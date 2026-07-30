Απολύσεις 8.000 εργαζομένων ανακοίνωσε η BMW

Συνεχίζεται στη Γερμανία η τάση κατάργησης θέσεων εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε ότι η ΒΜW θα προχωρήσει σε 8.000 απολύσεις παγκοσμίως έως το τέλος του 2027 με «κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο» κάτι στο όποιο συμφώνησε και το συνδικάτο εργαζομένων, μιλώντας για την ανάγκη «σχεδίου αναδιάρθρωσης» για την εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ τον χρόνο από το 2028. Ο λόγος που πρωτίστως γίνονται αυτές οι απολύσεις είναι ο ανταγωνισμός με την Κίνα, που μπαίνει πολύ δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση και μειώνεται η ζήτηση για μηχανές εσωτερικής καύσης.

Οσο για τον «κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο απολύσεων», αυτός περιλαμβάνει πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με αποζημιώσεις μόνο για τα εργοστάσια στη Γερμανία, ενώ οι εργαζόμενοι που θα φύγουν είναι κυρίως διοικητικοί και στα τμήματα έρευνας και λιγότερο στη γραμμή παραγωγής.

Η ΒΜW είναι μια από τις γερμανικές εταιρείες που έχουν εργοστάσια και στην Κίνα, που λειτουργούν ήδη στο 50 - 60% της δυναμικότητάς τους, καθώς η εταιρεία δέχεται μεγάλες πιέσεις με την άνοδο των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.