ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις και πρόσκρουση πυραύλου σε πολωνικό έδαφος

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Ολο και περισσότερο διευρύνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με την καπιταλιστική Ρωσία σε ουκρανικό και ρωσικό έδαφος, ενώ και τις προηγούμενες μέρες φάνηκε ότι αυτό το μέτωπο τείνει να ενωθεί με τον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο αλλά και στη Μεσόγειο, όπως έδειξε το χτύπημα σε αιγυπτιακό λιμάνι και σε εγκαταστάσεις LNG αμερικανικών συμφερόντων, ή στην Κασπία.

Χθες οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν έναν μεγάλο κρατήρα στα ανατολικά της χώρας, που πιθανώς δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση πυραύλου κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η Ρωσία είχε εξαπολύσει μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντ. Τουσκ, δήλωσε πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο. «Ολες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του», είπε. Από την πλευρά της Ρωσίας δεν υπήρξε κάποια αντίδραση.

Ο δε υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα εστίασε στην παραβίαση του ΝΑΤΟικού εναέριου χώρου. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας ένας ρωσικός πύραυλος Κρουζ τύπου Kh-101 εισέβαλε στην Πολωνία, στο πλαίσιο της μαζικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του. Επίσης ανακοινώθηκε από την Πολωνία ότι η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να τη βοηθήσουν στη «διερεύνηση του περιστατικού».

Το σημείο της πρόσκρουσης του πυραύλου ήταν σε ακατοίκητη περιοχή στη Λούμπλιν, σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο που ρωσικά drones αναχαιτίζονται από ΝΑΤΟικά αεροσκάφη στις χώρες της Βαλτικής και όχι μόνο, ενώ η Ουκρανία επιτίθεται σε πλοία στη Μεσόγειο, στέλνοντας drones μέχρι και στις ελληνικές θάλασσες, και παράλληλα αναβαθμίζει την πολεμική εμπλοκή, χτυπώντας μέχρι και ιρανικό πλοίο στην Κασπία.

Νέα χτυπήματα σε αποθήκες της «Wildberries»

Στο μεταξύ συνεχίστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις σε αποθήκες της μεγάλης ρωσικής εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου «Wildberries», που θεωρείται διττής χρήσης και συνεργάζεται με τον ρωσικό στρατό. Η επίθεση με drones έγινε στην πόλη Πένζα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και περίπου 200 απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Από παρόμοια επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά και σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην πόλη Σαραπούλ.

Παράλληλα, οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία επεσήμαναν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε επιχείρηση στο χωριό Βόλνα, μετά την πτώση συντριμμιών από ουκρανικό drone, χωρίς να διευκρινίζουν για ποια εταιρεία πρόκειται.

Στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία κατέρριψε συνολικά 258 drones. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Την ίδια ώρα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη συντριβή ενός ουκρανικού μαχητικού F-16, διευκρινίζοντας ότι ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος και ότι είναι σώος. Η πτώση αποδίδεται σε τεχνικό πρόβλημα ενώ το μαχητικό επιχειρούσε στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Η Ουκρανία έχει παραλάβει αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16 από αρκετές χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ολλανδία και η Δανία.

Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν οι ρωσικές επιθέσεις και, όπως ανακοινώθηκε, στο Λβιβ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι και 26 τραυματίστηκαν, όταν χτυπήθηκαν δύο κτίρια κατοικιών. Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν στις περισσότερες επαρχίες της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο της χώρας Β. Ζελένσκι να δηλώνει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 70 πυραύλους και περισσότερα από 280 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα προέτρεψε τους ΝΑΤΟικούς που τον στηρίζουν να βοηθήσουν για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας.

Στη γενέτειρα του Ζελένσκι, την Κρίβι Ριχ, στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι από ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M, ανάμεσά τους δύο κορίτσια 5 και 12 ετών.

Από την πλευρά του ρωσικού στρατού ανακοινώθηκε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ουκρανία, σε περιοχές από το Κίεβο έως τo Λβιβ και το Ντνιπροπετρόφσκ, όπως και 3 φορτηγά πλοία.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ως συνέπεια των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικά λιμάνια ο μεγαλύτερος φορέας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η δανική «Maersk», ανέστειλε επίσημα τις δραστηριότητές της στο Τσορνομόρσκ (Περιφέρεια Οδησσού). Ακολουθώντας το παράδειγμά της, η γερμανική εταιρεία logistics «Hapag-Lloyd» περιόρισε τις θαλάσσιες δραστηριότητές της στην περιοχή και ο ουκρανικός εξαγωγέας σιτηρών «Kernel» έκλεισε τους τερματικούς σταθμούς του. Οι συστηματικές ρωσικές επιθέσεις εναντίον πλοίων που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν μειώσει δραματικά την κίνηση στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία δηλώνει ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, ως σφοδρή απάντηση στις επιθέσεις που επιχείρησε η Ουκρανία σε ρωσικά πλοία και αποθήκες στην Κριμαία και σε λιμάνια της νότιας Ρωσίας.