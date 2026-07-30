ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΙΡΑΝ

Διπλωματικό επεισόδιο με αφορμή φερόμενες δηλώσεις του Αραγτσί

Ενα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο έχει προκληθεί ανάμεσα στη Βενεζουέλα και το Ιράν μετά από δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου. Το βενεζουελάνικο υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρεσβευτή χαρακτηρίζοντας «περιφρονητικά και ανάρμοστα σχόλια σε βάρος των θεσμών και των αρχών της Βενεζουέλας» δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λέγοντας αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ ότι το «Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα».

Αυτό που υπονοούσε ο Αραγτσί είναι το γεγονός που διεθνώς αναγνωρίζεται για την ευκολία με την οποία έγινε η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα της νότιας Αμερικής και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ με την τοποθέτηση της σοσιαλδημοκράτισσας προσωρινής Προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκες, έχουν τον έλεγχο στον φυσικό πλούτο, κυρίως το πετρέλαιο.

Πάντως οι αρχές της Βενεζουέλας απέφυγαν να πουν ξεκάθαρα ποιες ακριβώς ήταν οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδρασή του ΥΠΕΞ. Θυμίζουμε ότι το Ιράν τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτύξει σημαντικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα που οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναστείλουν.