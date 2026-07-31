Να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο αντικατάστασης του ταρτάν στο Στάδιο Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης

ζητά τομε Ερώτηση που κατέθεσε προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οπως σημειώνεται στην Ερώτηση, από τις 24/2/2026 που έκλεισε το Στάδιο Ελευθερίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αντικατάστασης του ταρτάν, εκατοντάδες αθλητές - αθλήτριες, προπονητές, αθλητικά σωματεία και εκατοντάδες κάτοικοι του Ηρακλείου που χρησιμοποιούσαν καθημερινά τις εγκαταστάσεις του για άθληση και άσκηση στερούνται έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους αθλητικούς χώρους της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι το Στάδιο Ελευθερίας δεν εξυπηρετεί μόνο τα αθλητικά σωματεία, αλλά αποτελεί καθημερινό χώρο άθλησης για μαθητές, νέους, οικογένειες, ανθρώπους κάθε ηλικίας που επιλέγουν το περπάτημα και τη σωματική άσκηση. Συνεπώς, η παρατεταμένη αναστολή της λειτουργίας του Σταδίου στερεί και από τους αθλητές και από τον λαό του Ηρακλείου μια βασική δημόσια αθλητική υποδομή.

Οπως τονίζεται στην Ερώτηση, «παρότι η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι το έργο "Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου του Σταδίου Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ)", το οποίο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αθλητισμού, θα προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς και θα είχε ολοκληρωθεί πριν το τέλος του καλοκαιριού, σήμερα, πέντε μήνες μετά, η πραγματικότητα διαψεύδει τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τους "πανηγυρισμούς" των τοπικών κυβερνητικών βουλευτών». Υπογραμμίζεται ότι «το έργο παραμένει εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες "παγωμένο" στην Τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση και την ολοκλήρωσή του. Η εικόνα του Σταδίου δεν παραπέμπει σε εργοτάξιο αλλά σε εγκατάλειψη» και σημειώνεται ότι «το συγκεκριμένο έργο επαναδημοπρατήθηκε μετά τη διάλυση του ταρτάν που είχε τοποθετηθεί με "τυμπανοκρουσίες" τον Οκτώβρη του 2020 στο Στάδιο Ελευθερίας και μετά την απόδειξη των κακοτεχνιών του εργολάβου, αφού το νέο ταρτάν λίγους μήνες μετά την τοποθέτησή του άρχισε να κόβεται και να σκίζεται σαν χαρτί. Και από αυτό το γεγονός καταδεικνύονται οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την ανάθεση - εκτέλεση των δημόσιων έργων, που δεν γίνονται από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού αλλά υπηρετούν την κερδοφορία των κατασκευαστικών ομίλων και επιχειρήσεων, σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Καταδεικνύονται επίσης οι διαχρονικές ευθύνες κεντρικού και τοπικού κράτους για την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού, ελέγχου και συντήρησης των δημόσιων αθλητικών υποδομών.

Ταυτόχρονα, σοβαρές είναι οι ελλείψεις του ΕΑΚΗ σε μόνιμο προσωπικό. Η υποστελέχωση σε εργαζόμενους καθαριότητας, τεχνικούς συντήρησης και άλλες κρίσιμες ειδικότητες δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, επιβεβαιώνοντας τη χρόνια υποχρηματοδότηση του αθλητισμού, που θεωρείται "κόστος", όπως συνολικά οι λαϊκές ανάγκες.

Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη του μαζικού και σωματειακού αθλητισμού απαιτεί σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό. Αντί γι' αυτά, αθλητές, σωματεία, νεολαία, κόσμος σε όλο το φάσμα των ηλικιών που θέλει να αθληθεί, βρίσκονται αντιμέτωποι με ελλείψεις, με την απουσία ενός αναγκαίου πλέγματος υποδομών και εγκαταστάσεων, καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων, εγκαταλελειμμένες υποδομές, που καταργούν το δικαίωμα των πολλών στον αθλητισμό - εξαιτίας της κυρίαρχης πολιτικής, που δεν θέλει και δεν μπορεί να το εξασφαλίσει - και τον μετατρέπουν σε πολυτέλεια για λίγους».

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση στο Στάδιο Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης, όπως συνολικά των αθλητικών υποδομών, είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, απαξίωσης και υποχρηματοδότησης του αθλητισμού, εμπορευματοποίησής του και προώθησης νομοθετικών και άλλων παρεμβάσεων που έχουν ως βασική επιδίωξη τις δυνατότητες που παρουσιάζει ο χώρος του αθλητισμού για δραστηριοποίηση και κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ που υπογράφουν την Ερώτηση, Μανώλης Συντυχάκης, Γιάννης Δελής, Χρήστος Κατσώτης και Μαρία Κομνηνάκα, ρωτούν την υπουργό τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:

- Να επανεκκινηθεί με κατεπείγουσες διαδικασίες η εκτέλεση του έργου αντικατάστασης του ταρτάν του Σταδίου Ελευθερίας στο Ηράκλειο και να οριστεί συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, ώστε να παραδοθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση στους αθλητές, στα σωματεία και στον λαό του Ηρακλείου.

- Να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων, διαρκώς διευρυνόμενων αναγκών η τακτική κρατική χρηματοδότηση προς το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) και να καλυφθούν, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, οι σοβαρές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό (σε τεχνικούς συντήρησης, προσωπικό καθαριότητας και λοιπές αναγκαίες ειδικότητες), ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη, ασφαλής και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα.

- Ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, ώστε να αναπτυχθούν δωρεάν προγράμματα μαζικού αθλητισμού.