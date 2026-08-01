ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ανακοινώθηκε συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, εν μέσω έντασης της κατοχής

Με φόντο το καθημερινό αιματοκύλισμα των Παλαιστινίων και τη μετατροπή της καθημερινής ζωής σε δοκιμασία αληθινής κόλασης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πανηγύρισε την Παρασκευή 31 Ιούλη, για τη νέα «ιστορική συμφωνία» που έκλεισε το δικό του «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα.

Μετά από πολύμηνα σκληρά παζάρια σε Κάιρο και Ντόχα, ανακοινώθηκε πως η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη, σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων με στόχο μία «διαρκή ειρήνη». Ωστόσο, η παλαιστινιακή εκδοχή της pax Americana αναμένεται να έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη συνέχιση καταδυνάστευσης των 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων της περιοχής και της στέρησης κάθε ρεαλιστικής δυνατότητας για αληθινή, ανεξάρτητη, βιώσιμη Παλαιστίνη στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ που εδώ και δεκαετίες αγνοούν και παραβιάζουν επιδεικτικά όλες οι ισραηλινές, αμερικανικές και άλλες δυτικές κυβερνήσεις.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων προβλεπόταν στη λεγόμενη «δεύτερη φάση» του σχεδίου Τραμπ για το φιάσκο «ειρήνης και ανοικοδόμησης» στη Γάζα. Κατά πληροφορίες, ο οπλισμός των παλαιστινιακών παρατάξεων δεν θα παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό κατοχής αλλά στην «Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας», ένα μόρφωμα διαχείρισης βασικών υποθέσεων από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια» ανέφερε ο Τραμπ στο «Truth Social». Εκεί διαβεβαίωσε πως ο στρατός του Ισραήλ «θα αποσυρθεί» σταδιακά μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός.

Ακόμη και έτσι, το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης αντιδρά.

Ισραηλινές αντιδράσεις

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση Τραμπ, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε (ξανά όπως κάνει κάθε μέρα) τη Γάζα σκοτώνοντας έναν Παλαιστίνιο και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «απαράδεκτη», ενώ άλλος «Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος» αποδοκίμασε την εξέλιξη επιμένοντας πως «το Ισραήλ έχει επαναλάβει πως δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση του στρατού από τη σημερινή Κίτρινη Γραμμή δίχως γνήσιο αφοπλισμό της Χαμάς». Ο ίδιος απέρριψε τη «συμφωνία αφοπλισμού» στη Γάζα λέγοντας πως δεν ικανοποιεί τα ισραηλινά κριτήρια. Ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου προτίμησε, αρχικά τουλάχιστον, να κρατήσει το στόμα του κλειστό, δεδομένης της «τρικυμίας» που περνούν οι σχέσεις του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντ. Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση, η «νέα συμφωνία» του Τραμπ στη Γάζα συνιστά μία νέα κοροϊδία για τον παλαιστινιακό λαό που υποφέρει από τη βάναυση ισραηλινή κατοχή, όχι μόνο στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Οχθη, όπου Εβραίοι έποικοι και στρατός επιδίδονται καθημερινά σε πογκρόμ εντεινόμενης βίας κατά ανυπεράσπιστων αμάχων.

Τα παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι τα μόνα που υποφέρουν από την μπότα του ισραηλινού στρατού. Στον Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν καθημερινά τις επιθέσεις και τις μαζικές κατεδαφίσεις και καταστροφές χωριών και πόλεων του νοτίου Λιβάνου, παράλληλα με τις «σποραδικές» επιθέσεις στη Νότια Συρία, για να θυμίσουν πως ούτε από εκεί σκοπεύουν να αποχωρήσουν, είτε με το καλό είτε με το άγριο, παρά μόνον εάν οι λαοί της περιοχής ξεσηκωθούν και οργανώσουν τον αγώνα τους έναντι των δυναστών...