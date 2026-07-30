ΜΕΞΙΚΟ

Απεβίωσε ο Χάινς Ντίτριχ

Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Χάινς Ντίτριχ απεβίωσε, όπως έγινε γνωστό αυτές τις μέρες, στις 18 Ιούλη στην Πόλη του Μεξικού, σε ηλικία 83 ετών. Ο καθηγητής στο Αυτόνομο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού έγινε γνωστός διεθνώς ως ο θεωρητικός του λεγόμενου «σοσιαλισμού του 21ου αιώνα», αν και πρόκειται για ένα ρεύμα που στήριζαν κι άλλοι. Ειδικά τη δεκαετία του 2000 προβαλλόταν στη Λατινική Αμερική, με την άνοδο του Ούγκο Τσάβες στην προεδρία της Βενεζουέλας, του οποίου ο Ντίτριχ διετέλεσε σύμβουλος για κάποια χρόνια. Ακολούθησαν κι άλλες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στην περιοχή που αξιοποιούσαν αυτήν τη θεωρία.

Η θεωρία αυτή, που αναπτύχθηκε μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες, ξεκινάει από την αυθαίρετη παραδοχή ότι «ο καπιταλισμός και ο υπαρκτός σοσιαλισμός αναπαρήγαγαν ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας και δεν κατάφεραν να επιλύσουν επείγοντα προβλήματα της ανθρωπότητας...».

Ο Ντίντριχ, μηδενίζοντας την προσφορά του σοσιαλισμού στον 20ό αιώνα, βάζει στο ίδιο τσουβάλι το εκμεταλλευτικό σύστημα και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, που έδωσε σημαντικές κατακτήσεις στους εργαζόμενους και άνοιξε τον δρόμο της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πρόκειται για άλλο ένα κατασκεύασμα που επιχειρεί να εξανθρωπίσει τον καπιταλισμό, αφού ο δήθεν «σοσιαλισμός» του Ντίτριχ δεν θίγει την ιδιωτική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και την καπιταλιστική εκμετάλλευση, αλλά στο ιδεολόγημά του με κάποιον ...μεταφυσικό τρόπο το ιδιωτικό κεφάλαιο θα υποχρεωθεί «από την κυριαρχούσα κοινωνική κρατική παραγωγή να μπει στην υπηρεσία της ανάπτυξης υπέρ του λαού». Η θεωρία του είναι τόσο παλιά όσο και οι πρώτοι αναθεωρητές του μαρξισμού.