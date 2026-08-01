ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε Ρεβυθούσα - Αλεξανδρούπολη

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο να βρεθούν ελληνικές υποδομές (στρατιωτικές ή πολιτικές) στο στόχαστρο αντιποίνων από αντίπαλα στο ΝΑΤΟ κράτη και στρατόπεδα.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο την αξιολόγηση της απειλής και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ανώτερα στελέχη του υπουργείου Ενέργειας, της νεοσύστατης Γενικής Γραμματείας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων (ΓΓΠΚΟ), της αστυνομίας, της ακτοφυλακής και του ΓΕΕΘΑ, όπως και στελεχών των διαχειριστών των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, ΔΕΣΦΑ και Gastrade αντίστοιχα.

Θυμίζουμε ότι στις 26 Ιούλη, η ιρανική εφημερίδα «Farhikhtegan» σε άρθρο της με τίτλο «Η επίθεση της Ουκρανίας άνοιξε τον δρόμο ώστε η Ευρώπη να γίνει νόμιμος στόχος του Ιράν» παρουσίασε έναν κατάλογο με ενεργειακές υποδομές που μπορούν να αποτελέσουν στόχο αντιποίνων του Ιράν.

«Με αυτή την ενέργεια ο Ζελένσκι έβαλε ουσιαστικά την Ευρώπη στην "τράπεζα στόχων" του Ιράν. Από εδώ και πέρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βάσεις αλλά και ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές που στηρίζουν την Ουκρανία μπορούν να θεωρηθούν πιθανοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας του Ιράν», σημειώνει η εφημερίδα.

Ανάμεσα στους στόχους, βρίσκονται οι τερματικοί LNG στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν κρίσιμους κόμβους του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, που συνδέεται άμεσα με τους σχεδιασμούς «ενεργειακής κυριαρχίας» των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Την επόμενη ημέρα, το δημοσίευμα αναπαρήγαγε φιλο-ουκρανικό Μέσο του Ισραήλ και από εκεί το θέμα πήρε έκταση. Λιγότερο από δύο 24ωρα μετά, επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο πλοία στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο. Το ένα πλοίο είναι αμερικανικών και το άλλο ελληνικών συμφερόντων. Η εγκατάσταση συγκαταλεγόταν επίσης ανάμεσα στη λίστα πιθανών στόχων αντιποίνων του Ιράν, το οποίο πάντως αρνείται την εμπλοκή του.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και το Λιμεναρχείο Ελευσίνας, που έχει αναπτύξει δυνάμεις σε 24ωρη βάση στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας. Τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται να αυξηθούν, καθώς στα τέλη Αυγούστου αναμένονται δύο φορτία με πλοία αμερικάνικων συμφερόντων με LNG. Μάλιστα, το Λιμεναρχείο Ελευσίνας βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης των σχετικών σχεδίων ασφαλείας, που είχαν εκπονηθεί το 2016.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τον πλωτό τερματικό σταθμό LNG (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θεωρείται περισσότερο εκτεθειμένος λόγω της θέσης του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αλεξανδρούπολη έχει πλέον αναπτυχθεί σε μόνιμη βάση σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την επιτήρηση και την προστασία της εγκατάστασης.

Το επόμενο διάστημα η ΓΓΠΚΟ φέρεται να σχεδιάζει ασκήσεις επικεντρωμένες στον ενεργειακό τομέα της χώρας σε εθνικό επίπεδο, με σενάρια υβριδικών επιθέσεων και επιθέσεις από drone.