ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ.- Ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσαν πέντε θανάτους, διακοπές ρεύματος και σοβαρές διαταραχές στις δημόσιες, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές στις πολιτείες του Σάο Πάολο και του Ρίο ντε Τζανέιρο την Τετάρτη. Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης ενός τοίχου στη γειτονιά Σάντα Τερέζα, στο κέντρο της πόλης.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.- Το σερβικό κοινοβούλιο ανανέωσε χτες την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Τζούρο Μάτσουτ, καταψηφίζοντας την πρόταση μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 40 βουλευτές των κομμάτων της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης, ενώ την καταψήφισαν 135 βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού. Η συνεδρίαση στη Βουλή ξεκίνησε με πρωτοβουλία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), το οποίο έδωσε τη συγκατάθεσή του για να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε τον περασμένο Φεβρουάριο η αντιπολίτευση.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), Κέβιν Γουόρς, διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ 3,50 με 3,75%, ακροβατώντας ανάμεσα στη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που παραμένει άνω του 2% (και λόγω των ανατιμήσεων από την αύξηση των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν). Στην ανακοίνωση της FED αναφέρεται πως η αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται «με σταθερό ρυθμό» και πως παραμένουν ισχυρές οι επενδύσεις κεφαλαίου και η παραγωγικότητα.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Χτες, και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 3,75% παρά τις ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού που τον Ιούνιο κυμάνθηκε στο 2,6%.