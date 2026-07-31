ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ

9 ελληνικά μετάλλια και πολλές υποσχέσεις για το μέλλον

Εξαιρετικός ήταν ο απολογισμός της ελληνικής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Νέων (420 Junior) που πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία, με τη συμμετοχή 171 σκαφών από 17 χώρες. Τα αγόρια και τα κορίτσια της ελληνικής ομάδας κατέκτησαν συνολικά 9 μετάλλια και συγκεκριμένα 5 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα, δείχνοντας το άφθονο ταλέντο και τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για το μέλλον της χώρας μας στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Πιο χαρακτηριστική απ' όλες ήταν η σαρωτική παρουσία του διδύμου των Φεβρωνίας Μπουζάνα και Ιάσονα Παναγόπουλου, που πήραν την πρωτιά τόσο στα U19 ανδρών - mixed όσο και στα U19 mixed, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2026 έχουν επίσης κατακτήσει το European Circuit και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, σε μια πραγματικά καταπληκτική χρονιά για τους δύο νεαρούς ιστιοπλόους.

Οσο για τα U17 ανδρών - mixed, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξελίχθηκαν σε αμιγώς ελληνική υπόθεση, αφού το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Φίλιππος Πορτοσάλτε - Ανδρέας Ψωμιάδης, το ασημένιο οι Ελένη Γαλαζούλα - Σταύρος Αρώνης και το χάλκινο οι Οδυσσέας Δέτσης - Νικόλαος Δραβίλλας.

Ελληνική κυριαρχία υπήρξε και στα U17 γυναικών, με τις Αννα Μαρία Μακρή - Βεσελίνα Τρόσκου να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο και τις Φαίδρα Τσουλφά - Λυδία Ναχαμούλη το χάλκινο.

Τα υπόλοιπα ελληνικά μετάλλια κατέκτησαν οι Αθηνά Σουλιώτη - Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου στα U19 γυναικών (χρυσό) και Ιωάννης Τουρνής - Κυριάκος Ζαπονίδης στα U17 ανδρών (ασημένιο).