ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παρατάσσει στρατό απέναντι στους πρόσφυγες στη Θέουτα

2026 The Associated Press. All

Ενα νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών, ξεριζωμένων από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη φτώχεια και την εξαθλίωση στις χώρες τους, επιχειρεί τις τελευταίες μέρες να περάσει στην ΕΕ μέσω του ισπανικού θύλακα της Θέουτα και της Μελίγια στο Μαρόκο. Χτες, πάνω από 1.500 πρόσφυγες έκαναν προσπάθεια να περάσουν στον θύλακα, ενώ διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 9 νεκρούς.

Ο Ισπανός διοικητής της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, κάλεσε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε δηλώσεις του σε ΜΜΕ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης. Οι εγκαταστάσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της δυνατότητάς τους». Σύμφωνα με πληροφορίες, η σοσιαλδημοκρατική ισπανική κυβέρνηση ετοιμάζει την αποστολή στρατού για να ανακόψει τις μεταναστευτικές ροές, υλοποιώντας κατά γράμμα την αντιδραστική πολιτική της ΕΕ.

Οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες κάνουν την επικίνδυνη διαδρομή από τα Κανάρια Νησιά και τη Δυτική Αφρική με πλοιάρια, και πολλοί είναι αυτοί που πνίγονται στην προσπάθεια. Αλλη μια διαδρομή είναι μέσω του Μαρόκου, που επίσης έχει πολλές δυσκολίες.

Την Τετάρτη άλλοι ξεριζωμένοι - 752 όπως ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές - με μικρά σκάφη έκαναν την επικίνδυνη διαδρομή της Μάγχης για να φτάσουν στα βρετανικά παράλια.

Με βάση τα στοιχεία των βρετανικών αρχών, από τις αρχές του έτους έχουν περάσει τη Μάγχη με πλοιάρια 14.128 άνθρωποι. Από την πλευρά της Γαλλίας, από όπου φεύγουν οι πρόσφυγες και μετανάστες, ανακοινώθηκε ότι βρέθηκαν στις ακτές της οι σοροί 4 ανθρώπων, ενώ αναφέρεται ότι από τις αρχές του χρόνου έχουν βρεθεί άλλοι 14 πνιγμένοι στην προσπάθεια να περάσουν τη Μάγχη.