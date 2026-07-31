ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων και αντίποινα σε βάσεις στην περιοχή

Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιράν για τον έλεγχο των στρατηγικών στενών του Ορμούζ και το «πάγωμα» κάθε ουσιαστικής διπλωματικής διαδικασίας εδώ και βδομάδες συνεχίζει να φουντώνει τις εστίες σύγκρουσης. Χτες, λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) αμερικανικά βομβαρδιστικά έπιασαν «δουλειά», μακελεύοντας τον ιρανικό λαό και καταστρέφοντας σπίτια, υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις, ρίχνοντας έτσι «νέο λάδι» στη φωτιά που επεκτείνεται «σταθερά» στην ευρύτερη περιοχή.

Η Κεντρική Διοίκηση, CENTCOM, των αμερικανικών δυνάμεων δικαιολόγησε το νέο μπαράζ βομβαρδισμών σε Τεχεράνη, Μπαντάρ Αμπάς, Μπουσέρ, Κεσμ κ.α. αναφέροντας πως επρόκειτο για ένα «βαρύ κύμα βομβαρδισμών» κατά «δεκάδων» εγκαταστάσεων και κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, θέσεις πυραύλων και drone, των Ιρανών «Φρουρών της Επανάστασης». Υποτιθέμενος στόχος; «Να μειωθούν περαιτέρω οι απειλές που εγείρει το Ιράν και οι εντολοδόχοι του για τις αμερικανικές δυνάμεις, τη ναυσιπλοΐα και τις γειτονικές χώρες».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επιθέσεις, μεταξύ άλλων, στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορμουζγκάν και στη νήσο Κεσμ, όπου μεταξύ άλλων ξεκληρίστηκε μία οικογένεια με ένα μικρό παιδί, όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι τους.

Ιρανικά αντίποινα σε Κουβέιτ και Ιορδανία

Χτες το απόγευμα το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικές επιθέσεις σε αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ σε Ιορδανία και Κατάρ.

Το υπουργείο Αμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση σε κτίριο που ανήκει σε κινεζική εταιρεία στο βόρειο τμήμα του εμιράτου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου.

Παράλληλα, η Ιορδανία ανακοίνωσε πως η αεράμυνά της αναχαίτισε άλλους πέντε πυραύλους από το Ιράν χτες το πρωί.

Οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» μετά τις επιθέσεις που έκαναν το απόγευμα της Πέμπτης με βαλλιστικούς πυραύλους ανέφεραν πως κατέστρεψαν «τρία αμερικανικά μαχητικά F-35» και πως προκάλεσαν «σοβαρές ζημιές σε άλλα τρία» στην αμερικανική αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στο Azraq της Ιορδανίας, προκαλώντας και απώλειες σε στρατιώτες του εχθρού.

Ακολούθησε ξεχωριστή ανακοίνωση για την επίθεση στο Κουβέιτ, όπου αναφέρεται πως καταστράφηκαν δύο υπόστεγα με drone και μία αποθήκη καυσίμων για αεροπλάνα και ελικόπτερα στην αεροπορική βάση Ali al Salem.

Οι νέοι βομβαρδισμοί που ακολούθησαν τις νέες απειλές του Προέδρου Τραμπ, την Τετάρτη μπροστά στο φανερό αδιέξοδο της στρατηγικής που ακολουθεί προσπαθώντας να κάμψει την αντίσταση της ιρανικής ηγεσίας, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που προειδοποίησαν με αντίποινα «σήμερα». Μετά τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ο Πρόεδρος Τραμπ προέβη σε νέες δηλώσεις. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν τα χτυπήματα και πως θα εξετάσει «αν, σε κάποια στιγμή, μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία». Κατέληξε δε πάλι με την απειλή πως «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Ιράν: Τα Στενά είναι δικά μας

Οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» επανήλθαν για πολλοστή φορά στο θέμα ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως θα παραμείνουν κλειστά «όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις απειλές και τις επεμβάσεις στην περιοχή».

Ανέφεραν επίσης τις νέες, αποτυχημένες απόπειρες των ΗΠΑ να ελέγξουν τα Στενά του Ορμούζ φέροντας ως παράδειγμα το βράδυ της Τρίτης, όταν οι ΗΠΑ παρότρυναν τους καπετάνιους δύο πλοίων να περάσουν δίχως συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές τα Στενά του Ορμούζ, με συνέπεια τα ιρανικά αντίποινα που είχαν ως αποτέλεσμα το ένα από τα δύο τάνκερ να αρπάξει φωτιά και να αλλάξουν στη συνέχεια αμφότερα αμέσως πορεία.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι δικό μας έδαφος και οι γενναίοι Φρουροί του Ναυτικού τα ελέγχουν σταθερά. Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν ξένο που έρχεται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να αναμιχθεί», ανέφερε σχετική ανακοίνωση, προειδοποιώντας εκ νέου χώρες της περιοχής που παρέχουν διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Το ίδιο διάστημα το αμερικανικό δίκτυο «NBC News» επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον μετέδωσε πως ο Πρόεδρος Τραμπ «εξεμάνη» στην τελευταία υπουργική συνάντηση με τους επικεφαλής των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την έλλειψη προόδου στους στόχους του πολέμου. Το ρεπορτάζ του καναλιού ανέφερε πως ούτε ο Πρόεδρος ούτε οι σύμβουλοί του είναι ευχαριστημένοι με την «κατάσταση του πολέμου» και πως οι βοηθοί του «δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό μονοπάτι» καθώς μετά από τόσο καιρό «δεν υπάρχει καθόλου ενότητα».

Επικοινωνίες Αραγτσί με τους ΥΠΕΞ Βουλγαρίας και Κύπρου

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε χτες με τη Βουλγάρα ομόλογό του, Βελισλάβα Πέτροβα - Χάμοβα, καλώντας την να ξανασκεφτούν οι βουλγαρικές αρχές την απόφαση για «φιλοξενία» οκτώ αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 στη βάση Μπεζμέρ. Η Βουλγάρα υπουργός τού απάντησε πως τα αμερικανικά σκάφη δεν είναι επιθετικά «και γι' αυτό δεν κάνουν τη Βουλγαρία μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Στη συνέχεια επικοινώνησε και με τον Κύπριο ομόλογο, Κωνσταντίνο Κόμπο, επισημαίνοντας τη σημασία αποτροπής χρήσης των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο κατά του Ιράν. Προ ημερών ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, Αντι Μπέρνχαμ, είχε ικανοποιήσει το αίτημα των ΗΠΑ για χρήση των βρετανικών βάσεων για «αμυντικές επιθέσεις»(!) κατά ιρανικών πυραύλων σε αποθήκες καυσίμων, όπλων ή θέσεις αεράμυνας.

Οι Χούθι αρνούνται ρόλο στην επίθεση στο λιμάνι Νταμιέτα

Οι αιγυπτιακές αρχές επιβεβαίωσαν χτες την επίθεση που πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης σε τάνκερ LNG αμερικανικών συμφερόντων στο λιμάνι Νταμιέτα. Οπως έγινε γνωστό, το drone έπληξε το πλωτό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης «Energos Winter», προκαλώντας πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε σε ένα δεύτερο πλοίο, το «Gaslog Salem».

Αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν πως συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από το συμβάν αυξάνοντας τα μέτρα για την προστασία της «εθνικής ασφάλειας».

Ωστόσο, καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε μέρος του πλοίου, ενώ οι Υεμενίτες αντικαθεστωτικοί Χούθι ξεκαθάρισαν χτες πως δεν έχουν καμία σχέση με το συμβάν.

Το ίδιο διάστημα το πρακτορείο «Reuters» μετέδωσε πως η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας επιδιώκει τη συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα έναντι των επιθέσεων των Χούθι που από τις 20 Ιούλη έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαιτίας του βομβαρδισμού του αεροδρομίου στη Σαναά. Οι πληροφορίες του πρακτορείου ανέφεραν πως η σύνθεση του συνασπισμού δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη και πως το ζήτημα συζητείται με τις κυβερνήσεις «δεκάδων άλλων κρατών».

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων έγινε γνωστό πως η εταιρεία Ενέργειας του Κατάρ, «QatarEnergy», αγόρασε φέτος 33 φορτία LNG από τις ΗΠΑ με προορισμό πελάτες σε Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Μπαγκλαντές, Ινδία και Ιαπωνία, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις που προκαλεί η διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου από τον περασμένο Μάρτιο.

Συναντήσεις του Νετανιάχου

Την Τετάρτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνέχισε τις διαδοχικές συναντήσεις με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου έπειτα από την 90λεπτη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον.

Το βράδυ της Τετάρτης είδε τον υπουργό Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και στη συνέχεια τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζ. Ντ. Βανς. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η συνάντηση του Νετανιάχου ειδικά με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο ήταν «καλή και ειλικρινής». Η ίδια πηγή ανέφερε πως ο Νετανιάχου απέρριψε την Τρίτη αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, Β. Ζελένσκι, για μεταξύ τους συνάντηση.