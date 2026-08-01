ΙΣΠΑΝΙΚΟΙ ΘΥΛΑΚΕΣ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες αντιμέτωποι με τον στρατό της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, άνδρες και γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά τους, ξεριζωμένοι από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη φτώχεια και την καπιταλιστική εκμετάλλευση σε χώρες της Αφρικής, επιχειρούν τις τελευταίες μέρες να περάσουν στην ΕΕ μέσω των ισπανικών θυλάκων στο Μαρόκο, της Θέουτα (απέναντι από το Γιβραλτάρ) και της Μελίγια στη βορειοανατολική πλευρά, ενώ καταγράφονται ήδη τουλάχιστον 34 νεκροί στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τον ισπανικό φράχτη.

Για άλλη μια φορά οι ξεριζωμένοι έρχονται αντιμέτωποι με την απάνθρωπη ευρωενωσιακή πολιτική, που έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε θάλασσα νεκρών και εργαλειοποιεί ανθρώπινες υπάρξεις στις αντιπαραθέσεις μεταξύ αστικών τάξεων και καπιταλιστικών κρατών, που μιλούν για «λαθραίους», «παράτυπους», ακόμα και «εισβολείς». Ειδικά με το νέο αντιδραστικό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, που στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις, νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές, περιορίζεται ακόμα περισσότερο η δυνατότητα προστασίας των ξεριζωμένων ανθρώπων, ώστε το «κόσκινο» να επιλέγει μόνο όσους είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμοι από το ευρωενωσιακό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τις τοπικές ισπανικές αρχές, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή πέρασαν στους δύο θύλακες 49.000 άνθρωποι, ενώ το μεσημέρι της Παρασκευής πάνω από 25.000 είχαν απελαθεί. Σε ρεπορτάζ εμφανίζονται ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες και μετανάστες όλων των ηλικιών και μικρά παιδιά να φτάνουν σε ισπανικό έδαφος βρεγμένοι, να φιλάνε το έδαφος νομίζοντας ότι έφτασαν στη γη της επαγγελίας και να αντιμετωπίζουν καταστολή και βία.

Ανάπτυξη στρατού στους δρόμους

Την Παρασκευή η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Ισπανίας ανέπτυξε στρατιωτικές μονάδες και τεθωρακισμένα στη Θέουτα, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκε στην περιοχή και χαρακτήρισε «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» τη μαζική είσοδο των προσφύγων και μεταναστών. Σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι είναι στο πλευρό των τοπικών αρχών «για την προστασία των συνόρων», ενώ απέδωσε τη μαζική είσοδο «σε παρερμηνεία που διέδωσαν οι μαφίες των διακινητών», για απόφαση του Ανώτατου Ισπανικού Δικαστηρίου που ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατή η επαναπροώθηση στα σύνορα όσων έφτασαν στην Ισπανία διά θαλάσσης», κάτι που όπως είπε πρέπει να επαναδιατυπωθεί. Πάντως, υποστήριξε σθεναρά ότι θα γίνουν απελάσεις σε συνεννόηση με τις μαροκινές αρχές.

Από την πλευρά της η ΕΕ εξέφρασε την «ετοιμότητά» της να αυξήσει την υποστήριξη προς την Ισπανία, μεταξύ άλλων μέσω του κατασταλτικού μηχανισμού της Frontex. Σε μήνυμά της στο «Χ» η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ενωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας. Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως, τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν και οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα, όπως προβλέπουν οι κανόνες μας».

Η κατάσταση στη Θέουτα προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με την ιταλική κυβέρνηση, με την αντιδραστική Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να απειλεί με επιβολή προσωρινής αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία. Εκανε λόγο για «σοκαριστικές εικόνες» και δήλωσε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να λάβει «έκτακτα μέτρα» για την προστασία των συνόρων της, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υποστήριξε αυτήν την κίνηση, κατηγορώντας την Ισπανία ότι η πολιτική της για νομιμοποίηση μεταναστών ενθαρρύνει τα κυκλώματα των διακινητών και δεν προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, από την πλευρά του, κατηγόρησε την Ιταλία ότι «οπλοποιεί» το Μεταναστευτικό για πολιτικά οφέλη και ζήτησε την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Θυμίζουμε ότι και το 2021, με «προοδευτική» ισπανική κυβέρνηση, οι δύο θύλακες είχαν γίνει πεδία μάχης ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και στους ξεριζωμένους, με άγνωστο αριθμό νεκρών στη σφαγή που είχε γίνει τότε, όπου έμειναν οι εικόνες των ανθρώπων που πετιούνταν στη θάλασσα από τον στρατό. Η επιχείρηση εκείνη είχε αξιοποιηθεί και στην αντιπαράθεση Ισπανίας, Μαρόκου και Αλγερίας για τη Δυτική Σαχάρα, την αυτονομία της οποίας στηρίζει η Αλγερία και το Μαρόκο είχε αντιδράσει τότε, καθώς είχε νοσηλευτεί στην Ισπανία ηγέτης του Μετώπου Πολισάριο, που διεκδικεί από το Μαρόκο την αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας.

Εκδηλος ο κυνισμός της ΕΕ

Ολος ο κυνισμός της ΕΕ επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή απάντηση σε πρόσφατη Ερώτηση της Ευρωκονοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις της αύξησης των ροών ξεριζωμένων στην Κρήτη, στη Χίο και στους «κόμβους επιστροφής σε τρίτες χώρες», δηλαδή τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που προβλέπονται στο Σύμφωνο. Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη βάρβαρη αντιμεταναστευτική πολιτική της λίγο πολύ ως ...προστασία της ζωής, ενώ μόνο από την αρχή του φετινού χρόνου έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο 680 νεκροί και αγνοούμενοι, χωρίς να υπολογίζονται τα τελευταία θύματα στους ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική.

Λέει χαρακτηριστικά: «Η Επιτροπή και τα κράτη - μέλη συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, καθώς και με βασικές χώρες - εταίρους, προκειμένου να μειωθεί η παράνομη μετανάστευση προς την ΕΕ. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την πρόληψη επικίνδυνων ταξιδιών και της απώλειας ζωών, τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες - εταίρους και την προαγωγή των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Και προσθέτει, το ίδιο ξεδιάντροπα: «Ο Κανονισμός για την επιστροφή, για τον οποίο οι νομοθέτες της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία, θα συμπληρώσει τους κανόνες του Συμφώνου. Θεσπίζει νέο νομικό πλαίσιο με ταχύτερες, απλούστερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες επιστροφής σε ολόκληρη την Ενωση, οι οποίες θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, και ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. Ο Κανονισμός παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της ΕΕ, τα οποία θα υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις και διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα».