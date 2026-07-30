ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 13 οι νεκροί, αναζητούνται αγνοούμενοι

Kyodo News

Τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, τον τραυματισμό δεκάδων και σοβαρές υλικές ζημιές σε κτίρια, οδικούς άξονες και γέφυρες προκάλεσε ο ισχυρός σεισμόςστη Νοτιοδυτική Ιαπωνία, που σημειώθηκε την Τρίτη. Η πρωθυπουργόςτόνισε πως οι ομάδες διάσωσης δίνουν «μάχη ενάντια στον χρόνο» καθώς υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι σε κατεστραμμένα κτίρια και στο εμπορικό κέντρο AEON στην περιφέρεια Κουμαμότο, του οποίου μέρος του δευτέρου ορόφου κατέρρευσε μετά από έκρηξη διαρροής υγραερίου ως συνέπεια του ισχυρού σεισμού.

Σοβαρή είναι η κατάσταση και στις εγκαταστάσεις της «Nippon Paper Industries», στην πόλη Γιατσουσίρο, νοτίως του Κουμαμότο. Μεγάλη καμινάδα κατέρρευσε μετά τη σεισμική δόνηση, καταπλακώνοντας τμήματα του εργοστασίου. Ανθρωποι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Κατά την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) μέσα στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 100 μετασεισμοί, ενώ οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι για περίπου μία εβδομάδα - και ιδιαίτερα μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες - υπάρχει αυξημένη πιθανότητα νέων ισχυρών δονήσεων, ακόμη και έντασης 7 βαθμών στην ιαπωνική κλίμακα σεισμικής έντασης.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα της Τρίτης, στο νησί Κιούσου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας υπολόγισε αρχικά το μέγεθός του στους 7,1 βαθμούς, ενώ το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ το εκτίμησε αργότερα στους 6,8 βαθμούς. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Κουμαμότο.