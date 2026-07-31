ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο συμπληρωματικός πολεοδομικός σχεδιασμός για επέκταση του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης»

Το συμπληρωματικό τεύχος για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Ν. Φαλήρου, που αφορά την επέκταση του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καταψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.

Οπως σημείωσε στην τοποθέτησή του ο Ν. Αμπατιέλος, «η προτεινόμενη καθ' ύψος επέκταση ενός σύγχρονου γηπέδου, παρά τις διατυπώσεις για αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και λειτουργικότητα, έχει να κάνει κυρίως με την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου κατά 20.000 επισκέπτες, άρα και των εισιτηρίων, αλλά και με τον ανταγωνισμό με άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις στο λεκανοπέδιο που φιλοξενούν συναυλίες, παραστάσεις και άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες - π.χ. ΟΑΚΑ, ανοιχτό και κλειστό, μελλοντικά ο Βοτανικός κ.λπ.».

Η πρόταση για το «Καραϊσκάκη» εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ν. Φαλήρου, ως κομμάτι της «Αθηναϊκής Ριβιέρας», που το έχει καταψηφίσει η «Λαϊκή Συσπείρωση».

«Εμείς σταθερά προσεγγίζουμε τέτοιου είδους σχεδιασμούς με βάση τα κριτήρια με τα οποία υλοποιούνται, τις προτεινόμενες χρήσεις γης και ποιος επωφελείται από αυτές», είπε ο Ν. Αμπατιέλος και πρόσθεσε: «Εχουμε τοποθετηθεί και για το καθεστώς που υπηρετούν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, μετατροπής αθλητικών ομάδων σε ανώνυμες εταιρείες (ΠΑΕ), και είμαστε στον αντίποδα της λογικής του κέρδους στον χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα στον αθλητισμό. Εκτός των άλλων, για να είσαι ένας από τους 50.000 που θα πηγαίνουν στο γήπεδο χρειάζεσαι 5 μεροκάματα...».

Ανέφερε επίσης ότι «20 και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του νέου γηπέδου "Καραϊσκάκης", αποδεικνύεται ότι οι σύλλογοι που φιλοξενούνταν, πλην Ολυμπιακού, δεν έχουν βρει ακόμα έδρα. Επίσης, τόσο στο γήπεδο "Καραϊσκάκης" όσο και στο ΣΕΦ δεν υπάρχει πλέον ταρτάν στίβου, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο σημείο κορυφαίοι αθλητές να αγωνίζονται σε αυτοσχέδια ταρτάν μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο».

Απαντώντας στην προσπάθεια να ταυτιστούν τα επιχειρηματικά σχέδια επέκτασης του γηπέδου με τα φίλαθλα αισθήματα των Πειραιωτών, ο Ν. Αμπατιέλος είπε ότι «το γήπεδο "Καραϊσκάκης" είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή και ιστορική - φυσική έδρα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και δεν αποφασίζουμε γι' αυτό», προσθέτοντας πως «στο γήπεδο εννοείται ότι θα παίζει ο Ολυμπιακός, δεν σημαίνει όμως παραχώρηση σε ΑΕ - όπως παραδέχτηκε και ο πρόεδρος της ΕΟΕ - και διαφωνούμε, όπως στον Βοτανικό, στη Φιλαδέλφεια και αλλού».

Ειδικά για το συμπληρωματικό τεύχος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο Ν. Αμπατιέλος σημείωσε ότι «η προσαύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου (σ.σ. το νέο ύψος των κερκίδων από το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου μπορεί να φτάσει και τα 58 μέτρα, πολύ πάνω από τον ισχύοντα πολεοδομικό κώδικα) αποτελεί ένα νέο χωρικό πολεοδομικό και αναπτυξιακό πλαίσιο, επαναπροσδιορίζει τη χωρική οργάνωση της περιοχής και η προσαύξηση του ύψους με την αύξηση του πληθυσμού επιφέρει πλέγμα κυκλοφοριακών - περιβαλλοντολογικών αλλαγών.

Σε απλά Ελληνικά, η προτεινόμενη επέκταση απαιτεί επανασχεδιασμό μιας σειράς συνοδών ζητημάτων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συγκοινωνιακές υποδομές, υποδομές δικτύων) με βάση το γεγονός της επίσκεψης επιπλέον 20.000 ατόμων, παρά την προσπάθεια που γίνεται από τη μελέτη να μας πείσει ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση στην περιοχή του γηπέδου.

Η ίδια η εισήγηση του δήμου παραδέχεται ότι η αύξηση της χωρητικότητας δημιουργεί ανάγκη νέας κυκλοφοριακής μελέτης και νέας περιβαλλοντικής διερεύνησης. Αρα υπάρχει νέα επιβάρυνση. Δεν γίνεται από τη μία να λες ότι δεν αλλάζει τίποτα και από την άλλη να αλλάζεις όλο το πολεοδομικό σχέδιο. Αυτά τα αναγνωρίζουν και οι εκλεγμένοι στην Γ' Δημοτική Κοινότητα, ανάμεσά τους και της παράταξης της δημοτικής αρχής.

Ολα αυτά πρέπει να αθροιστούν με την αύξηση χωρητικότητας του ΣΕΦ, τις αλλαγές στο Τάε Κβον Ντο και άλλα που θα προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες σε μια περιοχή που ήδη είναι επιβαρυμένη κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά».