ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας και πάλι στο προσκήνιο

Το χτύπημα στην Αίγυπτο, σε τάνκερ αμερικανικών και ελληνικών συμφερόντων, φέρνει τον πόλεμο στην πόρτα μας, παράλληλα με τη στοχοπoίηση βάσεων και ενεργειακών υποδομών

Η περίεργη επίθεση με drone στην Αίγυπτο

Σε τροχιά συνεχούς κλιμάκωσης βρίσκεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που εξαπέλυσαν ΗΠΑ - Ισραήλ και σύμμαχοί τους κατά του Ιράν, με κύριο στόχο τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, ως κομμάτι του γεωπολιτικού παζλ για την αναδιανομή φυσικών πόρων, τον έλεγχο δρόμων μεταφοράς τους και αγορών, ιδιαίτερα για να προκληθεί ζημιά σε βασικούς ανταγωνιστές, στη συγκεκριμένη περίπτωση την Κίνα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις της τελευταίας βδομάδας αποδεικνύουν ότι η σφοδρή σύγκρουση ανάβει συνεχώς «φιτίλια» που δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά φτάνουνκαθώς πέρα από τις συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράνκαι μια «σε τάνκερ LNGτην ευθύνη για την οποία αποποιήθηκαν οι αντικαθεστωτικοίτης Υεμένης και τομε τον υπουργό Εξωτερικών του τελευταίου,να εκτιμά ως πιθανότερη μια προβοκάτσια από το Ισραήλ ώστε να εμπλακούν ακόμα περισσότερες χώρες στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το «New Arab», στο λιμάνι της Νταμιέτα της Αιγύπτου εκδηλώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα φωτιά μετά από επίθεση με drone, πρώτα στο τάνκερ LNG «Energos Winter», η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο παρακείμενο σκάφος «Gaslog Salem», που φέρεται να είναι ελληνόκτητο, καθώς η εταιρεία «Gaslog» του εφοπλιστή Λιβανού κατά το παρελθόν είχε ναυλώσει αντίστοιχα πλοία και στον ΔΕΣΦΑ.

Την ευθύνη για την επίθεση στο λιμάνι Νταμιέτα δεν ανέλαβε καμία οργάνωση μέχρι την Παρασκευή, με την αιγυπτιακή κυβέρνηση να σπεύδει να υποβαθμίσει τη σημασία του συμβάντος, παρότι το θέμα απασχόλησε την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του Ισπανού πρωθυπουργού Π. Σάντσεθ και του Αιγύπτιου Προέδρου Α.Φ. Σίσι, οι οποίοι κάλεσαν τη «διεθνή κοινότητα» να συνεργαστεί για να σταματήσει την κλιμάκωση της σύγκρουσης...

Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι η ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Israel Hayom» ανήμερα της επίθεσης (29 Ιούλη) ανέφερε ότι το λιμάνι της Νταμιέτα φιγουράρει σε «λίστα στόχων» που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο 25 - 26 Ιούλη σε «φιλο-ιρανικά κανάλια στο Telegram ως απάντηση για την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα το οποίο έπλεε μεταξύ Ρωσίας και Ιράν».

Στο ίδιο ρεπορτάζ διαρρέεται πως «η λίστα αυτή δεν υιοθετήθηκε ποτέ από καμία επίσημη ιρανική πηγή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το εργοστάσιο υγροποίησης αερίου της SEGAS στη Νταμιέτα».

Πάντως σε αυτήν τη «λίστα στόχων» υπήρχε και το εργοστάσιο «ΥΦΑ SEGAS» στην Νταμιέτα της Αιγύπτου, καθώς επίσης ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας και οι αντίστοιχες υποδομές στην Αλεξανδρούπολη!

Δηλαδή οι ενεργειακές υποδομές για τις οποίες καμαρώνουν η κυβέρνηση της ΝΔ και η βολική αντιπολίτευση, για να γίνει η Ελλάδα «πύλη» του αμερικανικού LNG, ουσιαστικά γίνονται στόχος αντιποίνων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον λαό.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που βγαίνουν οι λίστες, το ίδιο το Ιράν έχει δηλώσει ότι όσο δέχεται χτυπήματα σε στρατιωτικούς στόχους ή υποδομές θα απαντάει με αντίστοιχα χτυπήματα. Μέχρι τώρα έχει χτυπήσει σφοδρά αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου και, φυσικά, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις των επιτιθέμενων και συμμάχων τους είναι επίσης στο στόχαστρο. Η περίπτωση της έκρηξης στην Νταμιέτα καταδεικνύει ότι τα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου έχουν φτάσει στην «πόρτα» της Ελλάδας, που με ευθύνη της κυβέρνησης και με τη στήριξη της βολικής αντιπολίτευσης είναι μπλεγμένη μέχρι τα μπούνια σε αυτόν, για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του λαού.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ

Πριν καλά - καλά κλείσει ένα 24ωρο από την (όγδοη κατά σειρά από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ) συνάντηση ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Τρίτης 28/7, βομβαρδιστικά από ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία διεύρυναν τα μέτωπα των συγκρούσεων εξαπολύοντας πριν τα χαράματα της Τετάρτης μπαράζ βομβαρδισμών κυρίως στο ανατολικό Ιράκ, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 μαχητών σιιτικών πολιτοφυλακών και τον τραυματισμό άλλων 32, ανάμεσά τους τουλάχιστον 4 Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης». ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία δεν χτύπησαν μόνο στρατόπεδα, βάσεις ή κτίρια σιιτικών φιλο-ιρανικών πολιτοφυλακών, που συμμετέχουν ενεργά στον ιρακινό στρατό. Εβαλαν στο στόχαστρο και σταθμούς υπηρεσιών σίτισης, φιλοξενίας κ.λπ., που είναι απαραίτητες για τους εκατομμύρια Σιίτες προσκυνητές που μεταβαίνουν στην Καρμπάλα για το μεγάλο προσκύνημα «Αρμπαΐν», που θεωρείται το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση στον Ιρακινό νέο πρωθυπουργό Αλί Αλ Ζαΐντι, που την ημέρα της συνάντησης των Νετανιάχου - Τραμπ στην Ουάσιγκτον εκείνος βρισκόταν στην Αγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν, συσφίγγοντας τις ήδη στενές σχέσεις με την Αγκυρα στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών, των εμπορικών σχέσεων, αλλά και του συντονισμού ενεργειών στο μεγαλεπήβολο σχέδιο του τουρκο-ιρακινού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου του «Δρόμου Ανάπτυξης». Ο Ζαΐντι συγκάλεσε εκτάκτως συμβούλιο ασφαλείας και στη συνέχεια ακύρωσε την επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία που είχε προγραμματίσει για τις 30/7, ματαιώνοντας την υπογραφή σημαντικών διμερών συμφωνιών.

Τα αντίποινα του Ιράν έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, όπου όπως αναφέρθηκε χτυπήθηκαν υπερσύγχρονα F-35, ενώ υπήρξαν και απώλειες σε στρατιώτες.

Η νέα «αμυντική συμμαχία» της Σαουδικής Αραβίας

Την Πέμπτη, ένα 24ωρο μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ στο Ιράκ, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε στο υπουργείο Αμυνας στο Ριάντ σημαντική σύνοδο επιτελαρχών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων χωρών της ευρύτερης περιοχής, με στόχο να εξασφαλίσει συμμάχους στη σύγκρουση με τους αντικαθεστωτικούς φιλο-ιρανούς Χούθι της Υεμένης, που από τις 20 Ιούλη έχουν κηρύξει «ναυτικό αποκλεισμό» στα σαουδαραβικά λιμάνια, με επίκεντρο το στρατηγικό πέρασμα Μπαμπ Ελ Μαντέμπ («Πύλη των Δακρύων»), που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Στη σύνοδο συμμετείχαν στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από 43 χώρες και αντιπροσωπεία της ΕΕ. Συζητήθηκαν οι εντεινόμενες απειλές για τη ναυσιπλοΐα σε Περσικό Κόλπο και Ερυθρά Θάλασσα και οι επιπτώσεις που προκαλούν στον διεθνή ανεφοδιασμό Ενέργειας, στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και στη διεθνή οικονομία. Εξετάστηκε σχέδιο για τη συγκρότηση μιας «αμυντικής συμμαχίας» για την από κοινού αντιμετώπιση «θαλάσσιων απειλών», με τη Σαουδική Αραβία επικεφαλής και αρχικούς συμμετέχοντες εκπροσώπους από 13 χώρες: Αίγυπτο, Ιορδανία, Τουρκία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Υεμένη (όχι την κυβέρνηση των Χούθι, αλλά τη διεθνώς αναγνωρισμένη υεμενίτικη κυβέρνηση την οποία ελέγχει η Σαουδική Αραβία), Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Νιγηρία, Σουδάν, Τζιμπουτί και Σομαλία.

Ολα επιβεβαιώνουν την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης, που συνυπάρχει με τα παζάρια, όπως αυτά για τα Στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ιράν, που το αδιέξοδό τους αποκαλύπτει το ανειρήνευτο των ανταγωνισμών. Ανεπίστρεπτη είναι και η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, που ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει το δικό της μερτικό από πιθανά «λάφυρα».

Δ. ΟΡΦ.