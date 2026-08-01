ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (16 ΙΟΥΛΗ 1927 - 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1944)

Η 17χρονη αγωνίστρια της ΕΠΟΝ από τη φυλακή - κολαστήριο του Μπλοκ 15 του Χαϊδαρίου στον καταματωμένο μαντρότοιχο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

Την αυγή της 5ης Σεπτέμβρη 1944 η ΕΠΟΝίτισσα Ηρώ Κωνσταντοπούλου πέφτει νεκρή, με τρυπημένο το νεανικό σώμα της από 17 ναζιστικές σφαίρες - όσα και τα χρόνια της - μπροστά στον καταματωμένο μαντρότοιχο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

Σαν έτοιμο από καιρό, αυτό το φρέσκο άνθος της Αντίστασης συνειδητά θυσιάζεται για το μέλλον του νέου ανθρώπου, το οποίο πάντα θα ξημερώνει, μέχρι η εκμετάλλευση να περάσει στο λεξικό του μέλλοντος ως λέξη αρνητική νοήματος.

Η ΕΠΟΝ κατά την ίδρυσή της υπερήφανα σηκώνει στις πλάτες της την κληρονομιά της ΟΚΝΕ. Αυτή η οργάνωση της νέας γενιάς, αυτή η δημιουργός του συνεκτικού δεσμού που ενώνει τις νέες και τους νέους μπροστά στον ξένο κατακτητή.

Ο εχθρός ο οποίος έρχεται απέξω θα συναντήσει τον εκ των έσω, συνήθως αποβράσματα - τοποτηρητές της αστικής τάξης εναντίον των πρωτοπόρων κομμουνιστριών και κομμουνιστών.

Από τον Φλεβάρη του 1943 έως τις 16 Ιούλη 1944, οπότε συλλαμβάνεται για πρώτη φορά η Ηρώ Κωνσταντοπούλου, έχουν περάσει μόλις 17 μήνες από την ίδρυση της νεολαιίστικης οργάνωσης.

Κι όμως, το σθένος, η επιμονή και η διείσδυση των καθοδηγητικών οργάνων έχουν δημιουργήσει πυρήνες νέων μαχητριών και μαχητών σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε λεωφόρο, σε κάθε δρόμο και δρομάκι, σε κάθε αδιέξοδο.

Προδίδει την τάξη της για να αγωνιστεί υπέρ του λαού

Η νέα μέσα στη φωτιά και την αντάρα πρόμαχος βλέπει το φως στις 16 Ιούλη 1927, από αστούς γονείς, με καταγωγή από την Σπάρτη. Εναν χρόνο προτού στηθεί μπροστά στα πυρά της χιτλερικής φρουράς, έχει θέσει με τη θέλησή της τις γνώσεις της και τη σωματική της ακεραιότητα υπέρ του δίκαιου αγώνα, πάντα στο πλευρό των καταπιεσμένων στην κατακτημένη πρωτεύουσα.

Με ροπή προς τη μάθηση, έχει ήδη πρόσβαση σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) και καθώς είναι μοναχοκόρη, οι οικείοι της προσπαθούν να της δώσουν αρτιωμένη και σύνθετη μόρφωση.

Αλλά για τη δράση της από πρώτο χέρι θα ανατρέξουμε στη μαρτυρία του συναγωνιστή της, Χρύσανθου Κάρλου,«Το ατρόμητο κορίτσι που ζει πάντα...» («Ριζοσπάστης», 6 Φλεβάρη 1983).

Αρχικά να δούμε σε ποια συνοικία δραστηριοποιείται και ποια είναι τα σύνορά της:

«Είχαμε και μεις όπως όλες οι οργανώσεις της ΕΠΟΝ τη δική μας ιστορία. Στην οργάνωση Κουκακίου - Βεΐκου ήμασταν, που έφτανε μέχρι Μακρυγιάννη - Ακρόπολη, έως τα σύνορα με τα παλιά σφαγεία».

Πώς και πότε όμως άρχισε να μπαίνει στο πνεύμα του αγώνα αυτό το ανήσυχο για τις λαϊκές ανάγκες κορίτσι;

Εκκολαπτόμενη αγωνίστρια μέσα από τις παρέες

«Ερχόταν στα πάρτι, στις παρέες. Ηταν τότε (...) εκκολαπτόμενη αγωνίστρια. Από αστική οικογένεια. Ηρθε μια μέρα... Η πείνα στο ζενίθ. "Οι δικοί μου έχουν ζάχαρη στην αποθήκη του σπιτιού", μας είπε. "Ελάτε, θ' ανοίξω εγώ την πόρτα να μπει ο κόσμος να πάρει". Την επόμενη μέρα έγινε η δουλειά όπως ακριβώς το 'χε πει. Αυτή η πρώτη αντιστασιακή πράξη έφερε προβλήματα με το σπίτι της».

Καθώς όμως η οικογένειά της δεν συμφωνεί με τις επιλογές της, αυτή ουκ ολίγες φορές εκδηλώνει την επιθυμία να εγκαταλείψει το σπίτι της. Την αποτρέπουν οι πάντα στο πλευρό της συναγωνίστριες και συναγωνιστές:

«Είσαι ΕΠΟΝίτισσα, πρέπει παντού να 'σαι πρώτη»

«Την συζητήσαμε: Δεν είναι σωστό να διαλύσεις το σπίτι επειδή οι δικοί σου είναι αυστηροί ή μπορεί και να φοβούνται κιόλας. Θα μείνεις εκεί για να τους πείσεις για τον αγώνα που κάνεις. Είσαι ΕΠΟΝίτισσα και πρέπει παντού να 'σαι πρώτη. Αμέσως πείστηκε. Συνειδητά πειθαρχούσε στην οργάνωση».

Στις κορυφώσεις της Ιστορίας φαίνεται ότι μικρό ρόλο παίζει η ηλικία. Είναι η βουή και η αντάρα του αλληλέγγυου πλήθους που κανοναρχεί το ατομικό υπέρ του συλλογικού. Εξαιτίας της, η ΕΠΟΝ Κουκακίου βρίσκεται με τα όπλα στα χέρια:

«Δική της έμπνευση ήταν. Παρόλο που ήταν 15-16 χρονών, έδειχνε πιο μεγάλη. Πλησίασε έναν Ιταλό, δήθεν για να πάνε βόλτα. Από κοντά σ' απόσταση αναπνοής κρυμμένοι ακολουθήσαμε μια ομάδα ΕΠΟΝίτες. Λίγο πιο κάτω πέφταμε επάνω του, "ρε την αδελφή μας...", και του παίρναμε τα όπλα».

Πάντα στην πρώτη γραμμή με τους συναγωνιστές της

Αλλο ένα στιγμιότυπο από τη δράση της εύψυχης νέας, που δείχνει αψηφισιά στη θέα του θανάτου:

«Είχαμε πάθει χτύπημα. Επρεπε να βγούμε έξω να κάνουμε παρουσία της οργάνωσης. Να εμψυχώσουμε τον κόσμο. Πολλοί κρύβονταν γιατί είχαν κατέβει οι ταγματαλήτες. (...) Ποιος θα βγει συνεργείο; Πάλι στην πρώτη γραμμή με άλλους συντρόφους και συναγωνιστές η Ηρώ. Είχανε χτυπήσει τον Κιμ, δεν ξέραμε το πραγματικό του όνομα. Αυτός κρατούσε τη γιάφκα μας. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια μπορούμε να το πούμε. Είχαμε το στέκι στον παλιό κινηματογράφο "Πανελλήνιο" (σε κάτι καμαράκια που υπήρχαν κει).

Ξεκινήσαμε και γεμίσαμε όλη τη γειτονιά με συνθήματα. Εκεί στη Δημητρακοπούλου μάς πήραν είδηση. Κατέβαιναν συντεταγμένοι οι SS. Η Ηρώ ήταν στη γωνία Δράκου και Δημητρακοπούλου. Κράταγε τσίλιες, είχε και μια ιταλική χειροβομβίδα στα χέρια (...). Μόλις κατέβηκαν οι Γερμανοί με τους τσολιάδες, έριξε τη χειροβομβίδα (...) Το βάλαμε στα πόδια και βρεθήκαμε σώοι στον Κηφισό».

Οι ταγματασφαλίτες με λύσσα βασανίζουν την Ηρώ

Οπως γράφουμε παραπάνω, η Ηρώ συλλαμβάνεται για πρώτη φορά τη μέρα του Ιούλη που συμπίπτει με τα 17α γενέθλιά της. Ο ταγματασφαλίτης Αγήνορας με την ορντινάντσα του, όλοι τους οπλισμένοι και ντυμένοι με γερμανικές στολές, μπουκάρουν στο σπίτι της επί της οδού Βεΐκου 57, πυροβολώντας και ουρλιάζοντας

Τα καθάρματα σπάζουν την πόρτα, με λύσσα χτυπούν την 17χρονη ηρωίδα, λεηλατούν το σπίτι. Οι έντρομοι γονείς της πληρώνουν 25 λίρες για λίτρα, για να την απελευθερώσουν.

Αυτή επιστρέφει στην αγκαλιά τους σε άθλια κατάσταση από τα βασανιστήρια. Τέλη Ιούλη συλλαμβάνεται εκ νέου από τα SS, μια καθόλου τυχαία μέρα, αφού έχει αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο.

Στις 2 τα ξημερώματα σημαίνει η αρχή του τέλους της Ηρώς. Οι ναζί την συλλαμβάνουν, την οδηγούν στο πουργατόριο της οδού Μέρλιν και αφού την βασανίζουν επί τέσσερα μερόνυχτα, χωρίς έλεος, την μεταφέρουν στο Μπλοκ 15 για μελλοθανάτους, του στρατοπέδου Χαϊδαρίου.

Καθ' οδόν για το Σκοπευτήριο της Καισαριανής η Ηρώ βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα ανάμεσα στους συνολικά 50 υπό εκτέλεση όλων των ηλικιών. Ξημερώνει η 5η Σεπτέμβρη 1944, και τα κυπαρίσσια του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής σκύβουν και προσκυνούν τις άλικες κεφαλές των θυμιασμένων...

Γράφει ο

Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου