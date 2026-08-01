ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κλιμάκωση με επιθέσεις εκατέρωθεν και διεύρυνση των μετώπων

Η σύγκρουση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας καταγράφει καθημερινά διεύρυνση των μετώπων, αφού από το ουκρανικό και ρωσικό έδαφος φτάνει από την Κασπία μέχρι και τη Μεσόγειο, επιβεβαιώνοντας ότι και αυτή όσο και η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο, είναι μέρος της ευρύτερης αντιπαράθεσης που κλιμακώνεται και στη «μεγάλη της εικόνα» εκφράζει την

Το ουκρανικό χτύπημα στις αρχές τις βδομάδας σε πλοίο ιρανικών συμφερόντων στην Κασπία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά, με έναν νεκρό ναύτη, το οποίο δεν μπορεί παρά να έγινε με τη βοήθεια των ευρωΝΑΤΟικών συμμάχων του καθεστώτος Ζελένσκι, ήταν ένα νέο βήμα της αξιοποίησής του στη σύγκρουση με το άλλο - υπό διαμόρφωση -ευρασιατικό στρατόπεδο (με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα και με τους συμμάχους, όπως το Ιράν).

Παρότι ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, επικοινώνησε μια μέρα μετά με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, δηλώνοντας ότι «πρέπει να αποφευχθεί μια περιττή κλιμάκωση, καθώς και να σταματήσει κάθε είδους υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δεν μειώνει τη σημασία του χτυπήματος. Αλλωστε το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο, ενώ διεκδικεί αποζημίωση.

Επίσης την Πέμπτη οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν έναν μεγάλο κρατήρα στα ανατολικά της χώρας σε ακατοίκητη περιοχή στη Λούμπλιν, σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, που πιθανώς δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση πυραύλου κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, σε μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Αν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντ. Τουσκ, δήλωσε ότι «όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του», ο Ουκρανός ΥΠΕΞ δεν κρατήθηκε και αμέσως έκανε λόγο για «παραβίαση του ΝΑΤΟικού εναέριου χώρου» ενώ ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να τη βοηθήσουν στη «διερεύνηση του περιστατικού».

Συνεχίστηκαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα

Οσον αφορά την εξέλιξη των επιθέσεων σε Ουκρανία και Ρωσία, το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή συνεχίστηκαν με σφοδρότητα. Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για πολλοστή φορά αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου «Wildberries» (που θεωρείται διττής χρήσης, που παρέχει υπηρεσίες στον ρωσικό στρατό και βρίσκει τρόπους να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις). Αυτήν τη φορά το χτύπημα ήταν σε εγκαταστάσεις στο Βόλγκογκραντ, αλλά, όπως ανέφερε η ίδια η εταιρεία, δεν υπήρξαν θύματα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσαρόφ, δήλωσε ότι «πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσαν πυρκαγιές σε βιομηχανική επιχείρηση του κλάδου καυσίμων και Ενέργειας, στο νότιο Βόλγκογκραντ, καθώς και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή Ντζερζίνσκι». Ο ουκρανικός στρατός, από την πλευρά του, δήλωσε ότι έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Η εταιρεία «Ozon», η δεύτερη μεγαλύτερη στη Ρωσία επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, δήλωσε επίσης ότι αναγκάστηκε να εκκενώσει μία από τις αποθήκες της στην περιφέρεια Ταταρστάν λόγω συναγερμού για επικείμενη επιδρομή ουκρανικών drones. Η εκκένωση έγινε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν υπήρξαν θύματα. Το εφοδιαστικό κέντρο δεν υπέστη ζημιές και η λειτουργία του έχει έκτοτε αποκατασταθεί, όπως δήλωσε η εταιρεία.

Παράλληλα, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στην περιφέρεια Ροστόφ (νοτιοδυτικά) άλλα ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων στο Γκούκοβο, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU δήλωσε επίσης ότι έπληξε υποδομές στο ρωσικό λιμάνι Ταμάν, στο Στενό του Κερτς που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα.

Επίσης, η ουκρανική πλευρά ανέφερε ότι σε ρωσική επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Κραματόρσκ, 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μια από τις βόμβες έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών, όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Ενα άτομο τραυματίστηκε, επίσης, σε άλλη επίθεση ρωσικών drones στην πόλη Παβλοχράντ στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, όπου ένα εμπορικό κέντρο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός λεγόμενος προεδρικός επίτροπος για την Πολιτική Κυρώσεων, Βλαντίσλαβ Βλάσιουκ, ανακοίνωσε ότι «εντοπίστηκε κρατήρας από την πρόσκρουση του δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου KN-23 της Βόρειας Κορέας, τον οποίο χρησιμοποίησε η Ρωσία κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της Ουκρανίας στις 30 Ιουλίου. Ο πρώτος πύραυλος αυτού του τύπου έπληξε μια ιδιωτική κατοικία στο Ραντούσνε κοντά στο Κριβί Ριχ. Εξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, και πέντε ανήλικοι θεωρούνται αγνοούμενοι. Ο δεύτερος KN-23 εξερράγη σε ένα χωράφι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόσταση μεταξύ των σημείων πρόσκρουσης των δύο πυραύλων είναι περίπου 3,5 χλμ. και υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικοί στόχοι σε ακτίνα 5 χλμ.

Το μεγάλο παζάρι καθορίζουν ΗΠΑ και Ρωσία

Παράλληλα το ΝΑΤΟικό ανδρείκελο Ζελένσκι επανέλαβε την Παρασκευή το γνωστό αφήγημα για τις απώλειες της άλλης πλευράς, θέμα που στο πλαίσιο της προπαγάνδας αξιοποιείται ανάλογα από τα δυτικά Μέσα (η ρωσική πλευρά είναι πιο φειδωλή σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις). Ετσι, ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία έχει χάσει περίπου 700.000 στρατιώτες, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειές της σε 1,6 εκατομμύρια, με νεκρούς στρατιώτες και αμάχους, όπως και τραυματίες και αγνοούμενους. Μιλώντας για τις ουκρανικές απώλειες τις ...υπολόγισε για το αντίστοιχο διάστημα σε περίπου 50.000 νεκρούς και 400.000 τραυματίες. Και πρόσθεσε με στόμφο: «Νίκη σημαίνει να μη χάσουμε τη χώρα μας και την ανεξαρτησία μας. Επομένως, από αυτή την οπτική γωνία, κερδίζουμε. Αλλά δεδομένης της πραγματικής κατάστασης στο πεδίο της μάχης, είναι σημαντικό η Ρωσία να μην αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δεν χάνουμε εμείς και δεν κερδίζουν αυτοί».

Πάντως ο Ζελένσκι σε συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε ο νέος αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Μιχαήλ Ντραπάτι, είπε ότι «η κατάσταση στην πρώτη γραμμή είναι δύσκολη και θα αναζητήσουμε ευκαιρίες για να επεκτείνουμε όλα τα προγράμματα που υποστηρίζουν ουκρανικές μονάδες, ιδιαίτερα στις περιοχές Κονσταντινόβκα και Σλαβιάνσκ και τη Ζαπορόζιε». Το ουκρανικό δε καθεστώς παραπονιέται στους πάτρωνές του για την ενίσχυση με πολεμικό υλικό που εξαντλείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη συνάντηση με τον Τραμπ την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για την παροχή άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη την Παρασκευή, στους «Financial Times» είπε ότι «δεν είμαι σίγουρος, είναι κάτι που εξετάζουμε. Είναι ένα εξαιρετικό όπλο και πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί σε ποιον δίνουμε άδεια. Στην πραγματικότητα δεν δίνουμε άδεια (για την παραγωγή) εξοπλισμού».

Επίσης, ο Αμερικάνος Πρόεδρος ...πούλησε για άλλη μια φορά το παραμύθι του φιλειρηνιστή, λέγοντας ότι «είμαι επικεντρωμένος στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θέλουμε να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Δεν κοιτάζω τους πυραύλους, κοιτάζω την ειρήνη». Και πρόσθεσε ότι οι δύο απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα επισκεφθούν το Κίεβο τις επόμενες μέρες.

Βέβαια η δήθεν ευαισθησία των ΗΠΑ έχει σχέση με το παζάρι που γίνεται με τη Ρωσία για τη μοιρασιά της λείας της Ουκρανίας. Αλλωστε και η ρωσική πλευρά δηλώνει, όπως και πρόσφατα δια στόματος του ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι «βάση» αποτελούν όσα συμφώνησαν οι Πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας στη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025. Και αν και το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει γίνει απόλυτα γνωστό, έχει βγει στην επιφάνεια ότι στη μοιρασιά που σχεδιάζεται οι ΗΠΑ θέλουν τη μερίδα του λέοντος από τις σπάνιες γαίες, ενώ αφήνουν τις επίσης μεταλλευτικά αξιοποιήσιμες ανατολικές περιοχές στη Ρωσία.

Δ. Κ.