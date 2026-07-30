ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Με ένταση συνεχίζεται η στοχοποίηση υποδομών

Με εκατέρωθεν επιθέσεις κυρίως σε υποδομές συνεχίστηκε και χθες η σύγκρουση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία σε ουκρανικό και ρωσικό έδαφος, και με απώλειες ζωών. Οπως ανακοίνωσε η ρωσική πλευρά, με πυρομαχικά ακριβείας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έγιναν επιθέσεις σε ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων και λιπαντικών στο λιμάνι της Οδησσού, σε δύο πλοία ξηρού φορτίου στο λιμάνι Γιούζνι και σε ένα πλοίο ξηρού φορτίου στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία μετέφεραν προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό.

Από την άλλη, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με drones επτά αποθήκες της ρωσικής εταιρείας «Wildberries», που θεωρείται διττής χρήσης, για παραγωγή υλικού για τον στρατό, στο Ροστόφ, επίσης διυλιστήρια στο Περμ και στο Ριαζάν, κέντρο διανομής στο Ριαζάν, εξαγωγικό τερματικό σταθμό, καθώς και ναυτική βάση στην Κριμαία.

Στην περιοχή του Ροστόφ μία γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, όταν πύραυλος έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο λιμάνι του Ταγκανρόγκ στην Αζοφική Θάλασσα, που φιλοξενεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σταθμό εκφόρτωσης σιτηρών.

Στην χερσόνησο της Κριμαίας ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones.

Στην ουκρανική πλευρά, ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drone κατά της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ζελένσκι ζήτησε τουλάχιστον 300 Patriot για τον χειμώνα

Στο μεταξύ ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι σε συνέντευξή του σε ειδησεογραφικό ιστότοπο σημείωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντ. Τραμπ, την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, ζήτησε έκτακτο «χειμερινό πακέτο» πυραύλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τουλάχιστον 300, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών. Ο Τραμπ αρκέστηκε να υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσει, αλλά δήλωσε πως το θεωρεί δύσκολο, γιατί υπάρχουν ...οι ανάγκες του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ακόμα ότι ενδέχεται το επόμενο διάστημα να επισκεφτούν το Κίεβο οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να εξεταστεί ένα σχέδιο συμφωνίας εκεχειρίας με τη Ρωσία, προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, αν και όπως είπε δεν πιστεύει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν θα συμφωνήσει σε μια κατάπαυση των εχθροπραξιών, παρότι «χάνει 30.000 στρατιώτες του κάθε μήνα» (τα νούμερα αυτά βεβαίως δεν τα αναγνωρίζει η ρωσική πλευρά). Επίσης ζήτησε να ενταθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Κατά την επιστροφή του στο Κίεβο ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν, που όπως είπε τον διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία «θα βοηθήσει και να κάνει κάθε αναγκαία προσπάθεια». Αλλωστε αυτό έχουν δηλώσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, για στήριξη με όπλα της Ουκρανίας, τροφοδοτώντας κι άλλο το αιματοκύλισμα των λαών.