ΚΟΥΒΑ

Πάνω απο 7.000 εμπορευματοκιβώτια κατασχεμένα λόγω του βάρβαρου αποκλεισμού των ΗΠΑ

Χιλιάδες κοντέινερ με προορισμό την Κούβα κρατούνται στην Καραϊβική, άλλη μια συνέπεια του βάρβαρου και απάνθρωπου υπερεξηντάχρονου αποκλεισμού των ΗΠΑ που το τελευταίο εξάμηνο συμπεριλαμβάνει και πλήρη ενεργειακό μπλοκάρισμα, επιχειρώντας να δημιουργηθούν συνθήκες ασφυξίας στον λαό.

Την καταγγελία έκανε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Κούβας και υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Ξένων Επενδύσεων, Οσκαρ Πέρες - Ολίβα Φράγκα, την Τετάρτη σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Εξουσίας (τη Βουλή) κάνοντας λόγο για περισσότερα από 7.000 εμπορευματοκιβώτια που προορίζονταν για το νησί και παραμένουν δεσμευμένα σε πολλά λιμάνια της Καραϊβικής. Οπως είπε τα κατασχεμένα, μετά από πιέσεις των ΗΠΑ, φορτία, περιέχουν αγαθά που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από την κουβανική κυβέρνηση σύμφωνα με τους διεθνείς εμπορικούς κανονισμούς και περιλαμβάνουν τα πάντα, από τρόφιμα έως φάρμακα.

«Αυτά τα κοντέινερ έχουν τρόφιμα, έχουν πόρους για το πρόγραμμα μετασχηματισμού του ενεργειακού μας συστήματος, έχουν πόρους για το πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού που χρειάζεται ο πληθυσμός μας», υπενθυμίζοντας ότι λόγω της έλλειψης καυσίμων περισσότερα από τρία εκατομμύρια Κουβανοί πολίτες δεν έχουν καθημερινή παροχή νερού.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες ακυρώνουν τις αποστολές εμπορευμάτων προς την Κούβα λόγω φόβων για κυρώσεις από τις ΗΠΑ, και όπως σημείωσε η γενική διευθύντρια Προξενικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών, Ανα Γκονσάλες, τα εμπορευματοκιβώτια με ιατρικά εφόδια παραμένουν υπό κράτηση στην Τζαμάικα, μετά την αναστολή των ταξιδιών στο νησί από τη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία «CMA CGM», η οποία αποφεύγει να υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία πρότεινε ως μόνες εναλλακτικές λύσεις την επιστροφή του φορτίου στο λιμάνι προέλευσης ή τη μεταφορά του φορτίου σε άλλη εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών, κάτι που δημιουργεί πρόσθετο κόστος στην Κούβα εκτός από την καθυστέρηση της άφιξης του φορτίου.

Την ίδια στάση κρατάει και η γερμανική εταιρεία «Hapag-Lloyd», η οποία ανακοίνωσε την αναστολή των αποστολών της προς την Κούβα.

Επίσκεψη αλληλεγγύης του απερχόμενου Κολομβιανού Προέδρου

Την Παρασκευή ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, θα επισκεπτόταν την Κούβα και την Αβάνα, στο τελευταίο ταξίδι πριν αποχωρήσει από την προεδρία. Ο Πέτρο σημείωσε ότι προτιμάει να πάει στην Αβάνα αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προγραμματίσει να παραστεί σε έκθεση στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (OAS) και σε διάσκεψη του ΟΗΕ για τη διακυβέρνηση των φυσικών πόρων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα μεταβώ σε ένα μέρος που θεωρώ ζωτικής σημασίας για την εθνική κυριαρχία και τον αγώνα για ζωή στην Καραϊβική: Την Κούβα υπό επίθεση». Η κίνηση αυτή για έκφραση αλληλεγγύης γίνεται και ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα, που θα αναλάβει την προεδρία της Κολομβίας στις 7 Αυγούστου, και δήλωσε ότι θα διακόψει άμεσα τις διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα. Ο αντιδραστικός ντε λα Εσπριέλα, που είναι ένθερμος οπαδός του Τραμπ, έχει δηλώσει ότι θα επανεκκινήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ και θα προχωρήσει το άνοιγμα πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, ενώ θα κλείσει τουλάχιστον 14 πρεσβείες σε όλο τον κόσμο.