ΛΙΜΑΝΙ ΝΤΑΜΙΕΤΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Επίθεση drone σε αμερικανική πλωτή αποθήκη LNG και ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο

Ενώνονται τα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, στη λίστα στόχων και οι υποδομές στην Ελλάδα

με σημαία των Νησιών Μάρσαλ χτυπήθηκε από τουλάχιστον έναανοικτά της περιοχής. Η προέλευση του drone δεν έγινε αμέσως γνωστή.

Αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας και η βρετανική εταιρεία «Ambrey» αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που στόχευσε τις δεξαμενές.

Σύμφωνα με το «New Arab», φωτιά εκδηλώθηκε μετά από επίθεση με drone πρώτα στο τάνκερ LNG, «Energos Winter», η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο παρακείμενο σκάφος «Gaslog Salem», που φέρεται να είναι ελληνόκτητο. Η εταιρεία «Gaslog», του εφοπλιστή Λιβανού, κατά το παρελθόν είχε ναυλώσει αντίστοιχα πλοία και στον ΔΕΣΦΑ.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου αμφισβητεί τις αναφορές περί επίθεσης από drone, δηλώνοντας ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή επαναεριοποίησης και μια δεξαμενή αποθήκευσης. Πρόσθεσε πως δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες και ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο για να αξιολογήσουν τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών, «Inchape», σημείωσε σε ανακοίνωσή της πως «τα εμπλεκόμενα πλοία έχουν μετακινηθεί με ασφάλεια εκτός της περιοχής του λιμανιού».

Το σοβαρό αυτό περιστατικό, όπου και αν καταλήξουν οι «έρευνες», δείχνει ότι τα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου ουσιαστικά ενώνονται και έχουν έχουν φτάσει στην «πόρτα» μας και οι κίνδυνοι από την εμπλοκή της Ελλάδας για τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου είναι τεράστιοι!

Υποδομές της Ελλάδας στη λίστα στόχων του Ιράν

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις χθες κυκλοφόρησε ευρέως από φιλο-ιρανικά μέσα μία «λίστα στόχων» που ενδεχόμενα θα έπλητταν οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» του Ιράν ως αντίποινα στο ουκρανικό πλήγμα σε εμπορικό τους πλοίο στην Κασπία. Σε αυτήν τη «λίστα στόχων» υπήρχε και το Εργοστάσιο «ΥΦΑ SEGAS» στην Νταμιέτα της Αιγύπτου. Ακριβώς από κάτω ήταν ο Τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας και τον ακολουθούσαν οι αντίστοιχες υποδομές στην Αλεξανδρούπολη!

Δηλαδή οι ενεργειακές υποδομές, που καμαρώνει η κυβέρνηση της ΝΔ και η βολική «αντιπολίτευση» για να γίνει η Ελλάδα «πύλη» του αμερικάνικου LNG, ουσιαστικά γίνονται στόχος αντιποίνων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον λαό.