική, στον Πολιτισμό και στους αγώνες του λαού μας.

Ο Λάκης Χαλκιάς αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες προσωπικής δημιουργίας, και συνεχίζει μια μουσική διαδρομή της οικογένειας των Χαλκιάδων που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα. Αφήνει άξιους συνεχιστές, πρώτα απ' όλα τον αγαπημένο και ταλαντούχο μικρότερο αδερφό του, Χρήστο Χαλκιά, αλλά και όλους εκείνους τους νέους μουσικούς που δίδαξε, ενέπνευσε και στήριξε στη μακρόχρονη πορεία του.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε την ευθύνη να φωτίσουμε το έργο του Λάκη, να φτάσει στις επόμενες γενιές και να αποτελέσει το σταθερό θεμέλιο για τη συνέχεια και τη δημιουργική εξέλιξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Θα μείνει στις καρδιές μας, θα μείνει στις καρδιές όλου του λαϊκού κόσμου, που αγάπησε βαθιά και αγαπήθηκε βαθιά, γιατί πίσω από τη στεντόρεια φωνή του βρισκόταν ένας ευαίσθητος, απλός και αυθεντικός άνθρωπος. Τραγούδησε για τον εργάτη, τον εμιγκρέ της "Φάμπρικας" που "...δουλεύει νύχτα μέρα ...στη βάρδια δύο - δέκα...", για τον δάσκαλο που "...δασκαλεύει με λόγια ...της φωτιάς...". Ετούτος ο λαός, που τον ύμνησε με τη φωνή και την Τέχνη του, τον αποχαιρετά σήμερα με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Και του δίνει την υπόσχεση ότι τα τραγούδια του, το έργο και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη και στη συνείδηση των επόμενων γενιών».