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Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» κυκλοφορούν...

Τα πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ΚΕ του ΚΚΕ το 2013, με τίτλο «Μπέρτολτ Μπρεχτ. Για τους σεισμούς που μέλλονται να 'ρθουν».

Η έκδοση φωτίζει το πλούσιο έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ μέσα από τρεις ενότητες: «Σε σκοτεινούς καιρούς και η Τέχνη χρειάζεται ν' αποφασίσει», «Η σημαία της λογικής έχει χρώμα κόκκινο», «Η δική μας Τέχνη δεν αρκείται στην αναγνώριση της πραγματικότητας». Τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις πραγματοποίησαν σημαντικοί εκπρόσωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών από τη χώρα μας και τη Γερμανία, πανεπιστημιακοί, θεατρικοί σκηνοθέτες, συνθέτες μουσικής, ηθοποιοί, εκπαιδευτικοί, αρκετοί με μακρόχρονη και συστηματική εμβάθυνση στο έργο του Μπρεχτ και σπουδαία λογοτεχνική, θεατρική και μουσική παραγωγή. Σπάνιο ντοκουμέντο της έκδοσης αποτελεί η περιεκτική και ιδιαίτερα διαφωτιστική - κινηματογραφημένη ειδικά για το Συνέδριο - συνέντευξη με τον συνεργάτη του Μπρεχτ, Μάνφρεντ Βέκφερτ, καλλιτεχνικό διευθυντή του «Μπερλίνερ Ανσάμπλ» και πρόεδρο της Ακαδημίας Τεχνών στην πρώην Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, που περιλαμβάνεται σε QR Code. Περιλαμβάνονται ακόμα χρονολόγιο - σύντομο βιογραφικό του Μπρεχτ, εργογραφικό σημείωμα και ο κύκλος πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχε πραγματοποιήσει το Τμήμα Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ προϋπαντώντας το Συνέδριο.

Οπως είχε επισημανθεί και στην εκδήλωση παρουσίασης των πρακτικών: «Η έκδοση δεν αποτελεί μια ακαδημαϊκή προσέγγιση για λιγοστούς μυημένους. Ο ρόλος της είναι αυτός του οργανωτή, του προπαγανδιστή και του παραστάτη στον επαναστάτη δημιουργό. Ετσι απευθύνεται στον καθέναν, προπαντός όμως απευθύνεται στους "κάτω", στην εργατική τάξη και στα άλλα καταπιεσμένα στρώματα, γιατί σ' αυτούς το έργο του Μπρεχτ είναι κάτι περισσότερο από χρήσιμο. Είναι πολύτιμο».

«Για τον ρεαλισμό», Μπ. Μπρεχτ.

Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ μάς άφησε και ένα πλήθος από θεωρητικά δοκίμια και σημειώσεις. Η συλλογή αυτή περιέχει κείμενα όπου σε διάφορες εποχές και με διαφορετικές ευκαιρίες ο Μπρεχτ διατυπώνει τις απόψεις του για τον ρεαλισμό: «Σ' αυτήν την εποχή των αποφάσεων πρέπει ακόμη και η Τέχνη να αποφασίσει. Μπορεί να γίνει όργανο των λίγων, εκείνων που καθορίζουν τη μοίρα των πολλών και απαιτούν μια πίστη, που πάνω απ' όλα πρέπει να 'ναι τυφλή, και μπορεί ακόμη να πάει με το μέρος των πολλών, εναποθέτοντας τη μοίρα τους στα ίδια τους τα χέρια. Μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε παραλήρημα, σε αυταπάτη και σε φαντασιώσεις, όπως και μπορεί να τους οδηγήσει στην πραγματικότητα. Μπορεί να μεγαλώσει την άγνοια, όπως μπορεί να μεγαλώσει τη γνώση. Μπορεί να απευθυνθεί στις εξουσίες εκείνες που αποδεικνύουν τη δύναμή τους καταστρέφοντας, και σε εκείνες που αποδεικνύουν τη δύναμή τους βοηθώντας».

«Ποιήματα», Μπ. Μπρεχτ.

Τα ποιήματα του Μπρεχτ, ίσως με τον πιο άμεσο τρόπο από τα θεατρικά και τις σύντομες ιστορίες του, αντανακλούν καλλιτεχνικά τις διεργασίες στη συνείδηση και στάση ζωής που εξελικτικά διαμόρφωσε ο ποιητής και δραματουργός. Οπως συνόψισε προς το τέλος της ζωής του (ομιλία στην τελετή απονομής του Βραβείου Στάλιν, Μόσχα 1955) ο Μπρεχτ: «Το πιο σημαντικό μάθημα που έμαθα ήταν πως το μέλλον της ανθρωπότητας μπορεί να ιδωθεί μόνο "από τα κάτω", από τη σκοπιά των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων. Μόνο όποιος αγωνίζεται μαζί τους αγωνίζεται για την ανθρωπότητα». Η παρουσίαση της ποιητικής πορείας προσέγγισης, συμμετοχής και προσφοράς του Μπρεχτ στο γερμανικό και διεθνές εργατικό κίνημα ήταν και η κεντρική ιδέα που οδήγησε σε αυτήν την έκδοση.