ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα

Σε μια σχετική ύφεση βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα σε Ισπανία και Γαλλία, μετά από μέρες που έχουν γίνει στάχτη πάνω από 1,5 εκατ. στρέμματα δασών και καλλιεργήσιμης γης και στις δύο χώρες. Το μέγεθος της καταστροφής εμφανίζεται από τις αστικές κυβερνήσεις ως αποτέλεσμα των «ακραίων συνθηκών» και της «κλιματικής κρίσης», κάτι που πλέον δεν πείθει κανέναν, καθώς με δεδομένες τις αλλαγές στο κλίμα για τις οποίες προειδοποιούσαν χρόνια τώρα οι επιστήμονες έρχεται στο φως ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόληψη και προετοιμασία. Γι' αυτό τα δάση είναι ακαθάριστα, με μπόλικη καύσιμη ύλη, τα μέσα και το προσωπικό δεν επαρκούν και έτσι όταν ξεσπάσουν φωτιές γίνονται ανεξέλεγκτες. Αυτά όμως δεν είναι «φυσικά φαινόμενα» αλλά αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των αστικών κυβερνήσεων, που δεν έχουν ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής του λαού αλλά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική οικονομία. Αλλωστε ακόμα και αστικά ΜΜΕ, όπως η ισπανική εφημερίδα «El Pais», μετά την τεράστια καταστροφή φιλοξενούν ρεπορτάζ με επιστήμονες που επισημαίνουν ακριβώς την έλλειψη της έγκαιρης προετοιμασίας και επαρκών μέσων.

Στην Ισπανία, στην περιοχή Αβιλα στα δυτικά της Μαδρίτης έχει γίνει η μεγαλύτερη καταστροφή, με σχεδόν 500.000 στρέμματα καμμένης γης, ενώ καταγράφονται πάνω από 100 κύριες κατοικίες ολοσχερώς κατεστραμμένες σε 17 δήμους. Γι' αυτήν τη φωτιά έχει συλληφθεί εργολάβος συμβεβλημένος με δήμο της περιοχής, ο οποίος έκανε εργασίες για διάνοιξη δρόμου σπάζοντας βράχια με υδραυλικό σφυρί και πιθανολογείται ότι δημιουργήθηκε σπίθα, που προκάλεσε την πρώτη εστία σε ξερά χόρτα. Αλλα μέτωπα υπήρχαν σε έξι περιοχές, αλλά θεωρούνταν υπό έλεγχο.

Στην Γαλλία το κύριο μέτωπο εξακολουθεί να είναι στη νοτιοδυτική επαρχία Ζιρόντ, αν και χθες ήταν σε σχετική ύφεση. Ηδη υπολογίζεται ότι έχουν καεί πάνω από 500.000 στρέμματα γης, δάσος και καλλιέργειες, ενώ πάνω από 200.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν εκκενώσει 24 τοποθεσίες της περιοχής. Συνολικά στη Γαλλία μέσα στον Ιούλη έχουν βρει τραγικό θάνατο 2 μόνιμοι και 2 εθελοντές πυροσβέστες, ενώ τουλάχιστον άλλοι 126 έχουν τραυματιστεί.