ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Μη αποδεκτή αίτηση

Είτε ζητήσατε ανύπαρκτη ιστοσελίδα, είτε κάποια από τις παραμέτρους που προσδιορίσατε για τη ζητούμενη ιστοσελίδα δεν έχει αποδεκτή τιμή (π.χ. η ημερομηνία έχει λάθος μορφή ή περιέχει και γράμματα πέρα από αριθμούς και καθέτους).

Δοκιμάστε ξανά αφού διορθώσετε την παράμετρο. Ακόμη καλύτερα, αποφύγετε τη χειρωνακτική γραφή της πλήρους διεύθυνσης στη γραμμή διευθύνσεων του browser και ζητήστε την επιθυμητή ιστοσελίδα επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο από τις ιστοσελίδες που σας παρέχει το www.rizospastis.gr.

Αν θεωρείτε ότι δεν συντρέχει ο λόγος που αναφέρεται παραπάνω, ή αν το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την επιλογή συνδέσμου από ιστοσελίδα του www.rizospastis.gr, ενημερώστε μας με e-mail στη διεύθυνση mailbox@rizospastis.gr.