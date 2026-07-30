ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Εγκλήματα δίχως τέλος από το Ισραήλ

Τη σημαντική επιδείνωση της ισραηλινής κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Οχθης επισημαίνει σε νέα ανακοίνωσή του το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Δύο χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης χαρακτήρισε «παράνομη» την κατοχή της Δυτικής Οχθης από τον στρατό του Ισραήλ, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποδοκίμασε την επιδείνωση της κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη και κατήγγειλε τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να μετατρέψει σε «δεύτερη Γάζα» τη Δυτική Οχθη, ενθαρρύνοντας τις μαζικές επιθέσεις Εβραίων εποίκων και στρατού.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασάνι, επεσήμανε ότι μέσα στην τελευταία βδομάδα σκοτώθηκαν στη Δυτική Οχθη τουλάχιστον 8 Παλαιστίνιοι - ανάμεσά τους και ένας έφηβος - από επιθέσεις εποίκων. Η ίδια πρόσθεσε ότι έποικοι και στρατός «δρουν συχνά μαζί», εξαπολύοντας επιθέσεις στις τοπικές κοινότητες Παλαιστινίων σε βάρος οικογενειών, καταστρέφοντας και κατάσχοντας περιουσίες και καίγοντας τεμένη ή παλαιστινιακές περιουσίες. Υπενθύμισε επίσης τις σφοδρές επιθέσεις εποίκων σε Παλαιστίνιους του χωριού Τελ, που άφησαν πίσω τους νεκρούς 4 Παλαιστίνιους και 2 Ισραηλινούς.

Την Τρίτη ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την «ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή», προειδοποίησε τη διεθνή κοινότητα για τη «ραγδαία επιδείνωση της βίας» στη Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβρη του 2023 έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Οχθη περίπου 1.100 Παλαιστίνιοι και δεκάδες χιλιάδες ακόμα έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.

Ορφάνεψαν πάνω από 60.000 παιδιά στη Γάζα

Το ίδιο διάστημα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι από τον Οκτώβρη του 2023 ορφάνεψαν πάνω από 60.000 παιδιά και έφηβοι στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των καθημερινών επιθέσεων του ισραηλινού στρατού κατοχής σε αμάχους. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τουλάχιστον 60.737 παιδιά έχασαν έναν ή και τους δύο γονείς τους: 52.095 έχασαν τον πατέρα τους, 5.929 την μητέρα τους και 2.713 και τους δύο. Ανέφερε επίσης ότι ξεκληρίστηκαν τουλάχιστον 2.276 οικογένειες με συνολικά 8.858 άτομα.

Στο φόντο της συνεχούς επιδείνωσης της κατάστασης σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, και της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της διάσκεψης «Global Alliance Meeting on the Two-State Solution» στη Ρώμη συμφώνησαν για την ανάγκη να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα (κάνοντας τα στραβά μάτια στην καθημερινή παραβίασή της από τον ισραηλινό στρατό). Ζήτησαν δε αφοπλισμό της Λωρίδας της Γάζας (εννοώντας τη Χαμάς και «ξεχνώντας» τον ισραηλινό στρατό), εξασφάλιση «ανεμπόδιστης προώθησης» ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους, έναρξη δραστηριοτήτων «ανάκαμψης» και υποστήριξη των «προσπαθειών μεταρρύθμισης» που επιχειρεί η Παλαιστινιακή Αρχή.

Στη συνέχεια οι δύο ΥΠΕΞ καταδίκασαν την κλιμάκωση της βίας από τη μεριά των Εβραίων εποίκων και του κατοχικού στρατού κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη, τονίζοντας την ανάγκη «προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού».