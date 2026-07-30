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Κινήσεις επέκτασης της σύγκρουσης με επιθέσεις σε Ιράκ και Ιορδανία

Στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τηνεξαπέλυσαν χτες, πριν τα χαράματα,Αποφεύγοντας το Ιράν, οι στρατοί ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές και τραυματίζοντας άλλους 32. Αργότερα χτες το απόγευμα έγινε γνωστό πως από τις επιθέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ

«Η ανταπόδοσή μας στον Αμερικανό εχθρό είναι αναπόφευκτη και θα μπορούσε να πλήξει θέσεις του στη Σαουδική Αραβία», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η φιλο-ιρανική «Ισλαμική Αντίσταση» στο Ιράκ, που έχει αναλάβει την ευθύνη για εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα, τα οποία για ακόμη μία φορά, έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική βάση και κέντρο της αμερικανικής διοίκησης, CENTCOM στην Ιορδανία. Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης εξαπολύθηκαν πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι. «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εξουδετέρωσαν σήμερα το πρωί πέντε πυραύλους που προέρχονταν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια», ανέφερε ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού, προσθέτοντας πως οι πύραυλοι «αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν».

Οι αντιδράσεις στην Τεχεράνη

Τα ιρανικά αντίποινα στην Ιορδανία δικαιολόγησε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη, επισημαίνοντας πως οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας στο Ανατολικό Ιράκ συνιστούν «κατάφωρη παραβίαση» των ιρακινών κυριαρχικών δικαιωμάτων και εντάσσονται «στο πλαίσιο εσκεμμένης προσπάθειας από την Ουάσιγκτον και το σιωνιστικό καθεστώς να διευρύνουν τον περιφερειακό πόλεμο και τη σύγκρουση στην περιοχή της Δυτικής Ασίας». Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίστηκαν επίσης «εγκληματικές και απάνθρωπες» τονίζοντας πως στοχοποίησαν μεταξύ άλλων και κρατικές υποδομές και σταθμούς υπηρεσιών που προσφέρονται σε εκατομμύρια προσκυνητές, όπως στην ιερή πομπή Αρμπαΐν (Arbaeen) που θεωρείται η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση ανθρώπων στον κόσμο κατά την οποία εκατομμύρια Σιίτες Μουσουλμάνοι κάνουν προσκύνημα στην πόλη Καρμπάλα του Ιράκ.

Παράλληλα, οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» αναφερόμενοι στα ιρανικά αντίποινα κατά της Ιορδανίας διεμήνυσαν πως «όσο οι απειλές εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επιμένουν (...) η αντίσταση θα συνεχιστεί».

Ξανά απειλές από τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας αργότερα στο «Fox News» υποστήριξε πως οι επιθέσεις στο ιρακινό έδαφος έγιναν σε συνεννόηση με τις ιρακινές αρχές στη Βαγδάτη. «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε γερό ξύλο», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Ωστόσο, αυτό δεν συνάδει με τις αντιδράσεις, τόσο του Ιρακινού πρωθυπουργού, Αλί αλ Ζαΐντι, που σε ένδειξη διαμαρτυρίας ματαίωσε τη σημερινή επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, όπου επρόκειτο να υπογράψει σημαντικές συμφωνίες, όσο και του γραφείου του Ιρακινού Προέδρου, Νιζάρ Μοχάμεντ Σαΐντ Αμιντί, που τις καταδίκασε κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση των ιρακινών κυριαρχικών δικαιωμάτων» δίχως να κατονομάσει ευθέως Ουάσιγκτον και Σαουδική Αραβία. Στην ίδια ανακοίνωση απορρίπτεται και η «χρήση του ιρακινού εδάφους για επιθέσεις σε γειτονικές χώρες», υπονοώντας τις πρόσφατες επιθέσεις με drone που έκαναν ιρακινές φιλο-ιρανικές πολιτοφυλακές κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο ίδιος ο Ιρακινός Πρόεδρος άλλωστε καταδίκασε «τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από φιλο-ιρανικές ένοπλες οργανώσεις».

Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας δικαιολόγησε τις επιθέσεις κατά του Ιράκ λέγοντας πως ήταν αντίποινα για τις «τρομοκρατικές απόπειρες που έγιναν ξανά από το ιρακινό έδαφος και διενεργήθηκαν από τρομοκρατικές ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν». Στη συνέχεια, ωστόσο, διαβεβαίωσε πως η Σαουδική Αραβία «δεν επιζητεί την κλιμάκωση».

Λίγες ώρες μετά τις απειλές Τραμπ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέα σειρά κυρώσεων σχετικών με το Ιράν, οι οποίες στοχεύουν οκτώ δεξαμενόπλοια και 10 οντότητες. Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, αναφέρεται πως έξι από τις οντότητες που στοχοποιήθηκαν την Τετάρτη είχαν έδρα στην Κίνα.

Επιθέσεις στον απόηχο της επίσκεψης Ζαΐντι στην Τουρκία

Την Τρίτη ο Ιρακινός πρωθυπουργός, Αλί αλ Ζαΐντι, επισκέφθηκε την Αγκυρα πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων συνάντηση και με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρ. Τ. Ερντογάν, κλείνοντας ή υπογράφοντας σημαντικές συμφωνίες σε τομείς όπως η διαχείριση υδάτων, η Ενέργεια, το εμπόριο, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το μεγαλεπήβολο σχέδιο οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων του «Δρόμου Ανάπτυξης».

Σε κοινή ανακοίνωση που υπέγραψαν οι Ζαΐντι και Ερντογάν τονίζεται πως οι διμερείς σχέσεις αναπτύσσονται σημαντικά σε πολλούς τομείς, φτάνοντας «στο επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης» ήδη από την περίοδο κυβέρνησης του προηγούμενου Ιρακινού πρωθυπουργού, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

Λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Ζαΐντι στην Αγκυρα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος σε Συρία και Ιράκ, Τομ Μπάρακ, συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για θέματα που αφορούσαν και την επίσκεψη του νέου πρωθυπουργού του Ιράκ στην Αγκυρα.

Διελεύσεις πλοίων σε Μπαμπ ελ Μαντέμπ και Ορμούζ

Το ίδιο 24ωρο, το σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya» μετέδωσε πως την Τρίτη, 28 Ιουλίου, πέρασαν από τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ που έχουν αποκλείσει οι Υεμενίτες αντικαθεστωτικοί Χούθι, τουλάχιστον 39 πλοία.

Επιπλέον, το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων «Kyodo News» μετέδωσε πως την Τρίτη πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ σε συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές τρία μεγάλα ιαπωνικά πλοία που μετέφεραν δεκάδες Ιάπωνες.

Το απόγευμα της Τετάρτης, το Πολεμικό Ναυτικό των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι «στόχευσε και ακινητοποίησε» τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, επειδή αγνόησαν προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων.

Η εξέλιξη καταγράφεται ένα 24ωρο μετά την απόρριψη της πρότασης του Ομάν από το Ιράν για «εθελοντικά τέλη» διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και συνδιαχείριση με πρότυπο τα ασιατικά Στενά της Μαλάκκα.

Ιρανός αξιωματούχος, που επικαλέστηκε χτες το «Al Arabiya», ανέφερε πως η πρόταση του Ομάν για «50 - 50 διαχείριση με ίσο έλεγχο» των Στενών δεν εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα. Ανέφερε, επίσης, πως η πρόταση του Ομάν δεν είναι ρεαλιστική και «έχει μηδενικές πιθανότητες επιτυχίας» και επέμεινε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να διαχειριστούν τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ τους στη βάση «αμοιβαίων περιοχών ελέγχου δίχως την ανάμιξη ξένων δυνάμεων».

Οπως είχε γίνει γνωστό προχτές, την πρόταση του Ομάν για «εθελοντικά τέλη» διέλευσης στηρίζουν χώρες του Κόλπου.

Οι άμεσες επαφές της Κίνας με τους Χούθι

Σε αυτό το φόντο, διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν (ήδη από το βράδυ της Τρίτης) πως η Κίνα έχει ξεκινήσει άμεσες επαφές με τους Χούθι, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση των κινεζικών πλοίων από τα στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Επιπλέον, χτες το πρακτορείο «Reuters» μετέδωσε πως το Ιράν σχεδιάζει να αγοράσει από την Κίνα 400 φορητά πυραυλικά συστήματα αεράμυνας που παίρνουν πυραύλους QW-12 και FN-16, συνολικής αξίας μεταξύ 60 και 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν άμεσα από το Πεκίνο.

Και ο ρόλος της Βουλγαρίας

Ιρανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τις πρόσφατες «διευκολύνσεις» της Βουλγαρίας στις ΗΠΑ, καθώς η Σόφια ενέκρινε τη στάθμευση οκτώ αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά της Τεχεράνης στην πολεμική βάση Μπεζμέρ έως την 1η Οκτώβρη.

Σε χτεσινή ανακοίνωση της πρεσβείας του Ιράν στη Βουλγαρία, αποδοκιμάζεται για ακόμη μία φορά η «φιλοξενία» των αμερικανικών αεροσκαφών στη βάση Μπεζμέρ τονίζοντας πως οι Βούλγαροι αξιωματούχοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την «επικίνδυνη κίνηση». «Τα άτομα που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις στη Βουλγαρία φέρουν την ευθύνη για αυτή την επικίνδυνη απόφαση ανάπτυξης αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού σε βουλγαρικές στρατιωτικές βάσεις», αναφέρεται στην απόφαση, όπου επισημαίνεται επίσης η (άγνωστη έως τώρα) πληροφορία πως οι βουλγαρικές αρχές είχαν επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν και το αεροδρόμιο στη Σόφια για να υποστηρίξουν τις επιθέσεις στο Ιράν.

«Ο ιρανικός λαός δεν είχε ποτέ προβλήματα με τον βουλγαρικό λαό. Για δεκαετίες οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες αναπτύσσονταν στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού», ανέφερε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ.