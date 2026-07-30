ΚΙΝΑ

Εντονη αντίδραση σε βίντεο Ιαπώνων ακροδεξιών με στόχο το ξαναγράψιμο της Ιστορίας

Την έντονη ανησυχία της Κίνας προκαλούν οι προσπάθειες χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης σε ευρεία κλίμακα από ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις στην Ιαπωνία με στόχο τη διαστρέβλωση και το ξαναγράψιμο της Ιστορίας, στο φόντο των πεπραγμένων του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού κατά τον 20ό αιώνα.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, εξέφρασε χτες «έντονη ανησυχία» για την εξέλιξη αυτή, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση ιαπωνικές ακροδεξιές δυνάμεις συνιστούν «κατάφωρη προβοκάτσια» σε θέματα «δικαιοσύνης, διεθνούς δικαίου και της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης», και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να παραμείνει σε υψηλή επαγρύπνηση», απορρίπτοντας τέτοιες προσπάθειες.

Αφορμή για την αντίδραση αυτή έδωσαν πρόσφατες αποκαλύψεις της ιαπωνικής εφημερίδας «Asahi Shimbun» σχετικά με τις προσπάθειες ακροδεξιών και εθνικιστικών οργανώσεων στην Ιαπωνία που στρατολογούν άτομα και χρησιμοποιούν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για να αλλοιώσουν την Ιστορία των ιαπωνικών εγκλημάτων πολέμου κατά της Κίνας. Οπως αποκαλύφθηκε, όσοι στρατολογούνται πληρώνονται με 5.000 γιεν για κάθε βίντεο παραπληροφόρησης που φτιάχνουν με ΤΝ για να διαστρεβλώσουν την πραγματική Ιστορία της ιαπωνικής κατοχής στην Κίνα. Κερδίζουν δε «μπόνους» 1.000 γιεν κάθε φορά που οι θεάσεις ξεπεράσουν τις 1.000 προβολές.

Σύμφωνα με την κινεζική ιστοσελίδα «China Military Online», οι οργανώσεις αυτές αναρτούν αγγελίες σε μεγάλες πλατφόρμες εράνων τύπου «crowdsourcing» (όπως «CrowdWorks»), προσλαμβάνοντας άτομα στα οποία δίνουν οδηγίες ώστε με απλές εντολές (prompts) σε λογισμικά Τεχνητής Νοημοσύνης να δημιουργούν παραπλανητικά και ψευδεπίγραφα βίντεο λάσπης κατά της Κίνας, αμφισβητώντας π.χ. κραυγαλέα εγκλήματα πολέμου, όπως η σφαγή της Ναντσίνγκ, με τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι τάχα τα ιαπωνικά κατοχικά στρατεύματα φέρθηκαν στους Κινέζους αμάχους «με ανθρωπιά».

Το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας επίσης καταδίκασε τη δράση ιαπωνικών ακροδεξιών οργανώσεων και την κακόβουλη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, τονίζοντας ότι επιδιώκουν τη «δηλητηρίαση της κοινής γνώμης» και την εξυπηρέτηση της εγχώριας ατζέντας στρατιωτικοποίησης της ιαπωνικής κοινωνίας.